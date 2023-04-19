Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 125

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Maxim Dmitrievsky:

вот тебе приехали. И как бороться с навязчивыми?

Вы можете удалить чаты с неугодными пользователями. Тогда они не смогут более вам писать.

 
Указатели на методы не работают?
typedef void (*FUNC)( void );

class A
{
private:
  FUNC f;
  
public:
  A() : f(f1) // 'f1' - pointer to this function type is not supported yet
  {
  }

  void f1() {}
};
 

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5

fxsaber, 2019.01.19 00:31

Код для теста

void OnStart()
  {
   const string Name="TESTER";
   MqlTick Ticks[];

   Print(FileLoad("EURUSD.bin", Ticks)); // https://dropmefiles.com/dvPtr

   uint ticks=GetTickCount();
   
   if(CustomSymbolCreate(Name))
      Print(CustomTicksReplace(Name,0,LONG_MAX,Ticks));
   Print("Finished in ",GetTickCount()-ticks);
  }


Результат

27095592
27095592
Finished in 57705

1974:

27095592
27095592
Finished in 22557


В 2.5 раза ускорили! Есть еще запасы?

 

Возможно ли сюда добавить прописывание руками секунд?


Нужно, когда точное время для просмотра известно.

 

Уважаемые разработчики, что же Вы натворили с Тестером?!

Вот две открытые в одну сторону SELL-позиции на Неттинг-счете с одинаковыми тикетами

На утреннем билде все было отлично. Текущий (1977) - беда. Убил уйму времени на поиск ошибок, а оказалось, что баги вовсе не мои.

Большая просьба исправить!

 

В Тестере нулевые цены проскакивают


Смотреть в правый-нижний угол.


А вот на неттинге (другой запуск в том же месте) происходит переворот позиции с созданием ДВУХ клонированных позиций


Поведение Тестера от запуска к запуску может меняться. Где-то что-то не инициализировано...


ЗЫ Откатился на 1966 - там с Тестером беды нет.

 
Сделайте, пожалуйста, в MetaEditor возможность выбора формы и цвета курсора, который появляется на поле для ввода кода - уже много лет мучаюсь, уж слишком он незаметный и блеклый!
 
fxsaber:

На утреннем билде все было отлично. Текущий (1977) - беда. Убил уйму времени на поиск ошибок, а оказалось, что баги вовсе не мои.

1973-74 не сохранил. У кого остался - дайте знать.

 
Aleksey Vyazmikin:
Сделайте, пожалуйста, в MetaEditor возможность выбора формы и цвета курсора, который появляется на поле для ввода кода - уже много лет мучаюсь, уж слишком он незаметный и блеклый!

Пишу сам себе, оказалось, что это можно сделать в настройках Windows, а я столько времени мучился, пока совсем не достало и не полез искать где это нынче у ОС.

может сообщение и можно перенести, но думаю я не одинок, кто маялся с этой бедой, поэтому в настройках программы было бы удобней и быстрей найти выбор курсора.

 
fxsaber:

В Тестере нулевые цены проскакивают


Смотреть в правый-нижний угол.


А вот на неттинге (другой запуск в том же месте) происходит переворот позиции с созданием ДВУХ клонированных позиций


Поведение Тестера от запуска к запуску может меняться. Где-то что-то не инициализировано...


ЗЫ Откатился на 1966 - там с Тестером беды нет.

Исправили, сейчас выпустим апдейт.
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