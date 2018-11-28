Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 14
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Как все это использовать, каждый решит сам. Я сделал то, что сделал. Нужно это будет или нет, посмотрим.
Последнее слово за людьми. Разными людьми, из разных стран, с разным мышление и разными взглядами.
Я ради интереса установил. Там же пустые какие-то окошки, без значений, куча алертов вылазит. Вообще не понятно, в чем суть этого чуда
Я ради интереса установил. Там же пустые какие-то окошки, без значений, куча алертов вылазит. Вообще не понятно, в чем суть этого чуда
оно постепенно расширяёт твоё творческое пространство..надо только подольше смотреть :-)
Я ради интереса установил. Там же пустые какие-то окошки, без значений, куча алертов вылазит. Вообще не понятно, в чем суть этого чуда
Это демонстрация. Чтобы окошки заполнились значениями нужно подключение к советнику. Это я продемонстрирую в следующий раз. (некоторые алерты случайно оставил).
Зря на человека набросились...
Неужели не видно, что человек, будучи самоучкой, без использования ООП, без использования отладчика, создал достаточно объемную и сложную вещь!
Отбросив пока вопрос применения подобного GUI, можно констатировать, что окна работают шустро, я не заметил никакого торможения.
Да, пока Петр предоставил лишь демонстрационный ex4 пример. Но это же лишь первый шаг.
Ну скажите мне - кто в чем выиграет, если Петр плюнет на все, махнет рукой и забьет на программирование?
Я считаю, что то, что уже сделал Петр, говорит о том, что у него, несмотря на гордыню и баранистую упертость, есть большой творческий потенциал и любовь к программированию.
Разве только этого уже не достаточно, чтобы он заслужил хоть чуточку одобрения и поддержки, а не только камни в сторону его гордыни?
Ведь гордыня есть у каждого. Она как морковка, висящая перед ослом, и заставляющая нас двигаться вперед. Гордыня - дело исправимое самой жизнью.
Я бы, Петр, все же тебе бы посоветовал в 105-й раз при переходе на MT5:
Зря на человека набросились...
Неужели не видно, что человек, будучи самоучкой, без использования ООП, без использования отладчика, создал достаточно объемную и сложную вещь!
Отбросив пока вопрос применения подобного GUI, можно констатировать, что окна работают шустро, я не заметил никакого торможения.
Да, пока Петр предоставил лишь демонстрационный ex4 пример. Но это же лишь первый шаг.
Это уже N-цатый первый шаг и не первый год..То есть далеко не первое обострение "расширения творческих горизонтов" вместо выпуска продукта
Это уже N-цатый первый шаг и не первый год..То есть далеко не первое обострение "расширения творческих горизонтов" вместо выпуска продукта
Муки творчества... :)
и
Нескучный сериал :))
Что в этом плохого?
Зря на человека набросились...
Неужели не видно, что человек, будучи самоучкой, без использования ООП, без использования отладчика, создал достаточно объемную и сложную вещь!
Отбросив пока вопрос применения подобного GUI, можно констатировать, что окна работают шустро, я не заметил никакого торможения.
Да, пока Петр предоставил лишь демонстрационный ex4 пример. Но это же лишь первый шаг.
Ну скажите мне - кто в чем выиграет, если Петр плюнет на все, махнет рукой и забьет на программирование?
Я считаю, что то, что уже сделал Петр, говорит о том, что у него, несмотря на гордыню и баранистую упертость, есть большой творческий потенциал и любовь к программированию.
Разве только этого уже не достаточно, чтобы он заслужил хоть чуточку одобрения и поддержки, а не только камни в сторону его гордыни?
Ведь гордыня есть у каждого. Она как морковка, висящая перед ослом, и заставляющая нас двигаться вперед. Гордыня - дело исправимое самой жизнью.
Я бы, Петр, все же тебе бы посоветовал в 105-й раз при переходе на MT5:
Не накинулись, а толкают к действию. Языком болтать все могут.
Скоро уже, ну совсем скоро, перестанем подталкивать к действию, и плюнем в связи с бесполезностью этих попыток.
Если бы в Петре не было видно положительного потенциала, стал бы я пытаться дать ему понять, что не трепаться нужно, а делать. Но пока виден лишь трёп. Жаль.
Муки творчества... :)
и
Нескучный сериал :))
Что в этом плохого?
"День сурка" скорее.
"День сурка" скорее.
:))
Петр как Жирик. Без него было бы скучно.
Я сам лично присутствовал как-то на выступлении Жирика на одном из экономических форумов. Это надо было видеть:- после скучных докладов все болото попросыпалось и в глазах появилась жизнь... ))
Зря на человека набросились...
Неужели не видно, что человек, будучи самоучкой, без использования ООП, без использования отладчика, создал достаточно объемную и сложную вещь!
Отбросив пока вопрос применения подобного GUI, можно констатировать, что окна работают шустро, я не заметил никакого торможения.
Да, пока Петр предоставил лишь демонстрационный ex4 пример. Но это же лишь первый шаг.
Ну скажите мне - кто в чем выиграет, если Петр плюнет на все, махнет рукой и забьет на программирование?
Я считаю, что то, что уже сделал Петр, говорит о том, что у него, несмотря на гордыню и баранистую упертость, есть большой творческий потенциал и любовь к программированию.
Разве только этого уже не достаточно, чтобы он заслужил хоть чуточку одобрения и поддержки, а не только камни в сторону его гордыни?
Ведь гордыня есть у каждого. Она как морковка, висящая перед ослом, и заставляющая нас двигаться вперед. Гордыня - дело исправимое самой жизнью.
Я бы, Петр, все же тебе бы посоветовал в 105-й раз при переходе на MT5:
Спасибо за совет, Николай. Гордыня бывает... Ты правильно сказал. Но, умею признавать ошибки.
На МТ5 перейду, но переименовать переменные просто нереальная задача. Там их сотни. Да и смысл?
Пойми, Оно само таким выросло. Ведь я не знал, как это должно работать. На ходу придумывал. Но все получалось правильно и быстро. И зачем это ломать?
Я реализовывал то, что приходило в голову. Мой код некрасив, но он отражает кратчайший путь моей мысли к реализации. А моя мысль - продукт подсознания. Там тоже программа. Значит, внутри моего подсознания заложен алгоритм, "на лету" разрабытывающий и развивающий решения. Потоком. Профессиональный подход меня жутко тормозил. Поэтому, я его так невзлюбил. И отказался.