Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 135
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Не согласен. По памяти я не смогу точно объяснить, но вы неправы.
В документации примерЧто должно быть подставлено в вашем примере?
Две недели назад работало так, как ожидалось. После недавних правок макросов, они стали раскрываться.
Дело в том, что после # ничего раскрываться не должно. Это просто ошибка, которую, думаю, быстро поправят.
Две недели назад работало так, как ожидалось. После недавних правок макросов, они стали раскрываться.
Дело в том, что после # ничего раскрываться не должно. Это просто ошибка, которую, думаю, быстро поправят.
Имеете ввиду тут после #
Значит я не правильно понял, был неправ, не знаю.
Уважаемые разработчики, дайте, пожалуйста, ответ человеку по данному вопросу, жалко человека и печально, что проблемы его не волнуют компетентных людей
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
уведомления
Evgeniy Lozinskiy, 2019.01.21 20:28
Здравствуйте. пишу первый раз вообще на форуме, почитал подобные сообщения, но тема не была полностью раскрыта.
Речь идет о пуш-уведомлениях.
Совсем недавно появилась проблема с пуш-уведомлениями, что на ios, что на android. ее, вроде, быстро решили (пару дней всего), и пуши вернулись. Но беда в том, что они не появляются в истории. Ранее, если советник открывал сделку, приходило пуш-уведомление на телефон (айфон), я нажимал на этот пуш, и видел в истории, где и во сколько и что. а сейчас эти пуши в истории на телефоне не сохраняются. ни в айфоне, ни в андроиде.
Подскажите, только у меня такая проблема? у меня просто более 10-ти счетов, на всех счетах работает советник, и теперь я не знаю. на каком из счетов открылась сделка, хотелось бы в истории ее видеть.история эта хранится в РАЗДЕЛЕ "чат и сообщения", точнее, хранилась.
ах, да, забыл добавить. Если в момент, когда у тебя открыт на телефоне терминал, и приходит пуш, то в историю он ПРОПИСЫВАЕТСЯ. если пуш приходит и на него нажать, то он в историю тоже прописывается - но не всегда... я считаю это БАГ. что-то разработчики нахимичили. куда можно обратиться с этой проблемой?
Уважаемые разработчики, дайте, пожалуйста, ответ человеку по данному вопросу, жалко человека и печально, что проблемы его не волнуют компетентных людей
Мы отключили историю пушей, теперь доступны только рилтаймовые уведомления.
Мы отключили историю пушей, теперь доступны только рилтаймовые уведомления.
Спасибо за ответ!
Это финансовый вопрос, или дело в чем то ином?
Спасибо за ответ!
Это финансовый вопрос, или дело в чем то ином?
Это технический вопрос.
Большая нагрузка на хранение, выдачу и обработку запросов истории пушей от миллионов терминалов. Ну и громадная база сообщений ради выдачи истории - каждый день по несколько миллионов сообщений добавляется.
Нужно в реальности 0.000х% пользователей.
Это технический вопрос.
Большая нагрузка на хранение, выдачу и обработку запросов истории пушей от миллионов терминалов. Ну и громадная база сообщений ради выдачи истории - каждый день по несколько миллионов сообщений добавляется.
Нужно в реальности 0.000х% пользователей.
Понял, не в коня корм.
Значит всё ж финансовый :)
Спасибо за честный и подробный ответ!Но думаю, что не все понимают, как этими пушами пользоваться для выгоды своей.
В ленте не получается удалить новости от пользователя, которого не существует Uladzimir Budryk
можно только добавить в друзья, но т.к. его нет то он не добавляется, так и висит в новостях, неприкаянный
Пытаюсь дружить с ГА. По какой-то причине он всегда делает 10К проходов.
Раз делается новый GUI для Тестера, то прошу помочь сдружить с ГА.
Неоднократно говорилось, что ГА - это грубая сила, по результатам которой в найденных окрестностях желательно прошерстить полным перебором.
Каждый раз вводить диапазоны найденных окрестностей очень тяжко.
На скрине параметры, которые пропускались через ГА. Далее был выбран лучший проход - левый столбец. Теперь нужно для него создать окрестность для полного перебора - три столбца правее.
Прошу разработчиков рассмотреть возможность помощи в новом GUI при задании окрестности вокруг левого столбца.
Например, берем первую строку из скрина
Т.е. добавить выбор числа N и по нему формировать поля Старт/Стоп.
Поэтому предлагаю добавить еще один столбец (во вкладке Параметры) с названием "Окрестность", куда вводить число N. Если N отлично от нуля, то формировать автоматически поля Старт/Стоп. Если ноль - не участвовать в формировании полей.
Прошу форумчан высказаться по предложению.
Пытаюсь дружить с ГА. По какой-то причине он всегда делает 10К проходов.
Раз делается новый GUI для Тестера, то прошу помочь сдружить с ГА.
Дело хорошее, но удобней было бы из советника настраивать оптимизацию, в том числе управлять сессиями оптимизации - по результатам прошлых вносить правки в параметры оптимизации посредством кода. Можно даже сделать это не по коду советника, тот просто будет отдавать итоги, а через какой либо "сервис" в терминале, аналог скрипта.