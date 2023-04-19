Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 89
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К чему здесь все эти дискуссии на английском?
Лучше скажите - где русский язык в пустом выпадающем меню поля "Язык"?
Сортировка на вкладке Календарь работает, но только на вкладке. А на чарте - нет.
билд 1966 -
Вот я поставил высокий приоритет, новости по США, текущая неделя.
На вкладке все нормально, а на чарте - все новости подряд так, как будто я и не сортировал.
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Объяснение -
Тут дело в том, что есть кастомные (есть и бесплатные) индикаторы для МТ4, которые постят на чарт календари (новостные события) с сортировкой.
Календари все - не от сюда, а индикаторы настолько популярны, что, например когда forex-factory форумный календарь начал подвисать из-за таких индикаторов (которые постят календари на чарт), то они в forex-factory забанили разработчиков таких новостных индикаторов и ограничили доступ к своему календарю из Метатрейдера.
Еще пример с календарем dailyfx - когда сделали бесплатный индикатор (который постит новости/события с их календаря на чарт МТ4), то они вынуждены раз в неделю менять формат календаря на своем сайте для того, чтобы остановить те индикаторы, которые постоянно обращаются к ним на календарную страницу (которая у них, наверное, тоже подвисает из-за большого числа одновременных обращений на их страницу из чартов Метатрейдера в связи с кастомными новостными индикаторами).
И так далее ...
То есть, если в Метатрейдере 5 будет отображение новостных событий на чарте с сортировкой, то про все остальные календарные сайты можно просто забыть (тем более, что у них виснут сайты от отображения их календарей в чарте Метатрейдера 4 посредством кастомных индикаторов).
Значит, их календари будут вообще не нужны.
Дорогие, Уважаемые Разработчики!
В канун Нового года сделайте нам подарок!
Добавьте в окно тестера две кнопки и одно поле ввода данных...
А именно добавьте отдельную кнопку для запуска процесса оптимизации
и отдельную кнопку для запуска процесса форвард тестирования с добавлением
поля ввода даты окончания форвард тестирования в пользовательском режиме, чтоб можно было запускать
форвард-тест в любое время на основе сохранённых результатов оптимизации и форвард тестов.
Я думаю все будут очень, очень вам признательны и благодарны...
Дорогие Разработчики!
В канун Нового года сделайте нам подарок!
Добавьте в окно тестера две кнопки и одно поле ввода данных...
А именно добавьте отдельную кнопку для запуска процесса оптимизации
Присоединяюсь. И opt-формат раскрыть, чтобы можно было считывать в Тестер сгенерированные opt-файлы (например, оставить там только интересные проходы или разместить там результаты проходов на разных интервалах и т.д.) и запускать оттуда соответствующие одиночные проходы.
Рсскрытие opt-формата точно никакой угрозы не несет, при этом серьезно расширяет возможности Тестера.
Рсскрытие opt-формата точно никакой угрозы не несет, при этом серьезно расширяет возможности Тестера.
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.12.17 23:26Если код с ошибкой компиляции, то невозможно к нему перейти из Терминала через пункт меню Изменить. Нажимаешь Изменить и ничего не происходит.
Дорогие, Уважаемые Разработчики!
В канун Нового года сделайте нам подарок!
Добавьте в окно тестера две кнопки и одно поле ввода данных...
А именно добавьте отдельную кнопку для запуска процесса оптимизации
и отдельную кнопку для запуска процесса форвард тестирования с добавлением
поля ввода даты окончания форвард тестирования в пользовательском режиме, чтоб можно было запускать
форвард-тест в любое время на основе сохранённых результатов оптимизации и форвард тестов.
Я думаю все будут очень, очень вам признательны и благодарны...
хотя бы эксклюзивный Новогодний бета релиз)...
думаю обоснования излишние, и всем понятные...
Терминал обновился на билд 1961. Время компилляции эксперта внезапно выросло до 8.5 секунд.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Есть боевой советник - релиз-версия и дебаг-версия. Релиз-версия когда-то была откомпилирована и ее mq5 содержит много всяких include-файлов, которые менялись далее для экспериментов на дебаг-версии (другой mq5).
После обновления Терминала всегда происходит принудительная перекомпиляция всех исходников. Правильно ли я понимаю, что потеряю свою релиз-версию при очередном обновлении? Т.к. раз инклудники изменены, то они будут подхвачены и запиханы в релиз-версию. Получается, что если не хочешь перекомпиляции, нужно сохранять ex5-файлы. Иначе элементарно потерять нужные версии.
Билд 1950.
При использовании режима оптимизации "Математические вычисления" столкнулся с существенной проблемой - теряются в большом объеме фреймы, получаемые от агентов. Теряются как от удаленных агентов, так и от локальных агентов.
В режиме "Только цены открытия" потери начались только на проходе в районе 280000.
Думал у меня в коде беда, но нет, всё вырезал, вот код для воспроизведения.
Или нужно что-то дополнительно прописывать?
Из наблюдений, чем быстрей выполняется код, тем больше потерь...