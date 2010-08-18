Бред какой-то, после обновления терминала эксперты перестали быть прибыльными!
Вот еще картинка. На этот раз сравниваются результаты Meta Trader 5 Alpari buil 305 с Meta Trader 5 build 306:
build 306 MetaQuotes
build 305 Alpari:
Мои торговые тактики не чувствительны к мелким колебаниям, и разница котировок в минимальной степени отражается на результатах тестирования.
Мы скорректировали спреды на глубокой истории - теперь они рыночные.
Это неминуемо привело к снижению прибыли при торговле на старой истории.
А вот кстати результат тестирования на 306 buildе советника болинджера на стероидах, который лежит в базе кодов:
Вот картинка которая была на 305 билде:
Т.е. что-то серьезное случилось с самим тестером. Он стал почему-то не реально занижать результаты.
Мы скорректировали спреды на глубокой истории - теперь они рыночные.
Это неминуемо привело к снижению прибыли при торговле на старой истории.
Можно поподробнее. Что такое рыночный спред? Это значит что например в 2000 году Вы использовали спред 2000 года, а не текущий или как?
Да. Спреды соответствуют годам.
Тогда будет ли добавлена опция тестирования стратегий при текущем спреде? Честно говоря меня не интересуют торговые условия в прошлом десятилетии. Меня интересует рабастость стратегии при сегодняшних торговых условиях. В этом есть сокраментальная разница. Мне не нужны ни подгонки ни красивые и гладкие кривые баланса. Мне нужно знать, сколько можно заработать при текущих рыночных условиях. Отсюда вопрос: будет ли возможность выставлять текущие рыночные условия, а не те что были 20, 30, 40 лет назад?
Как раз чтобы избавить от самообмана трейдеров, которые торгуют со спредами в 2 пипса на истории 2000 года мы и реализовали детальные спреды у каждого минутного бара.
Работа еще не закончена, поэтому история будет и дальше проверяться и корректироваться.
К сожалению, свои спреды выставлять нельзя.
Понятие текущих торговых условий вряд ли подразумевает, что можно использовать не только спреды, но и сами котировки многолетней давности. Использование со старыми котировками соответствующих им спредов - вполне логично, не находите?
Нет не нахожу. Мой довод прост: на истории торговать не возможно. Мы можем торговать только здесь и сейчас и только при текущих рыночных условиях. Торговые системы разрабатываются исключительно для текущих рыночных условий. Например до запуска ECN исполнения многие внутри дневные торговые стратегии были неэффективны, в силу малого МО и широкого и фиксированного спреда. Теперь ситуация изменилась, с ECN стало возможно их использовать, особенно на ликвидных рынках. По вашей логике, такие прибыльные стратегии сегодня и завтра должны быть почему-то убыточными вчера.
Мой случай, я например знаю что мои стратегии в силу большого количества сделок обладают не самым большим МО. Я знаю, что торгуя по этим стратегиям, на инструментах со спредами больше определенных, я потерплю не удачу, поэтому я никогда не буду торговать на этих инструментах. Но я также знаю на каких инструментах эти стратегии эффективны, и при каких комиссионных они работают. Ситуация складывается породоксальная. Стратегии работают, я знаю размер текущих комиссионных, но адекватно протестировать их на исторических данных не могу. Почему? Потому что когда-то у каких-то ДЦ условия были другими. Если бы я торговал в прошлом времени, то и использовал другие ДЦ с лучшими условиями и другие стратегии с большим МО. Но я живу сегодня, а не вчера и торгую тоже сегодня, а не вчера. Мне нужно знать мою будущую норму прибыли при текущих комиссионных, а сделать это не возможно, потому что кто-то за меня решил что я должен торговать по правилам десятилетней давности.
И еще. Здесь в самом деле не дети малые. Я профессионал. Я сам подвергаю свой депозит риску, сам выбираю торговые тактики. Я знаю как избежать ловушек самообмана. Но мне крайне необходим гибкий инструмент, который позволял бы спрогнозировать будущее поведение моего портфеля. Не находите, что текущие торговые условия более приближены к будущему, чем торговые условия 10-20 летней давности? Поэтому мне просто необходим режим тестирования при текущих рыночных условиях, потому что я знаю, что в будущем эти условия не станут хуже, а если станут то я перестану использовать эти стратегии.
На 305 билде тестер стратегий показывал такую вот картинку:
После обновления стал показывать вот такую:
Другой эксперт вообще перестал быть прибыльным. В чем дело? Что случилось? В своих стратегиях я уверен. На МТ4 тестирование проходит так как и должно быть. На 305 билде тестирование с МТ4 примерно было одинаковым.