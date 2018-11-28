Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 12

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Реter Konow:

Я Вас понял. Да, запись тиков тоже может быть одной из функций движка. 

Потому, что если анализировать историю  и тестировать или самотестироваться советнику, то только на реальной истории,а не на математике. Второе, что нужно, индикация доступного лота, исходя из заданной степени риска и уже установленных лотов. Еще - индикация предполагаемого залога, если пользоваться лотом х.хх, в выбранной валюте, например, на долларовом счете с плечем таким-то, но, например, в рублях. И тд. 

 

Самое лучшее творчество по моему мнению это максимальное сокращение убытков робота и нахождение способов максимально быстро закрываться в плю деля убыток на части и закрывая его по частям либо увеличивая объем сделки.

Я могу создать ветку и расписать страниц на 20 как работает мой робот и описать и доказать что заработок на нем получается толковый...Да смысл...

как видите в красных зонах получаю фиксированный убыток. а иначе никак. нельзя делать убыток стремящийся к размеру депозита.

если Я не увеличиваю и не уменьшаю лот в зависимости от вероятности закрытия в профит, я не могу добиться чтобы робот зарабатывал постоянно ну не ходит цена на столько чтобы достаточно стабильно зарабатывать...

Если не увеличивать лот , то даже  с тем , что у меня робот ловит и так максимально возможный профит за счет сигнальной системы , которая кстати всегда учитывает, что цена движется 50 на 50,

вот такие вот движения он умудряется "вылавливать"

 и даже с учетом этого получается вот что:

красные сплошные зоны - зоны постоянного фиксированного убытка

красные пунктирные там, где робот с учетом вероятностного фактора движения цены пытается делить убыток на части и постепенно его закрывать так, чтобы динамика профита стала положительная.

теперь внимание вопрос:

как без помощи увеличения лотов добиться скорейшего перекрытия убытков,

и далее за счет только профита рассчитывать риски и рисковать только профитом чтобы робот гарантированно заработал или в лучшем случае не остался даже в небольшом минусе.

желательно чтобы было показано на практике, а не в теории..иначе опять будет бесконечная ветка...

сразу скажу условия:

1. искать направление движения цены и за счет этого что-то там ловить нет смысла, вы никогда этого не угадаете настолько , чтобы зарабатывать с фиксированным убытком и без увеличения лотов

2. находить способы сигналов с высших ТФ не имеет смысла тем более так как чем выше ТФ тем стабильнее случайность относительно движения на данном ТФ.

3. выбросы уже с легкостью определяются заблаговременно и во время их происсхождения

4. нужна система только и только работающая с реальными убытками и ордерами и все без какой либо сигналки.

5. это минимум нужно экстраординарное решение и максимально упрощенное в принципиальной схеме. 

6. это краеугольный камень в любой ТС.

Так как минимизация времени нахождения в рынке и есть по сути увеличение вероятности в долгосрочном плане закрыться в плюс но есть конечно нюансы.

7. если кто желает скидывайте просто график прибыли. Уже по графику будет видно что и как вы делаете. 

8. это обязательно должна быть система с ограниченным убытком желательно Стопы не более 1 к Профиту не менее 1.

 
Martin Cheguevara:

Самое лучшее творчество по моему мнению это максимальное сокращение убытков робота и нахождение способов максимально быстро закрываться в плю деля убыток на части и закрывая его по частям либо увеличивая объем сделки.

Я могу создать ветку и расписать страниц на 20 как работает мой робот и описать и доказать что заработок на нем получается толковый...Да смысл...

как видите в красных зонах получаю фиксированный убыток. а иначе никак. нельзя делать убыток стремящийся к размеру депозита.

если Я не увеличиваю и не уменьшаю лот в зависимости от вероятности закрытия в профит, я не могу добиться чтобы робот зарабатывал постоянно ну не ходит цена на столько чтобы достаточно стабильно зарабатывать...

Если не увеличивать лот , то даже  с тем , что у меня робот ловит и так максимально возможный профит за счет сигнальной системы , которая кстати всегда учитывает, что цена движется 50 на 50,

вот такие вот движения он умудряется "вылавливать"

 и даже с учетом этого получается вот что:

красные сплошные зоны - зоны постоянного фиксированного убытка

красные пунктирные там, где робот с учетом вероятностного фактора движения цены пытается делить убыток на части и постепенно его закрывать так, чтобы динамика профита стала положительная.

теперь внимание вопрос:

как без помощи увеличения лотов добиться скорейшего перекрытия убытков,

и далее за счет только профита рассчитывать риски и рисковать только профитом чтобы робот гарантированно заработал или в лучшем случае не остался даже в небольшом минусе.

Увеличивается убыток от открытого в процентах от установленного допустимого - пропорционально увеличиваются, например, масштаб(ТР) и соответственно, количество отложек на профитном направлении и при наступлении установленного допустимого убытка закрытие-взаимозачет всего. Или я не понял вопроса.

 
Martin Cheguevara:
...

Всё, что вы тут пишете - это не по теме ветки, и Петру наверняка далеко не интересно. Он же границы раздвигает, а вы к нему с мартышкой...

 
Oleg Papkov:

Увеличивается обыток от открытого в процентах от установленного допустимого - пропорционально увеличиваются, например, масштаб(ТР) и соответственно, количество, отложек на профитном направлении и при наступлении установленного допустимого убытка закрытие-взаимозачет всего. Или я не понял вопроса.

эмм...что? ... Я не совсем понял что вы написали... убыток просто фиксированный. проблема заключается когда убытки идут подряд а значит вероятность даже частичного закрытия профита падает так как чем больше убыток тем больше движений в пунктах надо словить в сумме, чтобы перекрыть его. 

 
Artyom Trishkin:

Всё, что вы тут пишете - это не по теме ветки, и Петру наверняка далеко не интересно. Он же границы раздвигает, а вы к нему с мартышкой...

это далеко не мартышка. 

Вы ошибаетесь.

 
Я лишь решил потренировать у всех творческие границы на практике применительно к конкретной системе. 
 
Martin Cheguevara:

это далеко не мартышка. 

Вы ошибаетесь.

Я о другом. О первой части мною сказанного. Человек мечтает, а вы со своими приземлёнными мыслями о роботах и торговле...

 
а
Artyom Trishkin:

Я о другом. О первой части мною сказанного. Человек мечтает, а вы со своими приземлёнными мыслями о роботах и торговле...

аа) ну...Вы правы..эхх...)

жаль что тут нельзя открывать ветку с фильтром от розовых очков))

практики бы тут на форуме побольше)...

а так куча теории... или еще хуже - недогипотез - перегрёз.

 

Да, ребята... Серьезно вы меня разочаровали. Им тут бесплатно инновации предлагаешь, а они в тебя плюются. Не все конечно, но многие. Остальные просто молчат... 

Получается, продолжать бесплатно что либо предлагать, - себя не уважать.  Буду сотрудничать с конкретными людьми и делать совместно-выгодные проекты.

А бесплатное распостронение пока откладывается на неопределенный срок. Может быть в будущем...

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