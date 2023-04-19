Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 139
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Из 30 миллионов вариантов сделано меньше 4К, что длилось меньше двух минут. Как увеличить точность ГА? Лучше бы 2 часа считал, но выдал более объективный результат.
В MT4 такого же не происходит.
1480. Лог одиночного прогона.
Тестер
Агент
Никак было не запустить одиночный проход, при этом Агентов 8 штук.
Запустил два прохода в оптимизации, а они почему то пошли на сторону (удаленным агентам), при этом локальные агенты в статусе busy стали - 8 штук
Добрый день.
Вопрос по тестеру. Провожу оптимизацию на одном компьютере (терминале), сохраняю кэш файл оптимизации и копирую его на другой компьютер - терминал того же брокера, тот же билд, тот же счет, что и на исходном терминале. Пытаюсь использовать для одиночных проходов отдельные комбинации параметров (через контекстное меню). Параметры из кэш файла записываются некорректно (например в кэш файле парметр1=1, а в раздел параметры он он устанавливается равным 2). Соответственно, одиночное тестирование не проходит. В чем может быть причина?
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2019.01.29 15:44
Нарвался на ту же ситуацию, но есть доп. инфа. Провел бэктест, получил оборванный график. Переключаюсь на вкладку Журнал - там никаких данных о сделках. И через пару-тройку секунд, вдруг пошли данные о сделках в Журнал Тестера. После чего график перестал был оборванным.
Т.е. Агент линии Баланса/Эквити передал Тестеру сразу, а вот с передачей истории + логи торговли возник затык на несколько секунд. Логи нужны?
ЗЫ Посмотрел логи. Вот что произошло (лог Тестера)
Интересная особенность Тестера. Получается, что Тестер коннектится к Агенту только после того, как тот проход совершит. А проблема в том, что с самим коннектом возникла пауза.
Ровно такую же ситуацию получил на 1980
Никаких новых лог-сообщений не появилось. Пауза в данном случае длилась 48 секунд. Хорошо бы отловить этот баг.
Вопрос по тестеру. После множественных прогонов без визуализации, окно забивается множеством графиков тестирования, которые потом нужно удалять. Есть какая-нибудь настройка что бы графики не отображались? если нет то неплохо было бы добавить
И еще можно пофиксить это? Приходится смотреть на новость в ленте, на которую смотреть вообще не хочется, а удалить нельзя.
Вопрос по тестеру. После множественных прогонов без визуализации, окно забивается множеством графиков тестирования, которые потом нужно удалять. Есть какая-нибудь настройка что бы графики не отображались?
спасибо! сразу не догадаешься
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