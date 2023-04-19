Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 69
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Good afternoon Sergey.
Да, он у меня есть сейчас, так как я принудительно обновился, подключившись к серверу Metaquotes-Beta. Но почти через 2 часа после объявления Renat «Справка -> Проверить обновления» не обновлялась.
Обновление выдаётся порциями - чтобы снизить мгновенную нагрузку на сервера.
У меня все обновилось с сервера МетаКвотов, 1959.
Видимо, какие-то важные исправления, поскольку у меня на Win7 оптимизация, использующая агентов в локальной сети - как-то странно рубилась. А сейчас - вроде как работает (до конца еще не проверил)
Обновление выдаётся порциями - чтобы снизить мгновенную нагрузку на сервера.
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поддержка mt5, выпуски новостей об ошибках mt5 (1940+)
Младен Ракич , 2018.12.06 21:19
Смотрите эти:
Профилировщик - после завершения теста (отображается ОК во время тестирования)
И это редактор - когда заканчивается бег
Т.е. ничего не отображается
PS: как я уже говорил - все работает нормально в сборке 1955 года
Что это такое?
Билд 1959
Результаты оптимизации не соответствуют результатам тестов.
Например, даты установлены такие:
//---
Результаты оптимизации:
//---
Результат теста:
Это то, что нужно решить, но, увидев результаты fxsaber, мне интересно, стоит ли работать в этом направлении.
Этот пример теперь работает в 15 раз быстрее
Грубо говоря, полный цикл записи/чтения тиков через ресурс идет со скорость 4 миллиона тиков в секунду.
Этот пример теперь работает в 15 раз быстрее
Грубо говоря, полный цикл записи/чтения тиков через ресурс идет со скорость 4 миллиона тиков в секунду.
Ницца.
Это действительно писать / читать? Я думал, что ваш пример только чтение с ресурса.
Это действительно писать / читать? Я думал, что ваш пример только чтение с ресурса.
Запись + чтение.
Запись + чтение.