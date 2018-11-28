Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 14

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Реter Konow:

Как все это использовать, каждый решит сам. Я сделал то, что сделал. Нужно это будет или нет, посмотрим.

Последнее слово за людьми. Разными людьми, из разных стран, с разным мышление и разными взглядами. 

Я ради интереса установил. Там же пустые какие-то окошки, без значений, куча алертов вылазит. Вообще не понятно, в чем суть этого чуда

 
Evgeniy Zhdan:

Я ради интереса установил. Там же пустые какие-то окошки, без значений, куча алертов вылазит. Вообще не понятно, в чем суть этого чуда

оно постепенно расширяёт твоё творческое пространство..надо только подольше смотреть :-)

 
Evgeniy Zhdan:

Я ради интереса установил. Там же пустые какие-то окошки, без значений, куча алертов вылазит. Вообще не понятно, в чем суть этого чуда

Это демонстрация. Чтобы окошки заполнились значениями нужно подключение к советнику. Это я продемонстрирую в следующий раз. (некоторые алерты случайно оставил).

 

Зря на человека набросились...
Неужели не видно, что человек, будучи самоучкой, без использования ООП, без использования отладчика, создал достаточно объемную и сложную вещь!

Отбросив пока вопрос применения подобного GUI, можно констатировать, что окна работают шустро, я не заметил никакого торможения. 

Да, пока Петр предоставил лишь демонстрационный ex4 пример. Но это же лишь первый шаг. 

Ну скажите мне - кто в чем выиграет, если Петр плюнет на все, махнет рукой и забьет на программирование?
Я считаю, что то, что уже сделал Петр, говорит о том, что у него, несмотря на гордыню и баранистую упертость, есть большой творческий потенциал и любовь к программированию. 
Разве только этого уже не достаточно, чтобы он заслужил хоть чуточку одобрения и поддержки, а не только камни в сторону его гордыни?

Ведь гордыня есть у каждого. Она как морковка, висящая перед ослом, и заставляющая нас двигаться вперед. Гордыня - дело исправимое самой жизнью.

Я бы, Петр, все же тебе бы посоветовал в 105-й раз при  переходе на MT5:

  1. - переименовать все переменные под латиницу через замену (Ctrl+H) для возможности использовать отладчик и начать его использовать.  А также по той причине, что большинство людей в MQL сообществе на сегодняшний день не говорят по русски. 

  2. - перейти на проверенный, удобный и привычный большинству инструментарий, называемый ООП. Т.к. в твоих дебрях кроме тебя никто не разберется. 
 
Nikolai Semko:

Зря на человека набросились...
Неужели не видно, что человек, будучи самоучкой, без использования ООП, без использования отладчика, создал достаточно объемную и сложную вещь!

Отбросив пока вопрос применения подобного GUI, можно констатировать, что окна работают шустро, я не заметил никакого торможения. 

Да, пока Петр предоставил лишь демонстрационный ex4 пример. Но это же лишь первый шаг. 

 

Это уже N-цатый первый шаг и не первый год..То есть далеко не первое обострение "расширения творческих горизонтов" вместо выпуска продукта

 
Maxim Kuznetsov:

Это уже N-цатый первый шаг и не первый год..То есть далеко не первое обострение "расширения творческих горизонтов" вместо выпуска продукта

Муки творчества... :)

и
Нескучный сериал  :))

Что в этом плохого?

 
Nikolai Semko:

Зря на человека набросились...
Неужели не видно, что человек, будучи самоучкой, без использования ООП, без использования отладчика, создал достаточно объемную и сложную вещь!

Отбросив пока вопрос применения подобного GUI, можно констатировать, что окна работают шустро, я не заметил никакого торможения. 

Да, пока Петр предоставил лишь демонстрационный ex4 пример. Но это же лишь первый шаг. 

