Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 91
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Билд 1950.
При использовании режима оптимизации "Математические вычисления" столкнулся с существенной проблемой - теряются в большом объеме фреймы, получаемые от агентов. Теряются как от удаленных агентов, так и от локальных агентов.
В режиме "Только цены открытия" потери начались только на проходе в районе 280000.
Думал у меня в коде беда, но нет, всё вырезал, вот код для воспроизведения.
Или нужно что-то дополнительно прописывать?
Из наблюдений, чем быстрей выполняется код, тем больше потерь...
В OnTesterDeinit надо получать недополученные остатки. Тогда ничего теряться не будет
По ссылке найдёте пример, как обрабатывать фреймы разных типов. Делается именно в OnTesterDeinit https://www.mql5.com/ru/forum/11277/page4#comment_469533
В OnTesterDeinit надо получать недополученные остатки. Тогда ничего теряться не будет
По ссылке найдёте пример, как обрабатывать фреймы разных типов. Делается именно в OnTesterDeinit https://www.mql5.com/ru/forum/11277/page4#comment_469533
Спасибо, я так же пользовался примером из одной статьи, видимо что-то не до конца сделал верно.
Если набираю первые буквы TimeCurrent в такой записи
то появляется подсказка, где выбираю предложенный TimeCurrent. После чего строка становится такой
Ошибка?
Если набираю первые буквы TimeCurrent в такой записи
то появляется подсказка, где выбираю предложенный TimeCurrent. После чего строка становится такой
Ошибка?
А D'1970' было до начала ввода Time? Похоже что было, а вы считаете что должно было удалить всё что было справа?
Было до начала ввода Time. Считаю, что Time должен был замениться на TimeCurrent.
Вот небольшой недостаток при сохранении таблицы оптимизации. Вот что я сделал:
Here is a little flaw while saving the optimization table. This is what I did:
Добавил DLL в папку Libraries но в мета едиторе он не отображается, хотя вызов библиотеки работает.
А настройка какая стоит? Выставили отображать все файлы?
А настройка какая стоит? Выставили отображать все файлы?
Могу ли я попросить еще одно небольшое улучшение для ваших сайтов?
Win 10 стала предлагать все больше и больше тем с черным фоном и яркими буквами на переднем плане. Есть медицинские подсказки, что это лучше для глаз, если вы работаете много времени перед экраном.
Для подтверждения принятия файлов cookie вам необходимо нажать на маленький значок. Но если вы инвертируете цвета в Firefox (64.0) (я использую AddOn «Темный фон на светлом тексте» 0.6.10), этот значок не инвертируется и поэтому он «исчезает»:
Если бы вы просто использовали буквы (например, «ок») вместо черного изображения, оно также было бы преобразовано, и вам не нужно искать мышкой, где, черт возьми, находится этот маленький значок!
May I ask for another little improvement for your websites?
Win 10 has started to offer more and more themes with black background and bright foreground letters. There are medical hints that this is better for the eyes if you work a lot of time in front of a screen.
For a confirmation of accepting your cookies you require a click on a little icon. But if you invert the colours in Firefox (64.0) (I use the AddOn "Dark Background on Light Text" 0.6.10) this icon is not inverted and so it 'disappears':
If you just would use letters (e.g. "ok") instead of a black image it would be converted too and one does not have to search with the mouse where the hell is that little icon!