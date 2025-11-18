Фриланс и арбитраж. Нужно что-то менять, иначе тупик! - страница 10
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Здравствуйте.
1. Заказчик не выходит на связь месяц, подал в арбитраж, две недели никто не отвечает. Что делать?
На сайте есть лимит выполняемых работ, если так будут висеть работы, то как брать новые заказы. Также некоторые заказчики смотрят на загруженность, хотя по суть разработчик свободен.
2. Как подать в арбитраж после завершенной работы?
Сделал работу в полном соответствии с ТЗ, заказчик принял. После написал, что не работает алерт, я ему ответил, что работает, сделал скрин. Но в ответ начал писать матом, оскорблять. И оставил негативный отзыв, первый за всю карьеру работы на данном сайте. Выполнено почти 300 работ, 160 положительных отзывов.
пишите в сервисдеск во всех деталях
Написал, но там присылают такое сообщение: "Мы занимаемся только заявками по финансовым операциям".
Здравствуйте.
Ваше обращение принято, мы постараемся ответить в течение 48 часов.
Мы занимаемся только заявками по финансовым операциям. Если у вас другой вопрос, задайте его на форуме.
Может такие вопросы не рассматривают.
Да, ситуации с заказчиками иногда вообще доходят до абсурда.
У меня заказчик во Фрилансе заказал разработку советника. Я выполнил работу, предоставил Демонстрацию. На мою демонстрацию, заказчик никак не реагирует, на мои сообщения во Фрилансе, в личных сообщениях также никакой реакции.
Хотя я вижу активность заказчика на сайте (выбор Исполнителей в других работах, удаление размещенных работ во Фрилансе). С таким непонятным для меня поведением, я вынужден был обратиться в Арбитраж.
И тут началось самое интересное - заказчик вместо того, что бы начать диалог хотя бы в Арбитраже, оставляет незаслуженный негативный отзыв на мой продукт в Маркете.
Что происходит?
Как на это реагировать и как от этого не страдать с Кармой во Фрилансе, в Маркете с возможным некорректным восприятием моего продукта потенциальными покупателями?
а вы оставите плохой отзыв, это очень не приятно для исполнителя.. так что не беспроигрышный. Конечно может у этого исполнителя 3-4 работы и ему отзывы безразличны, но зачем вы тогда такого выбрали? Я понимаю, что если бюджет был по минималке, и только этот откликнулся.. но тут и ваша вина, ожидать большой ответственности от минимума денег и, скорее всего, трудоемкой работы не стоит.. Поэтому наказаны оба, ему отзыв(плохая репутация), с вас 10%, такая логика..
Хм... Дай угадаю. У исполнителя 100500 работ при >50% просрочки и до ... арбитражей. Выбор разработчика сделан по причине согласия работать за чуппа-чупс (=минимальная из предложенных цен)))) Ну и кто Вам, после этого, злобный буратино? Это бизнес, здесь нет защиты прав потребителей))) А деньги с Вас берут, потому, что это тоже бизнес (с Вас проще взять, так как Вы их уже завели). Кстати, если бы брали залог с разработчиков, то я только за (с рынка ушли бы г..кодеры, соответственно и цены в разы бы выросли).
а вы оставите плохой отзыв, это очень не приятно для исполнителя.. так что не беспроигрышный. Конечно может у этого исполнителя 3-4 работы и ему отзывы безразличны, но зачем вы тогда такого выбрали? Я понимаю, что если бюджет был по минималке, и только этот откликнулся.. но тут и ваша вина, ожидать большой ответственности от минимума денег и, скорее всего, трудоемкой работы не стоит.. Поэтому наказаны оба, ему отзыв(плохая репутация), с вас 10%, такая логика..
Вот только отзывы видны после заключения сделки.
Хм... Дай угадаю. У исполнителя 100500 работ при >50% просрочки и до ... арбитражей. Выбор разработчика сделан по причине согласия работать за чуппа-чупс (=минимальная из предложенных цен)))) Ну и кто Вам, после этого, злобный буратино? Это бизнес, здесь нет защиты прав потребителей))) А деньги с Вас берут, потому, что это тоже бизнес (с Вас проще взять, так как Вы их уже завели). Кстати, если бы брали залог с разработчиков, то я только за (с рынка ушли бы г..кодеры, соответственно и цены в разы бы выросли).
Просрочек мало. Цена средняя, согласился на цену исполнителя - он то уж себя не за Чупа чупс оценивает.
Вот только отзывы видны после заключения сделки.
средняя оценка видна сразу.. А отзывы видны постоянным клиентам.. Также, текущие заказчики, прочитав отзывы, уже будут относится настороженно и слету работу не примут.. проще говоря жизнь усложнится у разработчика
Да, ситуации с заказчиками иногда вообще доходят до абсурда.
У меня заказчик во Фрилансе заказал разработку советника. Я выполнил работу, предоставил Демонстрацию. На мою демонстрацию, заказчик никак не реагирует, на мои сообщения во Фрилансе, в личных сообщениях также никакой реакции.
Хотя я вижу активность заказчика на сайте (выбор Исполнителей в других работах, удаление размещенных работ во Фрилансе). С таким непонятным для меня поведением, я вынужден был обратиться в Арбитраж.
И тут началось самое интересное - заказчик вместо того, что бы начать диалог хотя бы в Арбитраже, оставляет незаслуженный негативный отзыв на мой продукт в Маркете.
Что происходит?
Как на это реагировать и как от этого не страдать с Кармой во Фрилансе, в Маркете с возможным некорректным восприятием моего продукта потенциальными покупателями?
Ситуация развивается - Заказчик без объяснений, без диалога просто отклоняет предложение Арбитража и молчит. Просто молчит. Если есть представители сайта, просьба вмешаться.