Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 131
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В логах тестера о сделках ни слова может быть по той причине, что эксперт ничего не пишет в лог по этому поводу (либо ему перекрыли логгирование чем-то типа CTrade::LogLevel(LOG_LEVEL_NO))
Когда совершается торговая операция, в лог пишет не советник, а сам Терминал/Агент.
Т.е. советник может быть полностью без Print, но такие записи о торговых операциях будут всегда в логе.
Так вот лог Агента весь в таких записях. А в Тестере - ни одной.
Когда совершается торговая операция, в лог пишет не советник, а сам Терминал/Агент.
Т.е. советник может быть полностью без Print, но такие записи о торговых операциях будут всегда в логе.
Так вот лог Агента весь в таких записях. А в Тестере - ни одной.
Вы ведь не привели весь лог агента. Я так понял, что на агенте в логе тоже нет записей о торговле.
Значит они не были переданы от агента тестеру. Как не была передана история сделок после окончания тестирования
Вы ведь не привели весь лог агента. Я так понял, что на агенте в логе тоже нет записей о торговле.
Значит они не были переданы от агента тестеру. Как не была передана история сделок после окончания тестирования
Не привел лог Агента полностью, потому что он на 99% состоит из торговых операций. Привел только его шапку и конец. Все остальное - обычный проход.
Факт - лог Агента на десятки Кб из торговых записей, лог Тестера - почти ничего (он полностью приведен).
На скрине виден обрыв Графика, отсутствие вкладки Бэктест. Ну и в логе Агнета видна запись "pumping...."
Заметьте, что в логе Тестере нет, например, "final balance" записи.
Не привел лог Агента полностью, потому что он на 99% состоит из торговых операций. Привел только его шапку и конец. Все остальное - обычный проход.
Факт - лог Агента на десятки Кб из торговых записей, лог Тестера - почти ничего (он полностью приведен).
На скрине виден обрыв Графика, отсутствие вкладки Бэктест. Ну и в логе Агнета видна запись "pumping...."
Заметьте, что в логе Тестере нет, например, "final balance" записи.
Вкладка бектест не появилась потому, что не была передана статистика после тестирования.
Как я могу заметить, что в логе нет записи про final balance если вы из концовки только две записи привели?
Точно так же я могу обратить внимание на отсутствие записи о времени выполнения теста.
Ещё я могу предположить, что Ваша функция OnTester завершилась с критической ошибкой.
As I undestand, "clazz :: clazz ()" in your macro, will be expanded to "Test3 :: Test3 (), not to" Test3 :: Test2 () "
Its english comment. You dont translate it or post will be weird
I checked it but conversion is wrong in old builds. It worked, but I really didn't want that. In the current capture, I stop executing the code inside the static method . Stack window show methiod name. The name should be “Core @ <Test2> :: Core @ <Test2>" but shows "“Core @ <Test2> :: Test3". Second clazz is replaced by macro name, not macro content.
Вкладка бектест не появилась потому, что не была передана статистика после тестирования.
Как я могу заметить, что в логе нет записи про final balance если вы из концовки только две записи привели?
Точно так же я могу обратить внимание на отсутствие записи о времени выполнения теста.
Ещё я могу предположить, что Ваша функция OnTester завершилась с критической ошибкой.
Полные логи Тестера и Агента в прицепе.
Полные логи Тестера и Агента в прицепе.
В логе агента final balance присутствует. И OnTester нормально отработал.
Непонятно почему обломилась передача истории торговли. Будем расширять логгирование ошибок.
А после
нет никаких записей? Должно быть хотя бы о закрытии соединения
А после
нет никаких записей? Должно быть хотя бы о закрытии соединения
Вот записи после
Это уже другой проход.
Включен только один Агент. Оптимизация на первом проходе все время на 40-100% медленнее, чем остальные.
Полный лог Оптимизатора
Полный лог Агента
По логу Агента видно, что дело точно не в синхронизациях. Тормоза первого прохода воспроизводятся в 100% случаев. Запускал этот советник
Откуда ноги этой сверх-медленной синхронизации?