Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как все это использовать, каждый решит сам. Я сделал то, что сделал. Нужно это будет или нет, посмотрим.
Последнее слово за людьми. Разными людьми, из разных стран, с разным мышление и разными взглядами.
Ну-ну... "Как использовать шампунь - каждый решает сам. Я его изобрел."
Продолжай в том же духе, Peter.
Сизифов труд.
Зря на человека набросились...
Неужели не видно, что человек, будучи самоучкой, без использования ООП, без использования отладчика, создал достаточно объемную и сложную вещь!
Дык я ведь о том и толкую !!!
Выглядит-то красиво, возражений нет. А если еще и без задержек работает - то тем более хорошо.
Но - куда это "прикрутить"-то ???
Как получить выгоду - в виде суммы либо удобства ? Сам Peter много заработал дополнительно со своей библиотекой ? Ну или стало ему удобнее зарабатывать ?
Он вон, выше говорит - "каждый сам решает, как это использовать"... Ну, возьмем микроскоп, попробуем забить им гвоздь, и решим, что это, конечно, можно, но неудобно - лучше взять молоток. Поэтому я и повторяю - нужен ясный пример, показывающий, как получать дополнительный профит. Или как получать дополнительное удобство. А без этого - вся работа пропадет даром.
Я реализовывал то, что приходило в голову. Мой код некрасив, но он отражает кратчайший путь моей мысли к реализации. А моя мысль - продукт подсознания. Там тоже программа. Значит, внутри моего подсознания заложен алгоритм, "на лету" разрабытывающий и развивающий решения. Потоком. Профессиональный подход меня жутко тормозил. Поэтому, я его так невзлюбил. И отказался.
Peter, да код - это вторично.
Вон, библиотека совместимости нашего "Повелителя Дефайнов" - fxsaber'а - в ней же сам черт ногу сломит ! Мне, с моим опытом, в ней разбираться весьма напряжно, и, даже, пожалуй, труднее, чем в твоем коде. Но - и я использую эту библиотеку, и многие другие. Потому, что совершенно ясно, как с ее помощью легко перевести код МТ4 в МТ5. Дополнительного профита здесь нет, но дополнительное удобство - просто огромно.
И к этому должен идти любой разработчик - каждый продукт должен представлять либо ясную возможность получения профита, либо ясную возможность получения удобства. Внешние красивости - это ни профит, ни удобство. Потому тут все так скептически и воспринимают.
Опять же, могу привести в пример Лигу ТС - два года назад, когда я предложил эту идею - я не услышал ни одного заинтересованного голоса. Максимум сказали "ну пробуй, мож, чего и выйдет". Большая часть народа сказали - "фигня, ничего у тебя не выйдет, простые ТС не могут давать стабильную прибыль". Сейчас - уже многие за ней глядят с интересом (в понедельник - очередной отчет, плюс открою ветку в англоязычной секции). Потому, что теперь уже ясно видно - простые ТС, принципы которых просты и ясны всем - могут, таки, давать достаточно стабильную прибыль.
Петя обиделся, Петя хамит. Н и ч е г о из вас не выйдет.
Ветка бесполезная.
Ветка, очень полезная.
Полезность в том, что дает возможность всем увидеть как закончится эта затея. Надо дать возможность Peter довести до "победного" конца своей затеи, особенно когда он делает революцию без ООП.
Я уже сказал, что видимо он никогда не участвовал на больших проектах и не представляет какие ресурсы и время нужны, чтобы разработать такой движок.
Пусть сделает, особенно когда на форуме нет покупателей, а одни продавцы.
И он вам дал хороший совет: "плюйте и идите по другим делам".
Ветка, очень полезная.
Полезность в том, что дает возможность всем увидеть как закончится эта затея. Надо дать возможность Peter довести до "победного" конца своей затеи, особенно когда он делает революцию без ООП.
Я уже сказал, что видимо он никогда не участвовал на больших проектах и не представляет какие ресурсы и время нужны, чтобы разработать такой движок.
Пусть сделает, особенно когда на форуме нет покупателей, а одни продавцы.
И он вам дал хороший совет: "плюйте и идите по другим делам".
Некоторые уже не молоды, и могут не дожить до конца написания проекта. Жизнь не вечна.P.S. Там вон в соседней ветке случайно блуждают уже более 9 лет, и если это продолжить ещё на 9 лет, то по итогу 18 лет будут блуждать, и не факт, что нужно ещё столько-же. Если начать блуждать в 50, то к 68 можно достичь результата, а если прибавить ещё 18, то это 86, навряд-ли можно столько прожить в нашей экологии.
Некоторые уже не молоды, и могут не дожить до конца написания проекта. Жизнь не вечна.P.S. Там вон в соседней ветке случайно блуждают уже более 9 лет, и если это продолжить ещё на 9 лет, то по итогу 18 лет будут блуждать, и не факт, что нужно ещё столько-же. Если начать блуждать в 50, то к 68 можно достичь результата, а если прибавить ещё 18, то это 86, навряд-ли можно столько прожить в нашей экологии.
И поэтому надо предупредить: "Детям до . . (извините) старикам выше 60-и лет или слабонервным, эту ветку не заходить!
Nikolai Semko, 2018.11.03 19:37
Зря на человека набросились...
Неужели не видно, что человек, будучи самоучкой, без использования ООП, без использования отладчика, создал достаточно объемную и сложную вещь!
Осталось "малое", создать удобную и надежную вещь, но с его подходом это весьма проблематично.
За два года разговоров мы увидели вот только сейчас глючный демонстратор и то показывающий только поведение элементов интерфейса.
Разве только этого уже не достаточно, чтобы он заслужил хоть чуточку одобрения и поддержки, а не только камни в сторону его гордыни?
Думаю не достаточно, ведь он немного-немало требует признания своего гения, своего лидерства в создании GUI, пытается раскрутить коммерческий интерес к своей разработке, но на форуме программистов он не предложил еще ни одного решения(имеется ввиду кодабаза).
А ведь его пытались одобрять и поддерживать, но при любом совете/критике он лезет в бутылку.
То что Peter хочет сделать, конечно имеет право жить. Но этот продукт должен быть надежным и удобным. И тогда может он и найдет своих пользователей.
Я сам в своей практике (разработки встраиваемых решений) иногда использую сторонний GUI. Например, когда позволяет бюджет проекта :), применяю дисплеи Nextion, со встроенным GUI:
Некоторые уже не молоды, и могут не дожить до конца написания проекта. Жизнь не вечна.P.S. Там вон в соседней ветке случайно блуждают уже более 9 лет, и если это продолжить ещё на 9 лет, то по итогу 18 лет будут блуждать, и не факт, что нужно ещё столько-же. Если начать блуждать в 50, то к 68 можно достичь результата, а если прибавить ещё 18, то это 86, навряд-ли можно столько прожить в нашей экологии.
Истину глаголишь...
И Жорж тоже по делу пишет. Где это видано, чтобы кропали что-то просто так - красоты ради. Тут же не художественная мастерская. Тьфу, расстроился я что-то...
Продукт позволит полноценно использвать все возможности платформы MT5 и снимет необходимость использовать костыли при написании сложных торговых приложений.
Полноценно использовать все возможности не позволит, т.к. в вашем решении есть много ограничений, а само это решение и есть костыль.
Полноценно использовать все возможности не позволит, т.к. в вашем решении есть много ограничений, а само это решение и есть костыль.
Костыльность моего решения очень относительна и вполне может быть устранена. Было бы желание...