Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 134
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Да, на высоких скоростях отстают.
Потому что приоритет за вычислениями, а не за отображением.
При отрисовке делается попытка блокировки синхронизатора. Если синхронизатор уже заблокирован расчётом, то не ждём и отваливаем.
Было сделано специально из-за запросов "почему скорость отрисовки первых 10 градаций одинаковая"
Столкнулся с тем, что после DebugBreak() Визуализатор показывает абсолютно не соответствующее реальности торговое окружение.
Например, показывает, что открыты одни позиции, а на самом деле через MQL печатаешь - другие.
Возможно ли в момент дебаг-остановки дорисовывать Визуализацию до актуального значения?Или функцию?
bool VisualRedraw();
Столкнулся с тем, что после DebugBreak() Визуализатор показывает абсолютно не соответствующее реальности торговое окружение.
Например, показывает, что открыты одни позиции, а на самом деле через MQL печатаешь - другие.
Странно, что это никто не замечал. В глаза же бросается. В журнале визуализатора всё правильно, а во вкладках торговля и история и на графике всё неактуальное.
Странно, что это никто не замечал. В глаза же бросается. В журнале визуализатора всё правильно, а во вкладках торговля и история и на графике всё неактуальное.
Тоже замечал:
Ожидалось
MACROS = 1
Ошибка с макросами
Ожидалось
Не согласен. По памяти я не смогу точно объяснить, но вы неправы.
В документации примерЧто должно быть подставлено в вашем примере?
Проверил в C++: выдаётся MACROS. Хотя тут наверное нет однозначного мнения, как правильней
Проверил в C++: выдаётся MACROS. Хотя тут наверное нет однозначного мнения, как правильней
Ну почему нет, так всегда работало. Если настаиваете на подстоновке значения, то нужно ещё раз раскрыть: