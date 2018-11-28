Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 29
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не продолжайте...xml проще ;-)
Не только проще, но изучать не надо.) Мало того, упаковщики-распаковщики XML повсеместно. Не в курсе, есть ли таковые в MQL.
любой сайт ;-) или GUI дизайнер...
у вас смешались сами данные и их представления.
на вскидку к некоему (которое описывает только данные, не вид и не действия):
<?xml version="1.0"?>
<my-form>
<group>
<input name="lots" type="lots" min="0.01" max="100" step="0.01"/>
<input name="open" type="price" />
<input name="action" type="action" />
</group>
</my-form>
любой веб-мастер сделает xslt-транслятор в любого вида html и к нему стили..это будет что-то типичной buy-sell но как оно будет выглядеть определит дизайнер.
не воспринимайте излишне критично - просто обратите внимание как ЭТО делается последние лет 10
Вы хотите сказать, что это легче чем у меня?
Давайте так. Я выложу скрин простого окна с несколькими кнопками и его код. Вы сделаете такое же окно на другом языке разметки. Мы сравним коды по сложности.
Вы хотите сказать, что это легче чем у меня?
Давайте так. Я выложу скрин простого окна с несколькими кнопками и его код. Вы сделаете такое же окно на другом языке разметки. Мы сравним коды по сложности.
Зачем плодить языки разметки, когда есть стандартные и общепринятые?
Вы хотите сказать, что это легче чем у меня?
Давайте так. Я выложу скрин простого окна с несколькими кнопками и его код. Вы сделаете такое же окно на другом языке разметки. Мы сравним коды по сложности.
button .b -text "Hello Word !" -command {kill_all_humans}
pack .b
это законченная программа
посмотрите как сделаны "криптобиржы" - слой взаимодействия данные <-> GUI у них окрыт полностью.
КОД. (Обратите внимание, этот код включает в себя функцию блокировки чекбоксов.)
А теперь дайте код такого же окна, на другом языке разметки. И чтобы устанавливалась блокировка чекбоксов.
Зы. Забыл добавить, что двум нижним чекбоксам установлены звуки для нажатия и отжатия.
Суть в том, что другие языки разметки не могут по определению быть проще чем мой.
ПОТОМУ ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬ ХЛЕБ ПРОГРАММИСТОВ.
Если все их легко освоят, то специалисты по этим языкам будут не нужны.
Поэтому, они никак не могут быть проще чем мой язык.
это очень похоже на DEC-Forms (кажется так называлось),
на Alpha верстались формочки в текстовых терминалах vt-102 для различных банков. И кстати более просто
---------
[x] Check Box1 | [x] Chech Box2
[x] Check Box3 | [x] Check Box4
----------
но те времена давно прошли :-)
это очень похоже на DEC-Forms (кажется так называлось),
на Alpha верстались формочки в текстовых терминалах vt-102 для различных банков. И кстати более просто
---------
[x] Check Box1 | [x] Chech Box2
[x] Check Box3 | [x] Check Box4
----------
но те времена давно прошли :-)
Ну, без скрина не сравнить. Сомневаюсь, что в этом коде есть объявление окна и его свойств. Также нет блокировки, установки позиции или звуков.
Интересно, как выглядит код моего окна на XML.
Суть в том, что другие языки разметки не могут по определению быть проще чем мой.
ПОТОМУ ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬ ХЛЕБ ПРОГРАММИСТОВ.
Если все их легко освоят, то специалисты по этим языкам будут не нужны.
Поэтому, они никак не могут быть проще чем мой язык.
А вы свой хлеб конечно птичкам скормили...
Ваш хлеб чётко просматривается. И создание всеразличных тем для привлечения к своим наработкам - тоже служит не для корма птичкам.
И не надо заверять, мол "всё бесплатно, альтруизм - наше всё", и проч...