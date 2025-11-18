Фриланс и арбитраж. Нужно что-то менять, иначе тупик! - страница 13
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Здравствуйте, уважаемая Администрация!
Исполнитель уже месяц не выходит на связь!
Пожалуйста, отмените этот заказ!
Здравствуйте
у меня проблема с заказчиком
подал на арбитраж еще 8 декабря 2020 и все никакого ответа ни от арбитража ни от заказчика
Администрация закройте пожалуйста работу
Спасибо
Я не нашёл кнопку Арбитраж и нажал кнопку " Удалить работу " . Работа удалилась вместе с замароженными средствами . Исполнитель потребовал повысить стоимость НЕЗАКОНЧЕННОЙ работы
Как вернуть средства ? В сервисдеск обращался - пишут : " Скиньте ссылку на работу или обращайтесь на форум "
Вы так и не дали ссылку.
Нашли вашу удаленную работу. Просто поразительно, что вы создали работу в августе 2020 года, исполнитель выполнял работу без заключения договора и общался с вами на протяжении 71 страницы, а вы эту работу удалили 17 января .
Вы не заплатили ничего исполнителю, и теперь на форуме возмущаетесь. Это сверхнаглость.
Вы так и не дали ссылку.
Как же я её дам если я удалил работу ?
Нашли вашу удаленную работу. Просто поразительно, что вы создали работу в августе 2020 года, исполнитель выполнял работу без заключения договора и общался с вами на протяжении 71 страницы, а вы эту работу удалили 17 января .
Вы не заплатили ничего исполнителю, и теперь на форуме возмущаетесь. Это сверхнаглость.
Как же могу заплатить исполнителю , когда он отказался исправлять ошибки и потребовал повысить стоимость НЕЗАКОНЧЕННОЙ работы ? Стоимость была оговорена и оформлена . А разработчик потребовал оплату за ВРЕМЯ , а не за работу .