Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 122
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Использую только Bruteforce-оптимизацию. На моих советниках все совпадает идеально даже тогда, когда используется предсказание, какой будет результат Тестера.
Провёл сейчас множество оптимизаций с разными временными диапазонами и разными диапазонами параметров эксперта. Полное совпадение.
Перед этим скорее всего старые результаты оптимизации (генетический алгоритм) рассматривал.
Вопрос закрыт. Всем спасибо за помощь.
В новых билдах поломали работу с вложенными макросами:
Этот макрос должен создавать 2 функции:
В C++ всё работает, в прошлых билдах тоже.
Уже жалею, что сообщил о другой недоработке с макросами. В итоге одну ошибку исправили, другую создали.
p.s. И вот чего очень не хватает при работе с макросами - это всплывающей подсказки со списком аргументов.
Спасибо за УДО!
Рискну описать пока другую проблему.
Билд 1950
Оптимизация в режиме "Математические вычисления".
Имеем маленькую сеть агентов, часть в локальной сети, часть удаленно находятся, все объединены с помощью Hamachi в одну сеть.
Откомпилированный файл занимает примерно 11 мегабайт, исходник 20.
Интернет не очень быстрый скорость на отдачу/прием - 766/6137 kbps.
Агенты не продаются через CLOUD, единовременно используются только мной.
При оптимизации очень часта ситуация, когда агенты на удаленной сети не могут начать работу, вот лог относительно одного из агентов с такой проблемой:
Решением является уменьшения числа удаленных агентов и запуск их по одному-двум.
Как я понимаю, что происходит передача данных, которая обрывается из-за повторного запроса терминала на соединение, т.е. терминал не знает, что уже передает данные агенту и нужно просто подождать окончания их передачи.
P.S. Если чего то не хватает, то просьба сразу не банить, а истребовать недостающую информацию, что принято в цивилизованном обществе - регламента то сейчас для баг репортов нет!
Оказалось, что проблема возникает и с агентами в в одной локальной сети аналогичная, когда сразу пытаюсь поднять много агентов, но с удаленными агентами проблема более выраженная. Не понимаю, почему нельзя агентам разрешить копировать полученные данные между собой, если они на одном локальном компьютере и не подключены к клауду....
Спасибо за УДО!
Рискну описать пока другую проблему.
Билд 1950
Оптимизация в режиме "Математические вычисления".
Имеем маленькую сеть агентов, часть в локальной сети, часть удаленно находятся, все объединены с помощью Hamachi в одну сеть.
Откомпилированный файл занимает примерно 11 мегабайт, исходник 20.
Интернет не очень быстрый скорость на отдачу/прием - 766/6137 kbps.
Агенты не продаются через CLOUD, единовременно используются только мной.
При оптимизации очень часта ситуация, когда агенты на удаленной сети не могут начать работу, вот лог относительно одного из агентов с такой проблемой:
Решением является уменьшения числа удаленных агентов и запуск их по одному-двум.
Как я понимаю, что происходит передача данных, которая обрывается из-за повторного запроса терминала на соединение, т.е. терминал не знает, что уже передает данные агенту и нужно просто подождать окончания их передачи.
P.S. Если чего то не хватает, то просьба сразу не банить, а истребовать недостающую информацию, что принято в цивилизованном обществе - регламента то сейчас для баг репортов нет!
Доброе утро, разработчики.
Во время переключения окон инструментов выскакивает окошка не в полный экран и исчезает(на самом деле развернула в полный экран). Данная фича присутствует в mt5 и mt4. Надеюсь, что вы согласитесь устранить данную проблему.
В новых билдах поломали работу с вложенными макросами:
Этот макрос должен создавать 2 функции:
В C++ всё работает, в прошлых билдах тоже.
Уже жалею, что сообщил о другой недоработке с макросами. В итоге одну ошибку исправили, другую создали.
p.s. И вот чего очень не хватает при работе с макросами - это всплывающей подсказки со списком аргументов.
Спасибо за сообщение.
Исправил.
Ошибка в MetaEditor, build 1973, но тянется и с более давних билдов. Никак не мог словить баг, сетуя на свою невнимательность.
Ошибка в MetaEditor, build 1973, но тянется и с более давних билдов. Никак не мог словить баг, сетуя на свою невнимательность.
старый баг, даже если не менять название - он иногда появляется.
появляется чаще после того, как сохраняешь файл в дрйго папке - при ALT G открывает файл из прошлой папки.