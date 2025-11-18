Фриланс и арбитраж. Нужно что-то менять, иначе тупик! - страница 3
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убрать совсем печальных исполнителей?
Знаю что неприлично говорить что-либо человеку который не может ответить... Но удержаться сил не хватает...
Похоже что одного печального убрали...
Если так плох данный сервис, чего ты тут делаешь???
Извини, ответишь когда сможешь.
Напишите в Сервисдеск. Ваш заказчик уже обратился. Я посмотрел вашу эпопею позавчера и решил, что выходные дороже.
Не нашел подходящей темы обращения:
Какую выбрать?
В Правилах же есть https://www.mql5.com/ru/job/rules#part_V
Я разработчик, зарабатываю только фрилансом на этом сайте, другой работы не ищу и не хочу, так как меня все здесь устраивает и на жизнь хватает.
Столкнулся со следующей проблемой.
Один из моих постоянных заказчиков заказал у меня работу и пропал, пропал на месяц, но я работу завершил. Спустя месяц, закрывая глаза на почти братские отношения после многих совместных проектов, я обратился в арбитраж. И тут меня ждал не приятный сюрприз, если раньше можно было читать ответы живого представителя арбитража, то сейчас все стало на полном автомате, без какого-либо живого контроля со стороны арбитража. То есть надпись "Ожидайте, пока Заказчик подтвердит завершение работы" ну никак меня не устраивала, так как Заказчик просто больше месяца не заходил в работу. Ну ничего страшного, если набраться терпения, и подождать еще месяц... И вот заказчик появляется. УРА ! Казалось бы..., но нет, заказчик просто нажимает кнопочку "НЕ подтверждаю", без каких-либо объяснений и исчезает опять. У меня в кабинете появляются кнопочки:
- опять завершить работу;
- отменить арбитраж;
- отменить работу и вернуть деньги заказчику.
Я конечно же пишу заказчику и в работе и в личку, но ответа нету. Ну ладно, думаю, цена работы не критичная для меня, решаю отменить работу и вернуть деньги заказчику. Но опять те же "грабли" в итоге: "Ожидайте, пока Заказчик подтвердит ....". Ну я человек терпеливый, не злой, думаю ладно, пускай заказчик когда хочет тогда и забирает свои деньги назад.
А тем временем работа кипит, новые заказчики... новые работы. И вот другой заказчик, довольный выполненной работой, пишет что все хорошо, что закрываем работу, подтверждает предпоследний этап и все... Я пишу, что есть еще последний этап, который нужно заказчику подтвердить, но увы... след простыл... Ну я все-таки терпеливый, спустя 3 дня в арбитраж, опять "Ожидайте...".
А тем временем работа продолжается. И вот опять очередной заказчик, который не знает про последний этап, исчезает с готовой работой. Ну и снова арбитраж.... и снова "Ожидайте".
Можно было бы и это на тормозах спустить, но судя по всему, лимит в 7 работ будет рано или поздно исчерпан. И даже подписи в каждом сообщении (о напоминании последнего этапа для завершения работы), и триал версии продуктов, и выдача исходного кода только после завершения работы - все это не дает 100 процентной гарантии, что заказчик не пропадет.
И вот к чему это все я настрочил?
Предложение следующее, нужно в правилах, которые относятся к арбитражу прописать условия этой автоматизации арбитража, а то автомат как-то не понятно работает. В правилах не оговорены сроки, нету конкретики, которую хотелось бы прочитать и успокоиться и не строчить мемуары на форуме.
Спасибо, за ваше внимание.
Нравится сервис? Пользуйтесь!
Не нравится? Не пользуйтесь.
Все просто.
В Правилах же есть https://www.mql5.com/ru/job/rules#part_V
Прошу прощения... но у меня возникла подобная неприятная ситуация...
После согласования ТЗ, срока исполнения, стоимости заказа, и заморозки моих средств...
исполнитель перестал выходить на связь.
После многочисленных запросов на фрилансе и в личку исполнителя, и после того, как срок работы был существенно просрочен, я скрепя сердце обратился в арбитраж.
Арбитраж на полном автомате сделал мне стандартное предложение:
Поскольку исполнитель ни чего для исполнения заказа не сделал, я естественно выбрал второй вариант:
Отменить работу в пользу Заказчика...
И...получил следующий ответ арбитражного автомата:
"Арбитраж
Вы предложили отменить работу. Подождите пока другой участник работы рассмотрит ваше предложение."
Но...сколько времени необходимо ждать? Особенно учитывая то, что исполнитель не отвечает мне не первую неделю???
Я...снова послал запрос исполнителю на фрилансе и в личку с просьбой отозваться и дать согласие на завершение работы.
Ответа не последовало... И нет до сих пор. Наверное в таких случаях должно быть ограничение на срок ожидания ответа....
