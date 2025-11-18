Фриланс и арбитраж. Нужно что-то менять, иначе тупик! - страница 4
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Прошу прощения... но у меня возникла подобная неприятная ситуация...
После согласования ТЗ, срока исполнения, стоимости заказа, и заморозки моих средств...
исполнитель перестал выходить на связь.
После многочисленных запросов на фрилансе и в личку исполнителя, и после того, как срок работы был существенно просрочен, я скрепя сердце обратился в арбитраж.
Арбитраж на полном автомате сделал мне стандартное предложение:
Поскольку исполнитель ни чего для исполнения заказа не сделал, я естественно выбрал второй вариант:
Отменить работу в пользу Заказчика...
И...получил следующий ответ арбитражного автомата:
"Арбитраж
Вы предложили отменить работу. Подождите пока другой участник работы рассмотрит ваше предложение."
Но...сколько времени необходимо ждать? Особенно учитывая то, что исполнитель не отвечает мне не первую неделю???
Я...снова послал запрос исполнителю на фрилансе и в личку с просьбой отозваться и дать согласие на завершение работы.
Ответа не последовало... И нет до сих пор. Наверное в таких случаях должно быть ограничение на срок ожидания ответа....
Но, поскольку такового нет, то
что я должен делать в этой ситуации для того, чтобы Отменить работу, разморозить свои средства,
и начать работу с другим исполнителем???
Прошу ответить и помочь в решении этой проблемы:)
Ещё раз приношу тысячу извинений. Но...все-таки прошу Вас помочь в решении моего вопроса:)
Прошу Вас обратить внимание на то, что мой исполнитель последний раз выходил со мной на связь более месяца назад. И несмотря на мои запросы не отвечает до сих пор...
Что мне делать?
Проблема заключается еще и в том, что теперь я в великих сомнениях и замешательстве о дальнейшей возможности работы...
Разумеется, зависшие 70 баксов - не лишают меня последних средств к существованию.
Но я хотел -бы продолжить работу с другим исполнителем...
Однако, что если и другой исполнитель перестанет выходить на связь? И у меня опять зависнут 70 баксов...
А если я начну работать с третьим исполнителем и он опять пропадет? И опять у меня зависнут деньги?????
Где гарантии что этого не произойдет?
Где гарантии, что Арбитраж вернет мне мои деньги?
Простите, но в этом случае сервис превращается в обыкновенный способ...отъёма денег у доверчивых заказчиков:)
Прошу Вас разобраться с этой ситуацией, Отменить работу и разморозить мои деньги:)
Наконец-то!!! Свершилось!!! Благодарю несказанно за решение моей личной проблемы!!!
Но...как видно, эту проблему желательно решать в более широком смысле... И...желательно все-же решить:)
здравствуйте
вопрос по арбитражу во фрилансе. возможно ли обращаться в арбитраж по закрытым проектам?
а то с горем пополам по доброте душевной проект закрыла и не протестировала все комбинации настроек. сейчас захотела добавить 2 новые настройки в него и обратилась к тому же разработчику с рассчетом, что если глюки обнаружим, то все равно его работа и ему исправлять. а он умудряется при починке одной проблемы поломать где-то в другом месте, невнимательно читает описание проблемы (даже если это предложение из 4 слов) и придумывает что-то свое и реализует это, хотя мне оно вoобще не надо и я ничего об этом не писала. куча времени тратится из-за того, что он просто не внимательно читает и так же не внимательно пишет код, это бесконечно. я уже 300 раз просила его внимательнее читать, а он все равно что-то свое за уши притянет, начнет мне рассказывать, что 47 к 100 это не такое же соотношение, как и 4,7 к 10, что терминал у меня неправильный, что отступ меньше 150 пунктов для ордеров выставлять нельзя, какие-то связи и выводы, которых нет в ТЗ и куча другого газлайтинга - это вообще вид психологического насилия, я не хочу подвергаться ему бесконечно. я бы обратилась в арбитраж, но тогда мне надо будет не только на новые фичи искать разработчика, но и по новой делать этого базового робота, за которого он уже получил 100$ и очень много моих нервов.
можно ли отправить в арбитраж уже закрытый проект вместе с текущим и вернуть за него деньги? будет ли у арбитража доступ к обсуждению проекта, чтоб убедиться, что у человека очень особое мышление и он придумывает что-то свое, а не читает то, что я пишу. можно ли вернуть деньги на основании "разработчик применят психологическое насилие" и "разработчик не понимает русский язык"? я не хочу бесконечно с ним зависнуть, но и деньги не хочу терять. помогите, пожалуйста. спасибо
здравствуйте
вопрос по арбитражу во фрилансе. возможно ли обращаться в арбитраж по закрытым проектам?
