Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 16

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Реter Konow:

Как все это использовать, каждый решит сам. Я сделал то, что сделал. Нужно это будет или нет, посмотрим.

Последнее слово за людьми. Разными людьми, из разных стран, с разным мышление и разными взглядами. 

Ну-ну... "Как использовать шампунь - каждый решает сам. Я его изобрел."

Продолжай в том же духе, Peter.

Сизифов труд.

 
Nikolai Semko:

Зря на человека набросились...
Неужели не видно, что человек, будучи самоучкой, без использования ООП, без использования отладчика, создал достаточно объемную и сложную вещь! 

Дык я ведь о том и толкую !!!

Выглядит-то красиво, возражений нет. А если еще и без задержек работает - то тем более хорошо.

Но - куда это "прикрутить"-то ???

Как получить выгоду - в виде суммы либо удобства ?  Сам Peter много заработал дополнительно со своей библиотекой ? Ну или стало ему удобнее зарабатывать ?

Он вон, выше говорит - "каждый сам решает, как это использовать"... Ну, возьмем микроскоп, попробуем забить им гвоздь, и решим, что это, конечно, можно, но неудобно - лучше взять молоток. Поэтому я и повторяю - нужен ясный пример, показывающий, как получать дополнительный профит. Или как получать дополнительное удобство. А без этого - вся работа пропадет даром.

 
Реter Konow:
 

Я реализовывал то, что приходило в голову. Мой код некрасив, но он отражает кратчайший путь моей мысли к реализации. А моя мысль - продукт подсознания. Там тоже программа. Значит, внутри моего подсознания заложен алгоритм, "на лету" разрабытывающий и развивающий решения. Потоком. Профессиональный подход меня жутко тормозил. Поэтому, я его так невзлюбил. И отказался.

Peter, да код - это вторично.

Вон, библиотека совместимости нашего "Повелителя Дефайнов" -  fxsaber'а - в ней же сам черт ногу сломит !  Мне, с моим опытом, в ней разбираться весьма напряжно, и, даже, пожалуй, труднее, чем в твоем коде. Но - и я использую эту библиотеку, и многие другие. Потому, что совершенно ясно, как с ее помощью легко перевести код МТ4 в МТ5. Дополнительного профита здесь нет, но дополнительное удобство - просто огромно.

И к этому должен идти  любой разработчик - каждый продукт должен представлять либо ясную возможность получения профита, либо ясную возможность получения удобства. Внешние красивости - это ни профит, ни удобство. Потому тут все так скептически и воспринимают.

Опять же, могу привести в пример Лигу ТС - два года назад, когда я предложил эту идею - я не услышал ни одного заинтересованного голоса. Максимум сказали "ну пробуй, мож, чего и выйдет". Большая часть народа сказали - "фигня, ничего у тебя не выйдет, простые ТС не могут давать стабильную прибыль". Сейчас - уже многие за ней глядят с интересом (в понедельник - очередной отчет, плюс открою ветку в англоязычной секции). Потому, что теперь уже ясно видно - простые ТС, принципы которых просты и ясны всем - могут, таки, давать достаточно стабильную прибыль.

 
Artyom Trishkin:

Петя обиделся, Петя хамит. Н и ч е г о из вас не выйдет.

Ветка бесполезная.

Ветка, очень полезная.

Полезность в том, что дает возможность всем увидеть как закончится эта затея. Надо дать возможность Peter довести до "победного" конца своей затеи, особенно когда он делает революцию без ООП.

Я уже сказал, что видимо он никогда не участвовал на больших проектах и не представляет какие ресурсы и время нужны, чтобы разработать такой движок.

Пусть сделает, особенно когда на форуме нет покупателей, а одни продавцы.

И он вам дал хороший совет: "плюйте и идите по другим делам".

 
Petros Shatakhtsyan:

Ветка, очень полезная.

Полезность в том, что дает возможность всем увидеть как закончится эта затея. Надо дать возможность Peter довести до "победного" конца своей затеи, особенно когда он делает революцию без ООП.

Я уже сказал, что видимо он никогда не участвовал на больших проектах и не представляет какие ресурсы и время нужны, чтобы разработать такой движок.