Но, поскольку такового нет, то
что я должен делать в этой ситуации для того, чтобы Отменить работу, разморозить свои средства,
и начать работу с другим исполнителем???
Прошу ответить и помочь в решении этой проблемы:)
Совет на будущее: пока работа не завершена, давайте закрытый код с ограничением работы на N суток. Пропавший сам прибежит к вам. А непропавший и не заметит ограничения.
После последнего подтверждения и оплаты на ваш счёт (семь суток не считаем) - отдавайте готовую работу.
Нет. Заказчик, даже получив продукт с ограничением, прогонит его в тестере. Поймет, что его система сливное унылое Г и не будет выходить больше на связь.
Нет. Заказчик, даже получив продукт с ограничением, прогонит его в тестере. Поймет, что его система сливное унылое Г и не будет выходить больше на связь.
А какой ему в том смысл? Деньги-то уже не у него. Причём с момента подписания договора о сотрудничестве. Правда и не у исполнителя, но всё же - в чём смысл?
Прошу прощения... но у меня возникла подобная неприятная ситуация...
После согласования ТЗ, срока исполнения, стоимости заказа, и заморозки моих средств...
исполнитель перестал выходить на связь.
После многочисленных запросов на фрилансе и в личку исполнителя, и после того, как срок работы был существенно просрочен, я скрепя сердце обратился в арбитраж.
Арбитраж на полном автомате сделал мне стандартное предложение:
Поскольку исполнитель ни чего для исполнения заказа не сделал, я естественно выбрал второй вариант:
Отменить работу в пользу Заказчика...
И...получил следующий ответ арбитражного автомата:
"Арбитраж
Вы предложили отменить работу. Подождите пока другой участник работы рассмотрит ваше предложение."
Но...сколько времени необходимо ждать? Особенно учитывая то, что исполнитель не отвечает мне не первую неделю???
Я...снова послал запрос исполнителю на фрилансе и в личку с просьбой отозваться и дать согласие на завершение работы.
Ответа не последовало... И нет до сих пор. Наверное в таких случаях должно быть ограничение на срок ожидания ответа....
Но, поскольку такового нет, то
что я должен делать в этой ситуации для того, чтобы Отменить работу, разморозить свои средства,
и начать работу с другим исполнителем???
Прошу ответить и помочь в решении этой проблемы:)
Здравствуйте! Приношу тысячу извинений. Прошу простить за назойливость... Но...прошу Вас помочь в решении моего вопроса:)
В Правилах же есть https://www.mql5.com/ru/job/rules#part_V
Прошу прощения... но у меня возникла подобная неприятная ситуация...
После согласования ТЗ, срока исполнения, стоимости заказа, и заморозки моих средств...
исполнитель перестал выходить на связь.
После многочисленных запросов на фрилансе и в личку исполнителя, и после того, как срок работы был существенно просрочен, я скрепя сердце обратился в арбитраж.
Арбитраж на полном автомате сделал мне стандартное предложение:
Поскольку исполнитель ни чего для исполнения заказа не сделал, я естественно выбрал второй вариант:
Отменить работу в пользу Заказчика...
И...получил следующий ответ арбитражного автомата:
"Арбитраж
Вы предложили отменить работу. Подождите пока другой участник работы рассмотрит ваше предложение."
Но...сколько времени необходимо ждать? Особенно учитывая то, что исполнитель не отвечает мне не первую неделю???
Я...снова послал запрос исполнителю на фрилансе и в личку с просьбой отозваться и дать согласие на завершение работы.
Ответа не последовало... И нет до сих пор. Наверное в таких случаях должно быть ограничение на срок ожидания ответа....
Но, поскольку такового нет, то
что я должен делать в этой ситуации для того, чтобы Отменить работу, разморозить свои средства,
и начать работу с другим исполнителем???
Прошу ответить и помочь в решении этой проблемы:)
Ещё раз приношу тысячу извинений. Но...все-таки прошу Вас помочь в решении моего вопроса:)
Прошу Вас обратить внимание на то, что мой исполнитель последний раз выходил со мной на связь более месяца назад. И несмотря на мои запросы не отвечает до сих пор...
Что мне делать?
Проблема заключается еще и в том, что теперь я в великих сомнениях и замешательстве о дальнейшей возможности работы...
Разумеется, зависшие 70 баксов - не лишают меня последних средств к существованию.
Но я хотел -бы продолжить работу с другим исполнителем...
Однако, что если и другой исполнитель перестанет выходить на связь? И у меня опять зависнут 70 баксов...
А если я начну работать с третьим исполнителем и он опять пропадет? И опять у меня зависнут деньги?????
Где гарантии что этого не произойдет?
Где гарантии, что Арбитраж вернет мне мои деньги?
Простите, но в этом случае сервис превращается в обыкновенный способ...отъёма денег у доверчивых заказчиков:)
Прошу Вас разобраться с этой ситуацией, Отменить работу и разморозить мои деньги:)