а то с горем пополам по доброте душевной проект закрыла и не протестировала все комбинации настроек. сейчас захотела добавить 2 новые настройки в него и обратилась к тому же разработчику с рассчетом, что если глюки обнаружим, то все равно его работа и ему исправлять. а он умудряется при починке одной проблемы поломать где-то в другом месте, невнимательно читает описание проблемы (даже если это предложение из 4 слов) и придумывает что-то свое и реализует это, хотя мне оно вoобще не надо и я ничего об этом не писала. куча времени тратится из-за того, что он просто не внимательно читает и так же не внимательно пишет код, это бесконечно. я уже 300 раз просила его внимательнее читать, а он все равно что-то свое за уши притянет, начнет мне рассказывать, что 47 к 100 это не такое же соотношение, как и 4,7 к 10, что терминал у меня неправильный, что отступ меньше 150 пунктов для ордеров выставлять нельзя, какие-то связи и выводы, которых нет в ТЗ и куча другого газлайтинга - это вообще вид психологического насилия, я не хочу подвергаться ему бесконечно. я бы обратилась в арбитраж, но тогда мне надо будет не только на новые фичи искать разработчика, но и по новой делать этого базового робота, за которого он уже получил 100$ и очень много моих нервов.
можно ли отправить в арбитраж уже закрытый проект вместе с текущим и вернуть за него деньги? будет ли у арбитража доступ к обсуждению проекта, чтоб убедиться, что у человека очень особое мышление и он придумывает что-то свое, а не читает то, что я пишу. можно ли вернуть деньги на основании "разработчик применят психологическое насилие" и "разработчик не понимает русский язык"? я не хочу бесконечно с ним зависнуть, но и деньги не хочу терять. помогите, пожалуйста. спасибо
update: текущий проект закрыла, вернуть деньги за прошлый отказался, поскольку он уверен, что там все работает правильно, а все ошибки, о которых я ему пишу, ему непонятны\я не писала (в зависимости от его настроения) и поэтому не существуют, при этом конечно никаких уточняющих вопросов и никаких ответов на мой запрос уточнить, что именно не понятно. и при этом я последняя стерва и тварь конченая на всю голову. отзывы на него можете найти у меня в профиле
to admins: платить за неадекватность, потеряное время и нервы, отсутствие рабочего решения и оскорбления в свой адрес это нормально, без проблем? никакого наказания ему и компенсации мне за это не предусмотрено?
Это форум. И здесь не место выяснению отношений. Выясняйте отношения между собой в арбитраже.
я понимаю, что все, что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано, но подозреваю, арбитраж не занимается вопросами вежливой переписки и оскорблений - это нарушение общих условий, а "контакты и обращения" занимается только финансовыми вопросами и отправляет на форум. будем признательны за контакты администраторов, которые уполномочены решать другие вопросы, возникающие вне контекста платежей и ТЗ заявок фриланса, в частности о нарушении пп.4.1.1. и 4.1.2. условий использования https://www.mql5.com/ru/about/termsпоскольку
я понимаю, что все, что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано, но подозреваю, арбитраж не занимается вопросами вежливой переписки и оскорблений - это нарушение общих условий, а "контакты и обращения" занимается только финансовыми вопросами и отправляет на форум. будем признательны за контакты администраторов, которые уполномочены решать другие вопросы, возникающие вне контекста платежей и ТЗ заявок фриланса, в частности о нарушении пп.4.1.1. и 4.1.2. условий использования https://www.mql5.com/ru/about/termsпоскольку
там указано для "размещения материалов", т.е. публичных, чем не является переписка.
Кажется, запретов послать человека не было в лс, только на рассылку спама запрет. Самой интересно если вдруг такое есть.
я понимаю, что все, что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано, но подозреваю, арбитраж не занимается вопросами вежливой переписки и оскорблений - это нарушение общих условий, а "контакты и обращения" занимается только финансовыми вопросами и отправляет на форум. будем признательны за контакты администраторов, которые уполномочены решать другие вопросы, возникающие вне контекста платежей и ТЗ заявок фриланса, в частности о нарушении пп.4.1.1. и 4.1.2. условий использования https://www.mql5.com/ru/about/termsпоскольку
Не надо ссориться )))
там указано для "размещения материалов", т.е. публичных, чем не является переписка.
Кажется, запретов послать человека не было в лс, только на рассылку спама запрет. Самой интересно если вдруг такое есть.
там нет определения для "материалов", если они не "онлайновые метаквоутс", но вот в определение "контент" текст и коммуникации входят
Не надо ссориться )))
вроде никто не ссорится. просто хочется уточнить, что считается приемлемым и безнаказным в данном сообществе в данное время. все-таки 2020 год - у всех по идее есть базовое школьное образование и навыки социализации, но исполнитель продемонстрировал отсутствие обоих. поэтому, апеллируя к здравому смыслу администраторов, я уже около недели пытаюсь уточнить:
платить за неадекватность, потеряное время и нервы, отсутствие рабочего решения и оскорбления в свой адрес это нормально, без проблем? никакого наказания ему и компенсации мне за это не предусмотрено?
Наконец-то!!! Свершилось!!! Благодарю несказанно за решение моей личной проблемы!!!
Но...как видно, эту проблему желательно решать в более широком смысле... И...желательно все-же решить:)
Согласен, что проблему надо решать в более широком смысле. У меня та же проблема, но с другой стороны: заказчик подтвердил демонстрацию на соответствие ТЗ, получил исходник и пропал без подтверждения передачи работы.
Он-то получил что хотел, а мне что делать? Больше недели прошло. Прошу решить мою проблему: https://www.mql5.com/ru/job/116100.
А на будущее ввести правило, если одна из сторон в течение недели не принимает решение по предложенному другой стороной варианту завершения работы в рамках арбитража, принимать предложенный вариант автоматом. И может быть блокировать или удалять аккаунты таких нерадивых пользователей.