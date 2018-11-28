Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 18
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Мдя ? А по мне - это уже "излет"... Жизнь человеку вобще (1) после 40 Природой не предусмотрена...
(1) Чушь собачья. Я вот после 60 гантели себе по 15 кг купил, т.к. по 8 кг, что купили мне родители, когда мне было 15 лет, стали уж совсем легкие.
Воспользовался помощью автора ветки и вместе с ним модернизировали мой советник. Добвили GUI. Вместе спроектировали и реализовали. Я считаю, что мой советник стал удобным. Появилась нижняя планка TaskBar на которую можно уместить все мои окна. От-туда же открывать. Советник торгует сам, но я не лох, который ставит советник на VPS и забывает про него. И идет к женщинам. Это прямой путь к сливу. По щелчку пальцев ничего в мире не бывает. Вмешательство трейдера требуется часто. Чем удобнее и разумнее и своевременнее адекватное вмешательство, тем целее депозит. Т.е. это автоматический советник, торгующий по ТС, с возможностью ручного выставления сделок и отложенных ордеров с тем же Magic. Все выставленное будет обрабатываться советником. Публикую скрины.
Цивилизация, блин.
(1) Чушь собачья. Я вот после 60 гантели себе по 15 кг купил, т.к. по 8 кг, что купили мне родители, когда мне было 15 лет, стали уж совсем легкие.
Радуйся, у некоторых этого возраста вобще не было.
А так, конечно, если болезни не мешают, то и в 80 можно на параплане летать - показывали старичка... Но, много ли их, летающих ?
Каждый день, который ты живешь после 40 - это тебе подарок от цивилизации. В Природе - ты бы давно уже был бы мертв.
Вмешательство трейдера требуется часто.
А по мне - так вмешательство трейдера - это форс-мажор, которого у нормального советника быть не должно. Еще можно как-то объяснить такое вмешательство, когда у тебя 20 лет "ручного" стажа. Но у многих ли этот стаж есть ?
Фактически, все эти "вмешательства" - это "игра в угадайку". И необходимо их всемерно избегать. (Но, в случае форс-мажоров, понятно, приходится и вмешиваться).
А по мне - так вмешательство трейдера - это форс-мажор, которого у нормального советника быть не должно. Еще можно как-то объяснить такое вмешательство, когда у тебя 20 лет "ручного" стажа. Но у многих ли этот стаж есть ?
Фактически, все эти "вмешательства" - это "игра в угадайку". И необходимо их всемерно избегать. (Но, в случае форс-мажоров, понятно, приходится и вмешиваться).
Форс-мажер - это само собой. Я согласен, торгует Торговая система, и вмешиваться в этот процесс не нужно. Но есть советники, которые обрабатывают любые сделки, доводят до профита. И не возбраняется параллельная ручная работа. В случае ошибки, советник вытащит. Magic то у всех один. Легче морально начинать сделки. Отрабатывать разные стратегии в параллель, в том числе и с помощью отложенных ордеров.
Каждый день, который ты (ВЫ) живешь после 40 - это тебе (ВАМ) подарок от цивилизации. В Природе - ты (ВЫ) бы давно уже был бы мертв.
Скорее наоборот. Цивилизация всех замочит, испортив экологию.
Скорее наоборот. Цивилизация всех замочит, испортив экологию.
Пока что цивилизация только увеличивала продолжительность жизни.
И не понял этих "выканий". Ты предлагаешь мне обращаться к тебе на "вы", как к пожилому человеку или как к женщине ?