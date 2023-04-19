Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 139

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Лог генетической оптимизации
PH      0       11:40:35.073    Tester  genetic optimization finished on pass 9216 (of 30240000)
FI      0       11:40:35.563    Statistics      optimization done in 1 minutes 51 seconds
JP      0       11:40:35.563    Statistics      shortest pass 0:00:00.014, longest pass 0:00:01.329, average pass 0:00:00.177
II      0       11:40:35.563    Statistics      local 3891 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)

Из 30 миллионов вариантов сделано меньше 4К, что длилось меньше двух минут. Как увеличить точность ГА? Лучше бы 2 часа считал, но выдал более объективный результат.

В MT4 такого же не происходит.

 

1480. Лог одиночного прогона.

Тестер

EP      0       14:30:52.345    Tester  FILTER_EURUSD.rann_RannForex: history data begins from 2018.02.26 00:00
ED      0       14:30:52.345    Tester  FILTER_EURUSD.rann_RannForex: ticks data begins from 2018.02.26 00:00
RJ      0       14:30:52.345    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
HK      0       14:30:52.345    Core 1  connected
EP      2       14:30:52.346    Core 1  disconnected
FI      0       14:30:52.346    Core 1  connection closed


Агент

QO      3       14:30:52.346    Network additional connect from 127.0.0.1
FD      3       14:30:52.456    Network previous connect context not freed
NI      2       14:30:52.456    127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy


Никак было не запустить одиночный проход, при этом Агентов 8 штук.

 
Этот код работал до b1980. Используйте статический I инициализации члена класса для вызова статического метода init. Теперь показывает, что « статическая переменная не может использоваться в глобальной области видимости». Это также происходит с экземплярами классов, объявленными как статические
Файлы:
TEST.mq5  1 kb
 

Запустил два прохода в оптимизации, а они почему то пошли на сторону (удаленным агентам), при этом локальные агенты в статусе busy стали - 8 штук

2019.02.03 11:29:25.102 Core 1  agent process started
2019.02.03 11:29:25.102 Core 2  agent process started
2019.02.03 11:29:25.102 Core 3  agent process started
2019.02.03 11:29:25.112 Core 4  agent process started
2019.02.03 11:29:25.112 Core 5  agent process started
2019.02.03 11:29:25.112 Core 6  agent process started
2019.02.03 11:29:25.112 Core 7  agent process started
2019.02.03 11:29:25.112 FX_08   connecting to ***.***.***.***:2000
2019.02.03 11:29:25.112 FX_08   connecting to ***.***.***.***:2001
2019.02.03 11:29:25.132 FX_08   connected
2019.02.03 11:29:25.162 FX_08   authorized (agent build 1950)
2019.02.03 11:29:25.162 Tester  size of initial task batch is 1
2019.02.03 11:29:25.262 FX_08   connecting to ***.***.***.***:2002
2019.02.03 11:29:25.262 FX_08   connecting to ***.***.***.***:2003
2019.02.03 11:29:25.272 FX_08   connected
 

Добрый день.

Вопрос по тестеру. Провожу оптимизацию на одном компьютере (терминале), сохраняю кэш файл оптимизации и копирую его на другой компьютер - терминал того же брокера, тот же билд, тот же счет, что и на исходном терминале. Пытаюсь использовать для одиночных проходов отдельные комбинации параметров (через контекстное меню). Параметры из кэш файла записываются некорректно (например в кэш файле парметр1=1, а в раздел параметры он он устанавливается равным 2). Соответственно, одиночное тестирование не проходит. В чем может быть причина?

 

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5

fxsaber, 2019.01.29 15:44

Нарвался на ту же ситуацию, но есть доп. инфа. Провел бэктест, получил оборванный график. Переключаюсь на вкладку Журнал - там никаких данных о сделках. И через пару-тройку секунд, вдруг пошли данные о сделках в Журнал Тестера. После чего график перестал был оборванным.


Т.е. Агент линии Баланса/Эквити передал Тестеру сразу, а вот с передачей истории + логи торговли возник затык на несколько секунд. Логи нужны?


ЗЫ Посмотрел логи. Вот что произошло (лог Тестера)

GR      0       17:38:02.406    Core 1  common synchronization completed // Через секунду после этого сообщения Агент (в логах) полностью сделал проход.
NM      0       17:38:13.363    Core 1  login (build 1978)               // Спустя 10 секунд идет логин к Агенту и оттуда начинают поступать данные.

Интересная особенность Тестера. Получается, что Тестер коннектится к Агенту только после того, как тот проход совершит. А проблема в том, что с самим коннектом возникла пауза.


Ровно такую же ситуацию получил на 1980

CR      0       17:44:11.924    Core 1  common synchronization completed 
NM      0       17:45:01.967    Core 1  login (build 1980) // В 17:44:13 Агент уже все посчитал.

Никаких новых лог-сообщений не появилось. Пауза в данном случае длилась 48 секунд. Хорошо бы отловить этот баг.

[Удален]  

Вопрос по тестеру. После множественных прогонов без визуализации, окно забивается множеством графиков тестирования, которые потом нужно удалять. Есть какая-нибудь настройка что бы графики не отображались? если нет то неплохо было бы добавить

И еще можно пофиксить это? Приходится смотреть на новость в ленте, на которую смотреть вообще не хочется, а удалить нельзя.

 
Maxim Dmitrievsky:

Вопрос по тестеру. После множественных прогонов без визуализации, окно забивается множеством графиков тестирования, которые потом нужно удалять. Есть какая-нибудь настройка что бы графики не отображались?


[Удален]  
fxsaber:


спасибо! сразу не догадаешься

[Удален]  

Оповещения о новых комментариях для записей в блогах приходят в таком виде:

Блоги: 
добавлен новый комментарий к посту Превосходный Dopamine: инструкция по настройке: 
fxsaber: <p>Почему второй этап настройки не реализован в Оптимизационном режиме, а требует множества одиночных проходов?</p>
<p><br /></p>
<p>Как обучаться, например, только на утренних данных и, соответственно, лишь там торговать?</p>
<p><br /></p>
<p>Первый этап обучение ведется только на барах или же можно подать на вход кастомные реальные тики?</p>
<p><br /></p>
<p>С включенным одним локальным MT5-агентом, какова примерная производительность обучения (цен в единицу времени)? Нужно, чтобы примерно представлять, на сколько затянется обучение.</p>
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<p>Каково отличие&nbsp;<b>Trades frequency</b> первого этапа от&nbsp;<b>Decision boundary</b> - второго? Decision - просто фильтр?</p>
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