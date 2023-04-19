Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 127
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Ок, я уже пользуюсь Вашим советом из другой ветки. Повторил вопрос зная, что здесь иногда живут разработчики :)
Они встречаются в самых неожиданных местах, не только здесь.
С чем связано столь обильное появление новых штатных функций? Например, SymbolExist и Array*.
Что вы прицепились к этим Array* функциям...
Вон, уже подвезли Calendar* функции, но о них почему-то ни кто...
Результат:
Предложение к MQ:
Добавить в функцию ArrayPrint поддержку флага ARRAYPRINT_ENUM, как аналога EnumToString.
Что вы прицепились к этим Array* функциям...
Именно этой реакции и добивался своим вопросом: посмотреть другие.
Преобразование командой времени ожидается в виде hh:mi, согласно справке, а выходит в виде yyyy.mm.dd hh:mi, т.е. полная дата принтуется.
Билд 1978. Функция Comment() работает по разному для обычных и кастомных графиков.
Запускаю скрипт на графиках:
Получаю разные отступы:
В режими визуализации тестера если сменить шаблон с индикатором строящим графические объекты, а потом обратно на индикатор не строящий какие либо объекты, то индикатор строящий объекты продолжает работать и объекты отрисовываются, хотя в окне данных индикатора этого нет со своим буфером.
По запросу индикатор может быть предоставлен разработчикам.
В тестере индикаторы отстают с отрисовкой на высоких скоростях
а так должно выглядеть без отставания