Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чтобы объяснить зачем моему советнику данный GUI это нужно рассказывать о торговом подходе, не тогровой системе, а именно, торговом подходе. Советник по системе усреднения. Понятно, что за ним нужен глаз, да глаз. Но это мое мнение, лейтмотивом проходит рядом с системой усреднения в моем торговом подходе. Такие советники, залазя в карман на подобранных для продолжительного периода истории, может вытащить любую "неправильную" сделку. Выставляющие сигналы очень часто используют такие советники.
Но... Это не те советники, поставив которые, щелкнул пальцами и уехал в Таиланд. Рынок плавно плавает параметрами. Может случиться продожительный безоткатный тренд.Валютная интервенция. Сделанный GUI позволяет мне подгонять плавно, без переинициализации, допустим, шаг сетки, TP, коэф. изменения лота, включать-отключать направления. Опять же, при затяжных трендах.
Могу проконтролировать и изменить без переинициализации все стартовые параметры.
Могу обозреть текущее состояние сетей. Контролировать прибыль по сетям. Убытки, марджин-уровни.
Советник может выставить отложенные ордера и сделки с рынка со своим Magic.
Советник в окне и один из индикаторов, некий DRIVE, движок окон. Два головняка. Один из них - сопряжение с советником.
Для чего все это?
Надоело ездить на мопеде. :) Да и не верю в "Грааль" на Форексе и фондовом рынке. Который зарабатывет бабки, непокладая рук и улыбается тебе.
Торговый подход включает в себя и кураторство действий советника. О выставлении в Маркет пока речи не идет. Сырой еще и с правилами Маркета не решено. Может на сторону пущу.
Для чего все это?
Надоело ездить на мопеде. :) Да и не верю в "Грааль" на Форексе и фондовом рынке. Который зарабатывет бабки, непокладая рук и улыбается тебе.
Торговый подход включает в себя и кураторство действий советника. О выставлении в Маркет пока речи не идет. Сырой еще и с правилами Маркета не решено. Может на сторону пущу.
Ну, о том и речь - фактически, ручная торговля. Когда есть десятки лет успешного трейдинга - очень даже оправданный подход. Но, вот у меня нет такого опыта - а посему лезть, "помогать" советнику в моем случае - это лишь вносить помехи.
Чтобы объяснить зачем моему советнику данный GUI это нужно рассказывать о торговом подходе, не тогровой системе, а именно, торговом подходе. Советник по системе усреднения. Понятно, что за ним нужен глаз, да глаз. Но это мое мнение, лейтмотивом проходит рядом с системой усреднения в моем торговом подходе. Такие советники, залазя в карман на подобранных для продолжительного периода истории, может вытащить любую "неправильную" сделку. Выставляющие сигналы очень часто используют такие советники.
Но... Это не те советники, поставив которые, щелкнул пальцами и уехал в Таиланд. Рынок плавно плавает параметрами. Может случиться продожительный безоткатный тренд.Валютная интервенция. Сделанный GUI позволяет мне подгонять плавно, без переинициализации, допустим, шаг сетки, TP, коэф. изменения лота, включать-отключать направления. Опять же, при затяжных трендах.
Могу проконтролировать и изменить без переинициализации все стартовые параметры.
Могу обозреть текущее состояние сетей. Контролировать прибыль по сетям. Убытки, марджин-уровни.
Советник может выставить отложенные ордера и сделки с рынка со своим Magic.
Советник в окне и один из индикаторов, некий DRIVE, движок окон. Два головняка. Один из них - сопряжение с советником.
Для чего все это?
Надоело ездить на мопеде. :) Да и не верю в "Грааль" на Форексе и фондовом рынке. Который зарабатывет бабки, непокладая рук и улыбается тебе.
Торговый подход включает в себя и кураторство действий советника. О выставлении в Маркет пока речи не идет. Сырой еще и с правилами Маркета не решено. Может на сторону пущу.
Чего в этом такого, от которого оно становится лучше, чем обычное окно свойств?
Он что стесняется своего родного языка?
Стесняюсь спросить - как это сторонник программирования на родном языке, пишет в менюшках по-английски?
Он что стесняется своего родного языка?
Зря стесняетесь. Чувствуйте себя как дома. На этом английском сайте, который по сути является интернациональным. :)
Зря стесняетесь. Чувствуйте себя как дома. На этом английском сайте, который по сути является интернациональным. :)
просто помню его наезды, когда кто-то написал пару фраз по-английски...
а тут вдруг все менюшки
Ну, о том и речь - фактически, ручная торговля. Когда есть десятки лет успешного трейдинга - очень даже оправданный подход. Но, вот у меня нет такого опыта - а посему лезть, "помогать" советнику в моем случае - это лишь вносить помехи.
Если на H4 или Daily предполагается флэт, то на M15 некоторое время такого типа советники могут вывести в плюс практически любую, от балды поставленную сделку. Можно отрабатывать правильное начало сделки. :) Другие, кто по-опытнее, могут подруливать. Я для себя делал.
просто помню его наезды, когда кто-то написал пару фраз по-английски...
а тут вдруг все менюшки
Чьи наезды? Факты на стол! :)
Чего в этом такого, от которого оно становится лучше, чем обычное окно свойств?
Да нет, классно. Обычное окно свойств серо и скучно, а тут куча разных веселящих красок (наркоманы просто "забалдеют" от такого интерфейса)! Особенно понравились крупные цветные кнопки Buy и Sell. Еще картинок с гиф-анимацией не хватает, тогда сливать будет просто одно удовольствие.
Да нет, классно. Обычное окно свойств серо и скучно, а тут куча разных веселящих красок (наркоманы просто "забалдеют" от такого интерфейса)! Особенно понравились крупные цветные кнопки Buy и Sell. Еще картинок с гиф-анимацией не хватает, тогда сливать будет просто одно удовольствие.
Любопытное мнение. Дизайн поправим. Это не просто картинки веселые. Хотите, черные сделайте для себя. Здесь суть не в раскрасках.