Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 69

Новый комментарий
 
Alain Verleyen:

Good afternoon Sergey.

Да, он у меня есть сейчас, так как я принудительно обновился, подключившись к серверу Metaquotes-Beta. Но почти через 2 часа после объявления Renat «Справка -> Проверить обновления» не обновлялась.

Обновление выдаётся порциями - чтобы снизить мгновенную нагрузку на сервера.

 

У меня все обновилось с сервера МетаКвотов, 1959.

Видимо, какие-то важные исправления, поскольку у меня на Win7 оптимизация, использующая агентов в локальной сети - как-то странно рубилась. А сейчас - вроде как работает (до конца еще не проверил)

 
Vladimir Karputov :

Обновление выдаётся порциями - чтобы снизить мгновенную нагрузку на сервера.

Я знаю, но мне кажется, что прямой запрос должен быть приоритетным. Во всяком случае, не очень важно.
 

Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

поддержка mt5, выпуски новостей об ошибках mt5 (1940+)

Младен Ракич , 2018.12.06 21:19

Смотрите эти:

Профилировщик - после завершения теста (отображается ОК во время тестирования)


И это редактор - когда заканчивается бег


Т.е. ничего не отображается

PS: как я уже говорил - все работает нормально в сборке 1955 года

Пока не исправлено в сборке 1959 года.
 

Что это такое?


 

Билд 1959

Результаты оптимизации не соответствуют результатам тестов.

Например, даты установлены такие:

//---

Результаты оптимизации:

//---

Результат теста:


 
Alain Verleyen:
Это то, что нужно решить, но, увидев результаты fxsaber, мне интересно, стоит ли работать в этом направлении.

Этот пример теперь работает в 15 раз быстрее

1000000
Time[TestResource()] = 286646


Грубо говоря, полный цикл записи/чтения тиков через ресурс идет со скорость 4 миллиона тиков в секунду.

 
fxsaber :

Этот пример теперь работает в 15 раз быстрее


Грубо говоря, полный цикл записи/чтения тиков через ресурс идет со скорость 4 миллиона тиков в секунду.

Ницца.

Это действительно писать / читать? Я думал, что ваш пример только чтение с ресурса.

 
Alain Verleyen:

Это действительно писать / читать? Я думал, что ваш пример только чтение с ресурса. 

Запись + чтение.

 
fxsaber :

Запись + чтение.

Отлично. Спасибо за эту информацию.
1...626364656667686970717273747576...157
Новый комментарий