Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 19
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Воспользовался помощью автора ветки и вместе с ним модернизировали мой советник. Добвили GUI. Вместе спроектировали и реализовали. Я считаю, что мой советник стал удобным. Появилась нижняя планка TaskBar на которую можно уместить все мои окна. От-туда же открывать. Советник торгует сам, но я не лох, который ставит советник на VPS и забывает про него. И идет к женщинам. Это прямой путь к сливу. По щелчку пальцев ничего в мире не бывает. Вмешательство трейдера требуется часто. Чем удобнее и разумнее и своевременнее адекватное вмешательство, тем целее депозит. Т.е. это автоматический советник, торгующий по ТС, с возможностью ручного выставления сделок и отложенных ордеров с тем же Magic. Все выставленное будет обрабатываться советником. Публикую скрины.
Цивилизация, блин.
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Что-то в голову не приходило. Просто сделал и рассказал. А для чего форум? Хотелось услышать, чего народ скажет. Рекламу чего? Принципа? Способа наведения пользовательского интерфейса? :)
Воспользовался помощью автора ветки и вместе с ним модернизировали мой советник. Добвили GUI. Вместе спроектировали и реализовали. Я считаю, что мой советник стал удобным. Появилась нижняя планка TaskBar на которую можно уместить все мои окна. От-туда же открывать. Советник торгует сам, но я не лох, который ставит советник на VPS и забывает про него. И идет к женщинам. Это прямой путь к сливу. По щелчку пальцев ничего в мире не бывает. Вмешательство трейдера требуется часто. Чем удобнее и разумнее и своевременнее адекватное вмешательство, тем целее депозит. Т.е. это автоматический советник, торгующий по ТС, с возможностью ручного выставления сделок и отложенных ордеров с тем же Magic. Все выставленное будет обрабатываться советником. Публикую скрины.
Цивилизация, блин.
Ничего не понял. По сути чего-нибудь, если можно. С красивостями понятно, можно вылизывать. А то: " О пошла, полшла, расфуфырилась..." . Это не из той оперы.
Случайно зашел. Да, интерфейс - жесть. Для домохозяек что ли делался))
Дизайн, поправимо.
Вы бы знали как страшны эти скриншоты..Они прямо родом всеми ногами из 90-х годов. :-) Тогда конечно трава была зеленее, женщины всегда говорили ДА, а "не купи мне шубу", но вот интерфейсы были СТРАШНЫ.
Наезд звучит примерно так: "Если бы ты знал, как приблизительны твои расчеты движения планет... они прям родом из XVII века... тогда конечно, трава была зеленее, женщины всегда говорили "да", а не "купи мне шубу", но вот расчеты были ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫ". Нет, конечно, Эйнштейновская теория гравитации и преобразования Лоренца точнее, чем теория Ньютона и преобразования Галилея, но для движения планет - они избыточны.
Тоже самое и с этим интерфейсом... Что с ним не так, чем он "СТРАШЕН" ? Объективные претензии можно ? Мне, скажем, категорически не нравятся графики с черным фоном - но многих устраивает.
По-моему, вполне нормальный интерфейс. Лично у меня только одно возражение - это интерфейс ручной торговли. Советнику он не нужен, а абсолютному большинству трейдеров, у которых нет десятилетий опыта - даже вреден.
Наезд звучит приблизительно так: "Если бы ты знал, как приблизительны твои расчеты движения планет... они прям родом из XVII века... тогда конечно, трава была зеленее, женщины всегда говорили "да", а не "купи мне шубу", но вот расчеты были ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫ". Нет, конечно, Эйнштейновская теория гравитации и преобразования Лоренца точнее, чем теория Ньютона и преобразования Галилея, но для движения планет - они избыточны.
Тоже самое и с этим интерфейсом... Что с ним не так, чем он "СТРАШЕН" ? Объективные претензии можно ? Мне, скажем, категорически не нравятся графики с черным фоном - но многих устраивает.
По-моему, вполне нормальный интерфейс. Лично у меня только одно возражение - это интерфейс ручной торговли. Советнику он не нужен, а абсолютному большинству трейдеров, у которых нет десятилетий опыта - даже вреден.
На вкус и цвет какгрится... Скажу как человек, некогда работающий для ТВ, и делающий им на заказ рекламные ролики: цветовое решение - "вырви глаз" и для продукта с претензией на серьёзность не тянет. Впрочем, для личного пользования - хоть красным по зелёному...
Наезд звучит приблизительно так: "Если бы ты знал, как приблизительны твои расчеты движения планет... они прям родом из XVII века... тогда конечно, трава была зеленее, женщины всегда говорили "да", а не "купи мне шубу", но вот расчеты были ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫ". Нет, конечно, Эйнштейновская теория гравитации и преобразования Лоренца точнее, чем теория Ньютона и преобразования Галилея, но для движения планет - они избыточны.
Тоже самое и с этим интерфейсом... Что с ним не так, чем он "СТРАШЕН" ? Объективные претензии можно ? Мне, скажем, категорически не нравятся графики с черным фоном - но многих устраивает.
По-моему, вполне нормальный интерфейс. Лично у меня только одно возражение - это интерфейс ручной торговли. Советнику он не нужен, а абсолютному большинству трейдеров, у которых нет десятилетий опыта - даже вреден.
Согласен. Больше для ручной торговли. Которая тоже имеет место быть на рынке. Просто, тоже не первый год на Форексе и уже догадался, что отобрал палочку у Гарри Потера, взмахнул ею и вечный граалеобразный автоматический советник через шланг начал наливать бабло в закрома, такого не бывает.
На вкус и цвет какгрится... Скажу как человек, некогда работающий для ТВ, и делающий им на заказ рекламные ролики: цветовое решение - "вырви глаз" и для продукта с претензией на серьёзность не тянет. Впрочем, для личного пользования - хоть красным по зелёному...
Вы же понимаете, что стиль, дизайн - это нарабатывается. Не принимаем же мы на работу, руководствуясь только состоянием прически и макияжа. Речь идет нужно-не нужно? Если нужно, то в каких случаях? В какого типа советниках и индикаторах? На рынке и на этом сайте не только матерые, с двухсотлетним опытом супермастера. Есть потребность или нет. Вас послушаем, дальше пойдем, по-спрашиваем. :)