Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 125
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот тебе приехали. И как бороться с навязчивыми?
Вы можете удалить чаты с неугодными пользователями. Тогда они не смогут более вам писать.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2019.01.19 00:31
Код для теста
Результат
1974:
В 2.5 раза ускорили! Есть еще запасы?
Возможно ли сюда добавить прописывание руками секунд?
Нужно, когда точное время для просмотра известно.
Уважаемые разработчики, что же Вы натворили с Тестером?!
Вот две открытые в одну сторону SELL-позиции на Неттинг-счете с одинаковыми тикетами
На утреннем билде все было отлично. Текущий (1977) - беда. Убил уйму времени на поиск ошибок, а оказалось, что баги вовсе не мои.
Большая просьба исправить!
В Тестере нулевые цены проскакивают
Смотреть в правый-нижний угол.
А вот на неттинге (другой запуск в том же месте) происходит переворот позиции с созданием ДВУХ клонированных позиций
Поведение Тестера от запуска к запуску может меняться. Где-то что-то не инициализировано...
ЗЫ Откатился на 1966 - там с Тестером беды нет.
На утреннем билде все было отлично. Текущий (1977) - беда. Убил уйму времени на поиск ошибок, а оказалось, что баги вовсе не мои.
1973-74 не сохранил. У кого остался - дайте знать.
Сделайте, пожалуйста, в MetaEditor возможность выбора формы и цвета курсора, который появляется на поле для ввода кода - уже много лет мучаюсь, уж слишком он незаметный и блеклый!
Пишу сам себе, оказалось, что это можно сделать в настройках Windows, а я столько времени мучился, пока совсем не достало и не полез искать где это нынче у ОС.
может сообщение и можно перенести, но думаю я не одинок, кто маялся с этой бедой, поэтому в настройках программы было бы удобней и быстрей найти выбор курсора.
В Тестере нулевые цены проскакивают
Смотреть в правый-нижний угол.
А вот на неттинге (другой запуск в том же месте) происходит переворот позиции с созданием ДВУХ клонированных позиций
Поведение Тестера от запуска к запуску может меняться. Где-то что-то не инициализировано...
ЗЫ Откатился на 1966 - там с Тестером беды нет.