Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 135

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Alexey Viktorov:

Не согласен. По памяти я не смогу точно объяснить, но вы неправы.

В документации пример

Что должно быть подставлено в вашем примере?

Две недели назад работало так, как ожидалось. После недавних правок макросов, они стали раскрываться.

Дело в том, что после # ничего раскрываться не должно. Это просто ошибка, которую, думаю, быстро поправят.

 
fxsaber:

Две недели назад работало так, как ожидалось. После недавних правок макросов, они стали раскрываться.

Дело в том, что после # ничего раскрываться не должно. Это просто ошибка, которую, думаю, быстро поправят.

Имеете ввиду тут после #

#define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A)

Значит я не правильно понял, был неправ, не знаю.

 

Уважаемые разработчики, дайте, пожалуйста, ответ человеку по данному вопросу, жалко человека и печально, что проблемы его не волнуют компетентных людей

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Evgeniy Lozinskiy, 2019.01.21 20:28

Здравствуйте. пишу первый раз вообще на форуме, почитал подобные сообщения, но тема не была полностью раскрыта.

Речь идет о пуш-уведомлениях.

Совсем недавно появилась проблема с пуш-уведомлениями, что на ios, что на android. ее, вроде, быстро решили (пару дней всего), и пуши вернулись. Но беда в том, что они не появляются в истории. Ранее, если советник открывал сделку, приходило пуш-уведомление на телефон (айфон), я нажимал на этот пуш, и видел в истории, где и во сколько и что. а сейчас эти пуши в истории на телефоне не сохраняются. ни в айфоне, ни в андроиде.


Подскажите, только у меня такая проблема? у меня просто более 10-ти счетов, на всех счетах работает советник, и теперь я не знаю. на каком из счетов открылась сделка, хотелось бы в истории ее видеть.история эта хранится в РАЗДЕЛЕ "чат и сообщения", точнее, хранилась.

ах, да, забыл добавить. Если в момент, когда у тебя открыт на телефоне терминал, и приходит пуш, то в историю он ПРОПИСЫВАЕТСЯ. если пуш приходит и на него нажать, то он в историю тоже прописывается - но не всегда... я считаю это БАГ. что-то разработчики нахимичили. куда можно обратиться с этой проблемой?


 
Aleksey Vyazmikin:

Уважаемые разработчики, дайте, пожалуйста, ответ человеку по данному вопросу, жалко человека и печально, что проблемы его не волнуют компетентных людей

Мы отключили историю пушей, теперь доступны только рилтаймовые уведомления.

 
Renat Fatkhullin:

Мы отключили историю пушей, теперь доступны только рилтаймовые уведомления.

Спасибо за ответ!

Это финансовый вопрос, или дело в чем то ином?

 
Aleksey Vyazmikin:

Спасибо за ответ!

Это финансовый вопрос, или дело в чем то ином?

Это технический вопрос.

Большая нагрузка на хранение, выдачу и обработку запросов истории пушей от миллионов терминалов. Ну и громадная база сообщений ради выдачи истории - каждый день по несколько миллионов сообщений добавляется.

Нужно в реальности 0.000х% пользователей.

 
Renat Fatkhullin:

Это технический вопрос.

Большая нагрузка на хранение, выдачу и обработку запросов истории пушей от миллионов терминалов. Ну и громадная база сообщений ради выдачи истории - каждый день по несколько миллионов сообщений добавляется.

Нужно в реальности 0.000х% пользователей.

Понял, не в коня корм.

Значит всё ж финансовый :)

Спасибо за честный и подробный ответ!

Но думаю, что не все понимают, как этими пушами пользоваться для выгоды своей.
[Удален]  

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Пытаюсь дружить с ГА. По какой-то причине он всегда делает 10К проходов.

Раз делается новый GUI для Тестера, то прошу помочь сдружить с ГА.


Неоднократно говорилось, что ГА - это грубая сила, по результатам которой в найденных окрестностях желательно прошерстить полным перебором.

Каждый раз вводить диапазоны найденных окрестностей очень тяжко.


На скрине параметры, которые пропускались через ГА. Далее был выбран лучший проход - левый столбец. Теперь нужно для него создать окрестность для полного перебора - три столбца правее.

Прошу разработчиков рассмотреть возможность помощи в новом GUI при задании окрестности вокруг левого столбца.


Например, берем первую строку из скрина


ЗначениеСтартШагСтоп
Было16 1 1 30
Окрестность (N шагов в каждую сторону от Значения)1616-N*StepStep16 + N*Step

Т.е. добавить выбор числа N и по нему формировать поля Старт/Стоп.


Поэтому предлагаю добавить еще один столбец (во вкладке Параметры) с названием "Окрестность", куда вводить число N. Если N отлично от нуля, то формировать автоматически поля Старт/Стоп. Если ноль - не участвовать в формировании полей.


Прошу форумчан высказаться по предложению.

 
fxsaber:

Пытаюсь дружить с ГА. По какой-то причине он всегда делает 10К проходов.

Раз делается новый GUI для Тестера, то прошу помочь сдружить с ГА.

Дело хорошее, но удобней было бы из советника настраивать оптимизацию, в том числе управлять сессиями оптимизации - по результатам прошлых вносить правки в параметры оптимизации посредством кода. Можно даже сделать это не по коду советника, тот просто будет отдавать итоги, а через какой либо "сервис" в терминале, аналог скрипта.

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