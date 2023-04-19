Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 127

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Alexey Viktorov:
Лучше пользоваться сочетанием клавиш Ctrl+F
Ок, я уже пользуюсь Вашим советом из другой ветки. Повторил вопрос зная, что здесь иногда живут разработчики :)
 
Aleksei Stepanenko:
Ок, я уже пользуюсь Вашим советом из другой ветки. Повторил вопрос зная, что здесь иногда живут разработчики :)

Они встречаются в самых неожиданных местах, не только здесь.

 
С чем связано столь обильное появление новых штатных функций? Например, SymbolExist и Array*.
 
fxsaber:
С чем связано столь обильное появление новых штатных функций? Например, SymbolExist и Array*.

Что вы прицепились к этим Array* функциям...
Вон, уже подвезли Calendar* функции, но о них почему-то ни кто...

#define PRINT(x) Print(#x, ":", string(x))


void OnStart()
{
   MqlCalendarCountry countries[];
   PRINT(CalendarCountries(countries));
   ArrayPrint(countries);
   
   if (!ArraySize(countries))
      return;
      
   ulong country_id = countries[0].id;
   MqlCalendarEventInfo calendar_infos[];
   PRINT(CalendarEventsByCountryId(country_id,calendar_infos));
   ArrayPrint(calendar_infos);
   
   
   //PRINT(ArrayRemove(calendar_infos, 1, 2)); //'calendar_infos' - structures containing objects are not allowed       
}



Результат:

     [id]           [name] [code] [currency] [currency_symbol]       [url_name] 
[ 0]  999 "European Union" "EU"   "EUR"      "€"               "european-union"          
[ 1]  840 "United States"  "US"   "USD"      "$"               "united-states"           
[ 2]  124 "Canada"         "CA"   "CAD"      "$"               "canada"                  
[ 3]   36 "Australia"      "AU"   "AUD"      "$"               "australia"               
[ 4]  554 "New Zealand"    "NZ"   "NZD"      "$"               "new-zealand"             

          [id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits]                                        [source_url]                                             [event_code]                                              [name]
[ 0] 999030002      1        3           3           0          999      1            2            0        1 "http://ec.europa.eu/eurostat"                      "employment-change-yy"                                   "Employment Change y/y"                                      
[ 1] 999030001      1        3           3           0          999      1            3            0        1 "http://ec.europa.eu/eurostat"                      "employment-change-qq"                                   "Employment Change q/q"                                      
[ 2] 999030011      1        4           2           0          999      1            2            0        1 "http://ec.europa.eu/eurostat"                      "consumer-price-index-mm"                                "CPI m/m"                                                    
[ 3] 999030008      1        8           2           0          999      1            1            0        1 "http://ec.europa.eu/eurostat"                      "industrial-production-yy"                               "Industrial Production y/y"                                  
[ 4] 999020001      0        7           0           1          999      0            2            0        0 "https://www.consilium.europa.eu/en/home/"          "economic-financial-affairs-council-meeting"             "Economic and Financial Affairs Council Meeting"             
[ 5] 999010013      0        5           0           0          999      0            2            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-executive-board-member-lautenschlaeger-speech"      "ECB Executive Board Member Lautenschlaeger Speech"          
[ 6] 999010012      0        5           0           0          999      0            2            0        0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-executive-board-member-coeure-speech"               "ECB Executive Board Member Coeure Speech"                   
[ 7] 999010009      1        5           0           0          999      2            2            3        3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "targeted-ltro"                                          "ECB Targeted LTRO"                                          
[ 8] 999030016      1        2           3           0          999      1            3            0        1 "http://ec.europa.eu/eurostat"                      "gross-domestic-product-qq"                              "GDP q/q"                                                    




Предложение к MQ:
Добавить в функцию ArrayPrint поддержку флага ARRAYPRINT_ENUM, как аналога EnumToString.

 
Sergey Dzyublik:

Что вы прицепились к этим Array* функциям...

Именно этой реакции и добивался своим вопросом: посмотреть другие.

 

Преобразование командой времени ожидается в виде hh:mi, согласно справке, а выходит в виде yyyy.mm.dd hh:mi, т.е. полная дата принтуется.

TimeToString(Min_Time,TIME_MINUTES)
 

Билд 1978. Функция Comment() работает по разному для обычных и кастомных графиков.

Запускаю скрипт на графиках:

void OnStart()
{
    Comment("The First line of comment");
}

Получаю разные отступы:

 

В режими визуализации тестера если сменить шаблон с индикатором строящим графические объекты, а потом обратно на индикатор не строящий какие либо объекты, то индикатор строящий объекты продолжает работать и объекты отрисовываются, хотя в окне данных индикатора этого нет со своим буфером.

По запросу индикатор может быть предоставлен разработчикам.

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5".
 

В тестере индикаторы отстают с отрисовкой на высоких скоростях

а так должно выглядеть без отставания


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