Пусть сделает, особенно когда на форуме нет покупателей, а одни продавцы.

И он вам дал хороший совет: "плюйте и идите по другим делам".

Некоторые уже не молоды, и могут не дожить до конца написания проекта. Жизнь не вечна.

P.S. Там вон в соседней ветке случайно блуждают уже более 9 лет, и если это продолжить ещё на 9 лет, то по итогу 18 лет будут блуждать, и не факт, что нужно ещё столько-же. Если начать блуждать в 50, то к 68 можно достичь результата, а если прибавить ещё 18, то это 86, навряд-ли можно столько прожить в нашей экологии.
 
Vitaly Muzichenko:

Некоторые уже не молоды, и могут не дожить до конца написания проекта. Жизнь не вечна.

P.S. Там вон в соседней ветке случайно блуждают уже более 9 лет, и если это продолжить ещё на 9 лет, то по итогу 18 лет будут блуждать, и не факт, что нужно ещё столько-же. Если начать блуждать в 50, то к 68 можно достичь результата, а если прибавить ещё 18, то это 86, навряд-ли можно столько прожить в нашей экологии.

И поэтому надо предупредить: "Детям до . . (извините)  старикам выше 60-и лет или слабонервным, эту ветку не заходить!

 

Nikolai Semko, 2018.11.03 19:37

Зря на человека набросились...
Неужели не видно, что человек, будучи самоучкой, без использования ООП, без использования отладчика, создал достаточно объемную и сложную вещь!

Осталось "малое", создать удобную и надежную вещь, но с его подходом это весьма проблематично.

За два года разговоров мы увидели вот только сейчас глючный демонстратор и то показывающий только поведение элементов интерфейса.

Разве только этого уже не достаточно, чтобы он заслужил хоть чуточку одобрения и поддержки, а не только камни в сторону его гордыни?

Думаю не достаточно, ведь он немного-немало требует признания своего гения, своего лидерства в создании GUI, пытается раскрутить коммерческий интерес к своей разработке, но на форуме программистов он не предложил еще ни одного решения(имеется ввиду кодабаза). 

А ведь его пытались одобрять и поддерживать, но при любом совете/критике он лезет в бутылку.

То что Peter хочет сделать, конечно имеет право жить. Но этот продукт должен быть надежным и удобным. И тогда может он и найдет своих пользователей.

Я сам в своей практике (разработки встраиваемых решений) иногда использую сторонний GUI. Например, когда позволяет бюджет проекта :), применяю дисплеи Nextion, со встроенным GUI:


  


Home - Nextion
Home - Nextion
  • 2018.10.30
  • Jerry
  • nextion.itead.cc
NEXTION is a Human Machine Interface （HMI） solution combining a TFT touch display with an onboard processor and memory, developing by a free and downloadable NEXTION Editor software. Using the NEXTION Editor software, you can quickly develop the HMI GUI by drag-and-drop components (graphics, text, button, slider etc.) and ASCII text based...
 
Vitaly Muzichenko:

Некоторые уже не молоды, и могут не дожить до конца написания проекта. Жизнь не вечна.

P.S. Там вон в соседней ветке случайно блуждают уже более 9 лет, и если это продолжить ещё на 9 лет, то по итогу 18 лет будут блуждать, и не факт, что нужно ещё столько-же. Если начать блуждать в 50, то к 68 можно достичь результата, а если прибавить ещё 18, то это 86, навряд-ли можно столько прожить в нашей экологии.

Истину глаголишь...

И Жорж тоже по делу пишет. Где это видано, чтобы кропали что-то просто так - красоты ради. Тут же не художественная мастерская. Тьфу, расстроился я что-то...

 
Реter Konow:

Продукт позволит полноценно использвать все возможности платформы MT5 и снимет необходимость использовать костыли при написании сложных торговых приложений. 

Полноценно использовать все возможности не позволит, т.к. в вашем решении есть много ограничений, а само это решение и есть костыль.

 
Yury Kulikov:

Полноценно использовать все возможности не позволит, т.к. в вашем решении есть много ограничений, а само это решение и есть костыль.

Костыльность моего решения очень относительна и вполне может быть устранена. Было бы желание...

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