Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 132
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As I undestand, "clazz :: clazz ()" in your macro, will be expanded to "Test3 :: Test3 (), not to" Test3 :: Test2 () "
Имя должно быть «Core @ <Test2> :: Core @ <Test2>», но показывает «Core @ <Test2> ª :: Test3». Второй заголовок неправильно заменяется именем макроса, а не содержимым макроса.
Имя должно быть «Core @ <Test2> :: Core @ <Test2>», но показывает «Core @ <Test2> ª :: Test3». Второй заголовок неправильно заменяется именем макроса, а не содержимым макроса.
Спасибо за уточнение.
Увидел, буду разбираться
Одновременно запущено много MT4 и MT5, плюс ко всему этому ME от нескольких Терминалов. К тому же могут быть открыты несколько Визуализаторов.
По итогу окон много, ориентироваться между которыми тяжело. Связка Терминал-Редактор удерживается, благодаря замечательной горячей клавише F4. Подобной связки с Визуализатором нет совсем. И если хочешь быстро переключаться туда-обратно, используешь сочетание ALT+TAB. Однако, если из ME переключился, например, на Notepad и обратно. То уже из ME переключиться на Визуализатор средствами ALT+TAB проблематично.
В общем, возможно ли что-то сделать по этой теме? Например, переключение на на свой Визуализатор по горячей клавише, как это происходит между своими Терминалом-Редактором.
Ну и по большому количеству окон. Вот так это выглядит в самом скромном виде
На скрин попали три терминала и один редактор. Если бы иконки ну хоть как-то бы доформировывались, скажем, цифрой, было бы понятнее. В общем, по ориентированию среди MT4/5-ME-Tester, наверное, нужно что-то сделать.
Здравствуйте.
Извините - новичок в МТ5, поэтому столь странный вопрос:
При запуске оптимизации в Тестере стратегий процесс в подавляющем большинстве случаев идёт медленно и при этом с низкой загрузкой ядер процессора. Всего несколько раз сталкивался с загрузкой более 50%, а обычно она в пределах 10%. С чем это может быть связано и можно ли как-нибудь "принудить" к терминал более активной работе?
Its english comment. You dont translate it or post will be weird
I checked it but conversion is wrong in old builds. It worked, but I really didn't want that. In the current capture, I stop executing the code inside the static method . Stack window show methiod name. The name should be “Core @ <Test2> :: Core @ <Test2>" but shows "“Core @ <Test2> :: Test3". Second clazz is replaced by macro name, not macro content.
Более больного стиля написания кода еще не встречал.
Это как надо упороться, что бы такое использовать...
И да проблема в этом:
Выделенная строка - это название метода, а код ожидает подстановку макроса Test3##ª
Не думаю что разработчикам стоит тратить свое время на эти бредни.
Sergey Dzyublik:
Не думаю что разработчикам стоит тратить свое время на эти бредни.
Тем не менее, время потрачено, проблем в инстанцировании не нашёл
Добавил verbose mode для разворачивания макросов (пока этим флагом управлять нельзя, по умолчанию отключен)
Вот что получил (убрал дублирование развёртки макроса Test3
Ошибок в новом (заменили недавно) алгоритме разворачивания не нашёл.
Явный вызов конструктора в MQL запрещён.
Здравствуйте.
Извините - новичок в МТ5, поэтому столь странный вопрос:
При запуске оптимизации в Тестере стратегий процесс в подавляющем большинстве случаев идёт медленно и при этом с низкой загрузкой ядер процессора. Всего несколько раз сталкивался с загрузкой более 50%, а обычно она в пределах 10%. С чем это может быть связано и можно ли как-нибудь "принудить" к терминал более активной работе?
Посмотрите на загрузку памяти - там может быть утечка.
More patient style of writing code has not yet met.
This would be a fight
And yes the problem is this:
It's not a problem
.
Это сработало несколько лет назад . Сейчас не работает . Это может быть бесполезно для вас, но пространства имен полезны для предотвращения столкновений. Так как mql5 их не поддерживает, мне пришлось искать способ