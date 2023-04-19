Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 126

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MetaQuotes Software Corp.:
Исправили, сейчас выпустим апдейт.

1978 - без ошибок теперь, спасибо.

 
Отсутствуют предупреждения
input int a1;
int a2;

void OnStart()
{
  static int a3;
  int a4;
  int b;
  
  b = a1; // no warning
  b = a2; // no warning
  b = a3; // no warning
  b = a4; // possible use of uninitialized variable 'a4'
}
 
fxsaber:
Отсутствуют предупреждения

Скорее всего память под a4 выделяется в стеке (переменной будет присвоен мусор в качестве значения), 
остальные переменные, а1, а2, а3, выделяются в памяти кучи, соответственно инициализируются нулями.

[Удален]  

При попытке поиска по тексту некоторых слов, MetaEditor настойчиво добавляет подсказку в конце по своему усмотрению.

От этой добавки невозможно отказаться.

Есть ли возможность исправить?

Спасибо.

 
Aleksei Stepanenko:

При попытке поиска по тексту некоторых слов, MetaEditor настойчиво добавляет подсказку в конце по своему усмотрению.

От этой добавки невозможно отказаться.

Есть ли возможность исправить?

Спасибо.

Лучше пользоваться сочетанием клавиш Ctrl+F что позволяет не вписывать искомое, а просто выделив его нажать заветные клавиши.
 
Alexey Viktorov:
Лучше пользоваться сочетанием клавиш Ctrl+F что позволяет не вписывать искомое, а просто выделив его нажать заветные клавиши.

Это если поиск по тексту вкладки. А если нужен поиск по другим местам? Я, например, часто ищу нужную строку по моим mq5 файлам.

 
Artyom Trishkin:

Это если поиск по тексту вкладки. А если нужен поиск по другим местам? Я, например, часто ищу нужную строку по моим mq5 файлам.

Ну тогда после набора искомого текста просто нажать Enter и будет вам счастье.:)))

 
Artyom Trishkin:

часто ищу нужную строку по моим mq5 файлам.

CTRL+SHIFT+F.

 
Alexey Viktorov:

Ну тогда после набора искомого текста просто нажать Enter и будет вам счастье.:)))

Да у меня вродь всё работает и не навязывает безусловно подсказки, от которых невозможно избавиться.

 
fxsaber:

CTRL+SHIFT+F.

О!

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