Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 126
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Исправили, сейчас выпустим апдейт.
1978 - без ошибок теперь, спасибо.
Отсутствуют предупреждения
Скорее всего память под a4 выделяется в стеке (переменной будет присвоен мусор в качестве значения),
остальные переменные, а1, а2, а3, выделяются в памяти кучи, соответственно инициализируются нулями.
При попытке поиска по тексту некоторых слов, MetaEditor настойчиво добавляет подсказку в конце по своему усмотрению.
От этой добавки невозможно отказаться.
Есть ли возможность исправить?
Спасибо.
При попытке поиска по тексту некоторых слов, MetaEditor настойчиво добавляет подсказку в конце по своему усмотрению.
От этой добавки невозможно отказаться.
Есть ли возможность исправить?
Спасибо.
Лучше пользоваться сочетанием клавиш Ctrl+F что позволяет не вписывать искомое, а просто выделив его нажать заветные клавиши.
Это если поиск по тексту вкладки. А если нужен поиск по другим местам? Я, например, часто ищу нужную строку по моим mq5 файлам.
Это если поиск по тексту вкладки. А если нужен поиск по другим местам? Я, например, часто ищу нужную строку по моим mq5 файлам.
Ну тогда после набора искомого текста просто нажать Enter и будет вам счастье.:)))
часто ищу нужную строку по моим mq5 файлам.
CTRL+SHIFT+F.
Ну тогда после набора искомого текста просто нажать Enter и будет вам счастье.:)))
Да у меня вродь всё работает и не навязывает безусловно подсказки, от которых невозможно избавиться.
CTRL+SHIFT+F.
О!