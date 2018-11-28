Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 12
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Я Вас понял. Да, запись тиков тоже может быть одной из функций движка.
Потому, что если анализировать историю и тестировать или самотестироваться советнику, то только на реальной истории,а не на математике. Второе, что нужно, индикация доступного лота, исходя из заданной степени риска и уже установленных лотов. Еще - индикация предполагаемого залога, если пользоваться лотом х.хх, в выбранной валюте, например, на долларовом счете с плечем таким-то, но, например, в рублях. И тд.
Самое лучшее творчество по моему мнению это максимальное сокращение убытков робота и нахождение способов максимально быстро закрываться в плю деля убыток на части и закрывая его по частям либо увеличивая объем сделки.
Я могу создать ветку и расписать страниц на 20 как работает мой робот и описать и доказать что заработок на нем получается толковый...Да смысл...
как видите в красных зонах получаю фиксированный убыток. а иначе никак. нельзя делать убыток стремящийся к размеру депозита.
если Я не увеличиваю и не уменьшаю лот в зависимости от вероятности закрытия в профит, я не могу добиться чтобы робот зарабатывал постоянно ну не ходит цена на столько чтобы достаточно стабильно зарабатывать...
Если не увеличивать лот , то даже с тем , что у меня робот ловит и так максимально возможный профит за счет сигнальной системы , которая кстати всегда учитывает, что цена движется 50 на 50,
вот такие вот движения он умудряется "вылавливать"
и даже с учетом этого получается вот что:
красные сплошные зоны - зоны постоянного фиксированного убытка
красные пунктирные там, где робот с учетом вероятностного фактора движения цены пытается делить убыток на части и постепенно его закрывать так, чтобы динамика профита стала положительная.
теперь внимание вопрос:
как без помощи увеличения лотов добиться скорейшего перекрытия убытков,
и далее за счет только профита рассчитывать риски и рисковать только профитом чтобы робот гарантированно заработал или в лучшем случае не остался даже в небольшом минусе.
желательно чтобы было показано на практике, а не в теории..иначе опять будет бесконечная ветка...
сразу скажу условия:
1. искать направление движения цены и за счет этого что-то там ловить нет смысла, вы никогда этого не угадаете настолько , чтобы зарабатывать с фиксированным убытком и без увеличения лотов
2. находить способы сигналов с высших ТФ не имеет смысла тем более так как чем выше ТФ тем стабильнее случайность относительно движения на данном ТФ.
3. выбросы уже с легкостью определяются заблаговременно и во время их происсхождения
4. нужна система только и только работающая с реальными убытками и ордерами и все без какой либо сигналки.
5. это минимум нужно экстраординарное решение и максимально упрощенное в принципиальной схеме.
6. это краеугольный камень в любой ТС.
Так как минимизация времени нахождения в рынке и есть по сути увеличение вероятности в долгосрочном плане закрыться в плюс но есть конечно нюансы.
7. если кто желает скидывайте просто график прибыли. Уже по графику будет видно что и как вы делаете.
8. это обязательно должна быть система с ограниченным убытком желательно Стопы не более 1 к Профиту не менее 1.
Самое лучшее творчество по моему мнению это максимальное сокращение убытков робота и нахождение способов максимально быстро закрываться в плю деля убыток на части и закрывая его по частям либо увеличивая объем сделки.
Я могу создать ветку и расписать страниц на 20 как работает мой робот и описать и доказать что заработок на нем получается толковый...Да смысл...
как видите в красных зонах получаю фиксированный убыток. а иначе никак. нельзя делать убыток стремящийся к размеру депозита.
если Я не увеличиваю и не уменьшаю лот в зависимости от вероятности закрытия в профит, я не могу добиться чтобы робот зарабатывал постоянно ну не ходит цена на столько чтобы достаточно стабильно зарабатывать...
Если не увеличивать лот , то даже с тем , что у меня робот ловит и так максимально возможный профит за счет сигнальной системы , которая кстати всегда учитывает, что цена движется 50 на 50,
вот такие вот движения он умудряется "вылавливать"
и даже с учетом этого получается вот что:
красные сплошные зоны - зоны постоянного фиксированного убытка
красные пунктирные там, где робот с учетом вероятностного фактора движения цены пытается делить убыток на части и постепенно его закрывать так, чтобы динамика профита стала положительная.
теперь внимание вопрос:
как без помощи увеличения лотов добиться скорейшего перекрытия убытков,
и далее за счет только профита рассчитывать риски и рисковать только профитом чтобы робот гарантированно заработал или в лучшем случае не остался даже в небольшом минусе.
Увеличивается убыток от открытого в процентах от установленного допустимого - пропорционально увеличиваются, например, масштаб(ТР) и соответственно, количество отложек на профитном направлении и при наступлении установленного допустимого убытка закрытие-взаимозачет всего. Или я не понял вопроса.
...
Всё, что вы тут пишете - это не по теме ветки, и Петру наверняка далеко не интересно. Он же границы раздвигает, а вы к нему с мартышкой...
Увеличивается обыток от открытого в процентах от установленного допустимого - пропорционально увеличиваются, например, масштаб(ТР) и соответственно, количество, отложек на профитном направлении и при наступлении установленного допустимого убытка закрытие-взаимозачет всего. Или я не понял вопроса.
эмм...что? ... Я не совсем понял что вы написали... убыток просто фиксированный. проблема заключается когда убытки идут подряд а значит вероятность даже частичного закрытия профита падает так как чем больше убыток тем больше движений в пунктах надо словить в сумме, чтобы перекрыть его.
Всё, что вы тут пишете - это не по теме ветки, и Петру наверняка далеко не интересно. Он же границы раздвигает, а вы к нему с мартышкой...
это далеко не мартышка.
Вы ошибаетесь.
это далеко не мартышка.
Вы ошибаетесь.
Я о другом. О первой части мною сказанного. Человек мечтает, а вы со своими приземлёнными мыслями о роботах и торговле...
Я о другом. О первой части мною сказанного. Человек мечтает, а вы со своими приземлёнными мыслями о роботах и торговле...
аа) ну...Вы правы..эхх...)
жаль что тут нельзя открывать ветку с фильтром от розовых очков))
практики бы тут на форуме побольше)...
а так куча теории... или еще хуже - недогипотез - перегрёз.
Да, ребята... Серьезно вы меня разочаровали. Им тут бесплатно инновации предлагаешь, а они в тебя плюются. Не все конечно, но многие. Остальные просто молчат...
Получается, продолжать бесплатно что либо предлагать, - себя не уважать. Буду сотрудничать с конкретными людьми и делать совместно-выгодные проекты.
А бесплатное распостронение пока откладывается на неопределенный срок. Может быть в будущем...