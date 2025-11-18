Фриланс и арбитраж. Нужно что-то менять, иначе тупик! - страница 11

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Shoker:


Вот только отзывы видны после заключения сделки.

Вот скажите пожалуйста, прежде чем отвечать на предложение, начинать диалог с исполнителем вы видите вот это


с кем вы предпочли-бы начать обсуждение заказа?

На занятость можно не обращать внимания. Есть такие заказчики которые ставят длинный срок исполнения и предупреждают об отсутствии.

 
Alexey Viktorov:

Вот скажите пожалуйста, прежде чем отвечать на предложение, начинать диалог с исполнителем вы видите вот это


с кем вы предпочли-бы начать обсуждение заказа?

На занятость можно не обращать внимания. Есть такие заказчики которые ставят длинный срок исполнения и предупреждают об отсутствии.

Эти Разработчики, когда соглашаются на вашу работу, как минимум пишут например "Здравствуйте, готов выполнить вашу заявку и т.д.", возможно задают дополнительные вопросы, вы можете уже сложить представление об их уровне, по этим минимальным фразам, добавить сюда значения Кармы и ваши финансовые пожелания по стоимости работ, а затем сделать выбор.

 
Alexey Viktorov:

Вот скажите пожалуйста, прежде чем отвечать на предложение, начинать диалог с исполнителем вы видите вот это


с кем вы предпочли-бы начать обсуждение заказа?

На занятость можно не обращать внимания. Есть такие заказчики которые ставят длинный срок исполнения и предупреждают об отсутствии.

Вы же разработчик и логически мыслите :)

У этого уровень больше, этот занят, а этот скорее всего предложит цену меньше и т.д. и т.п. И сделаете выбор. 

 
Alexey Viktorov:

Вот скажите пожалуйста, прежде чем отвечать на предложение, начинать диалог с исполнителем вы видите вот это


с кем вы предпочли-бы начать обсуждение заказа?

На занятость можно не обращать внимания. Есть такие заказчики которые ставят длинный срок исполнения и предупреждают об отсутствии.


Зависит от сложности задания.

При лёгком задании можно выбрать разработчика 3. При сложном выбор между 4 и 5. У 5 больше опыта, но много арбитража, хоть и в его пользу - это можно списать на не адекватность заказчиков. Общение мало что может дать, если исполнитель сходу не предложит корректировок по ТЗ. Я же четко представляю свое тз и пытаюсь взять максимум и доп функции, так что есть путь к упращению на стадии согласования.

Если на этой стадии видеть, какие работы выполнялись и какие отзывы - это будет куда информативней этих цифр.

 
Andrey Medvedev:

Эти Разработчики, когда соглашаются на вашу работу, как минимум пишут например "Здравствуйте, готов выполнить вашу заявку и т.д.", возможно задают дополнительные вопросы, вы можете уже сложить представление об их уровне, по этим минимальным фразам, добавить сюда значения Кармы и ваши финансовые пожелания по стоимости работ, а затем сделать выбор.


На этой стадии каждый "божится, клянётся, пятками в грудь бьётся" что такое задание ему "как за молоком сходить". Со мной при общении только один отказался - оргуиентировал сложностью и занятостью.

А как до дела доходит, оказывается, что " это не шахматы - тут думать надо". Спрашиваю, что подсказать, а в ответ - тишина.

 
Shoker:


Зависит от сложности задания.

При лёгком задании можно выбрать разработчика 3. При сложном выбор между 4 и 5. У 5 больше опыта, но много арбитража, хоть и в его пользу - это можно списать на не адекватность заказчиков. Общение мало что может дать, если исполнитель сходу не предложит корректировок по ТЗ. Я же четко представляю свое тз и пытаюсь взять максимум и доп функции, так что есть путь к упращению на стадии согласования.

Если на этой стадии видеть, какие работы выполнялись и какие отзывы - это будет куда информативней этих цифр.

Меня радует что вы обратили внимание на количество арбитражей. Но списывать на неадекватность заказчиков я-бы не стал. Ну такой вот я человек, считаю что в споре никогда не бывает виновен только один. Плюс к этому, заказчик за свою неадекватность платит свои деньги, а исполнитель ………

А разработчик №6 тоже, не имея выполненных работ, может быть достаточно опытным. А вы его сбрасываете со счетов не поговорив с ним…

Ладно. Я услышал что хотел услышать. Может кто прочитав это тоже будет обращать внимание на количество арбитражей.

 
Alexey Viktorov:

Меня радует что вы обратили внимание на количество арбитражей. Но списывать на неадекватность заказчиков я-бы не стал. Ну такой вот я человек, считаю что в споре никогда не бывает виновен только один. Плюс к этому, заказчик за свою неадекватность платит свои деньги, а исполнитель ………

А разработчик №6 тоже, не имея выполненных работ, может быть достаточно опытным. А вы его сбрасываете со счетов не поговорив с ним…

Ладно. Я услышал что хотел услышать. Может кто прочитав это тоже будет обращать внимание на количество арбитражей.

Да, обращать на количество арбитражей, с поправкой на неадекватность заказчиков.

Сам с минимальным количеством работ, имею 2 незаслуженных Арбитража, оба по причине просто молчания заказчика и отсутствия любого контакта, любой реакции. Просто тишина и все, возможно это мне так повезло на начальной стадии.

Хотя также считаю, что в любом споре, можно найти компромисс. Если есть с кем разговаривать.

 

Рассмотрите пожалуйста арбитраж по работе: https://www.mql5.com/ru/job/125801

Заказчик собирался закрыть проект, но не знал что нужно проходить 2 шага, прошел 1 шаг и пропал.

И хотел бы добавить к посту выше что в рунете такие случаи очень редкие, а в англоязычной части заказчики очень часто пропадают и закрыть работу можно только через арбитраж.

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Фриланс-сервис на MQL5.com: Simple script to export daiy and intraday price for FX pairs
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"Execution Type" - 2 options, "Daily"/"Backtesting". If daily,  data to export should be only the last day. If Backtesting, data to export should be the one indicated within the "custom dates" parameter. "Custom Date - Start Date" - If execution type is Backtesting, then this parameter will indicate the first day of data to be included. Format...
 
Просьба принять решение по арбитражу - длится более 3-х месяцев: https://www.mql5.com/ru/job/120282/discussion?id=564206. Заказчик не появляется более 2-х месяцев.
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Нужно написать стратегию в Pine (встроенный редактор TradingView) по правилам, которые я опишу. Стратегия с использованием управления капитала и отложенными ордерами. Т.е. надо будет проверять, отложенный ордер и в...
 

Может уже установите предложенное правило ответа в 7 дней, раз нет возможности рассматривать арбитражи в приемлемые сроки? А то складывается впечатление, что арбитражи выгодно затягивать, т.к. деньги ни у заказчика ни у исполнителя.

Также при вынесении решения хотелось бы увидеть хотя бы краткое обоснование, особенно, когда оно выглядит явно несправедливым по отношению к одной из сторон, как например здесь (решение вынесено в необычайно рекордные сроки кстати).

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