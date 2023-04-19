Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 115
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На мой взгляд логичней писать так
К сожалению, чтобы локализовать баг, пришлось (с трудом) написать такой бредовый пример. В нем нет понятия, как лучше.
Похоже, что никто больше кастомными символами не пользуется, потому что как с этим работать:
до кнопки "refresh (обновить чарт)"
После:
Разработчики не могут "воспроизвести"
Похоже, что никто больше кастомными символами не пользуется, потому что как с этим работать
Только ими и пользуюсь, но в Тестере.
Для начала добавьте в Ваш индикатор свойство
#property tester_everytick_calculate
В индикаторе заблокирован расчёт на каждом тике:
//---
Попробовал с этим свойством и результаты остались такие же, как показывал выше.
Только ими и пользуюсь, но в Тестере.
боюсь использовать в тестере, потому что на реале вижу такое
ну в тестере принудительно история подкачивается, все должно быть норм
Посмотрел папку tester, а там такое
Но на самом деле их на два меньше
Почему такое происходит?
Самый быстрый и простой способ воспроизвести:
Задаете только его оптимизировать 1 - 1000 с шагом 1. И запускаете медленную Оптимизацию.
Очень быстро увидите во вкладке Оптимизация различные итоговые балансы.
1. typename не возвращает полиморфный тип. А речь речь шла именно об этом.2. Да ну, где такое сказано? Про хэш-код ещё понятно, т.к. там коллизии могут быть. А с именем то какие проблемы.
1. О каком полиморфном типе речь? typeid возвращает type_info, если нужно получить динамический тип из указателя на базовый класс, то static_cast/dynamic_cast. В мкл это доступно, а имя типа можно получить через typename.
2. Дело в том, что стандарт не ограничивает реализаторов type_info. В итоге получается так https://en.cppreference.com/w/cpp/types/type_info/name
Returns an implementation defined null-terminated character string containing the name of the type. No guarantees are given; in particular, the returned string can be identical for several types and change between invocations of the same program.
думаю, type_info научли генерить хеши именно из-за кривизны name(), для формирования своей таблицы с парами хеш-имя.
ЗЫ: наверное не нравится то, что typename не возвращает имя динамического типавообще на баг похоже. Но я струдом себе представляю, как это примерять, если только для отладки ...
Самый быстрый и простой способ воспроизвести:
Задаете только его оптимизировать 1 - 1000 с шагом 1. И запускаете медленную Оптимизацию.
Очень быстро увидите во вкладке Оптимизация различные итоговые балансы.
или ++ Дата создания?
Например у меня задача провести поиск по своим кодам по слову "OBJ_RECTANGLE" и меня интересуют самый свежие кода, а сейчас я из редактора не могу отсортировать поиск по дате изменения.