Ну скажите мне - кто в чем выиграет, если Петр плюнет на все, махнет рукой и забьет на программирование?
Я считаю, что то, что уже сделал Петр, говорит о том, что у него, несмотря на гордыню и баранистую упертость, есть большой творческий потенциал и любовь к программированию. 
Разве только этого уже не достаточно, чтобы он заслужил хоть чуточку одобрения и поддержки, а не только камни в сторону его гордыни?

Ведь гордыня есть у каждого. Она как морковка, висящая перед ослом, и заставляющая нас двигаться вперед. Гордыня - дело исправимое самой жизнью.

Я бы, Петр, все же тебе бы посоветовал в 105-й раз при  переходе на MT5:

  1. - переименовать все переменные под латиницу через замену (Ctrl+H) для возможности использовать отладчик и начать его использовать.  А также по той причине, что большинство людей в MQL сообществе на сегодняшний день не говорят по русски. 

  2. - перейти на проверенный, удобный и привычный большинству инструментарий, называемый ООП. Т.к. в твоих дебрях кроме тебя никто не разберется. 

Не накинулись, а толкают к действию. Языком болтать все могут.

Скоро уже, ну совсем скоро, перестанем подталкивать к действию, и плюнем в связи с бесполезностью этих попыток.

Если бы в Петре не было видно положительного потенциала, стал бы я пытаться дать ему понять, что не трепаться нужно, а делать. Но пока виден лишь трёп. Жаль.

 
Nikolai Semko:

Муки творчества... :)

и
Нескучный сериал  :))

Что в этом плохого?

"День сурка" скорее.

 
Artyom Trishkin:

"День сурка" скорее.

:))
Петр как Жирик. Без него было бы скучно.
Я сам лично присутствовал как-то на выступлении Жирика на одном из экономических форумов. Это надо было видеть:- после скучных докладов все болото попросыпалось и в глазах появилась жизнь... ))


 
Nikolai Semko:

Зря на человека набросились...
Неужели не видно, что человек, будучи самоучкой, без использования ООП, без использования отладчика, создал достаточно объемную и сложную вещь!

Отбросив пока вопрос применения подобного GUI, можно констатировать, что окна работают шустро, я не заметил никакого торможения. 

Да, пока Петр предоставил лишь демонстрационный ex4 пример. Но это же лишь первый шаг. 

Ну скажите мне - кто в чем выиграет, если Петр плюнет на все, махнет рукой и забьет на программирование?
Я считаю, что то, что уже сделал Петр, говорит о том, что у него, несмотря на гордыню и баранистую упертость, есть большой творческий потенциал и любовь к программированию. 
Разве только этого уже не достаточно, чтобы он заслужил хоть чуточку одобрения и поддержки, а не только камни в сторону его гордыни?

Ведь гордыня есть у каждого. Она как морковка, висящая перед ослом, и заставляющая нас двигаться вперед. Гордыня - дело исправимое самой жизнью.

Я бы, Петр, все же тебе бы посоветовал в 105-й раз при  переходе на MT5:

  1. - переименовать все переменные под латиницу через замену (Ctrl+H) для возможности использовать отладчик и начать его использовать.  А также по той причине, что большинство людей в MQL сообществе на сегодняшний день не говорят по русски. 

  2. - перейти на проверенный, удобный и привычный большинству инструментарий, называемый ООП. Т.к. в твоих дебрях кроме тебя никто не разберется. 

Спасибо за совет, Николай. Гордыня бывает... Ты правильно сказал. Но, умею признавать ошибки. 

На МТ5 перейду, но переименовать переменные просто нереальная задача. Там их сотни. Да и смысл?

Пойми, Оно само таким выросло.   Ведь я не знал, как это должно работать. На ходу придумывал. Но все получалось правильно и быстро. И зачем это ломать?

Я реализовывал то, что приходило в голову. Мой код некрасив, но он отражает кратчайший путь моей мысли к реализации. А моя мысль - продукт подсознания. Там тоже программа. Значит, внутри моего подсознания заложен алгоритм, "на лету" разрабытывающий и развивающий решения. Потоком. Профессиональный подход меня жутко тормозил. Поэтому, я его так невзлюбил. И отказался.

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