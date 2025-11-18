Фриланс и арбитраж. Нужно что-то менять, иначе тупик! - страница 13

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Здравствуйте, уважаемая Администрация!

Исполнитель уже месяц не выходит на связь!

Пожалуйста, отмените этот заказ! 

 
Странная, конечно, ситуация, уже реально почти месяц прошу разблокировать средства с пропавшим исполнителем и просто тишина... Есть здесь админы??? к кому обращаться аууууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!
 
Спасибо большое)
 

Здравствуйте

у меня проблема с заказчиком

подал на арбитраж еще 8 декабря 2020 и все никакого ответа ни от арбитража ни от заказчика

Администрация закройте пожалуйста работу

Спасибо

 

Я не  нашёл  кнопку   Арбитраж  и  нажал   кнопку   " Удалить  работу  "  . Работа  удалилась  вместе  с замароженными  средствами .  Исполнитель  потребовал  повысить    стоимость  НЕЗАКОНЧЕННОЙ   работы


 
Как вернуть  средства ? В сервисдеск  обращался - пишут  : " Скиньте ссылку на работу или  обращайтесь  на форум "
 
Zvezdochet:
Как вернуть  средства ? В сервисдеск  обращался - пишут  : " Скиньте ссылку на работу или  обращайтесь  на форум "

Вы так и не дали ссылку.

 

Нашли вашу удаленную работу. Просто поразительно, что вы создали работу в августе 2020 года,  исполнитель выполнял работу без заключения договора и общался с вами на протяжении 71 страницы, а вы эту работу удалили 17 января .

Вы не заплатили ничего исполнителю, и теперь на форуме возмущаетесь. Это сверхнаглость. 

 
MetaQuotes:

Вы так и не дали ссылку.

Как же я её дам если я удалил  работу ?

 
MetaQuotes:

Нашли вашу удаленную работу. Просто поразительно, что вы создали работу в августе 2020 года,  исполнитель выполнял работу без заключения договора и общался с вами на протяжении 71 страницы, а вы эту работу удалили 17 января .

Вы не заплатили ничего исполнителю, и теперь на форуме возмущаетесь. Это сверхнаглость. 

Как же могу заплатить  исполнителю   , когда он отказался  исправлять    ошибки      и  потребовал  повысить     стоимость   НЕЗАКОНЧЕННОЙ работы ?  Стоимость  была оговорена  и оформлена . А  разработчик потребовал  оплату   за   ВРЕМЯ   ,  а  не  за работу . 

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