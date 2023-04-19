Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 130
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return B::f, тогда рекурсии не будет.
Будет.
Please insert the code to reproduce the error rather than the images that are hard to read.
Please insert the code to reproduce the error rather than the images that are hard to read.
Я надеюсь, что эта ошибка будет исправлена. У меня сломался проект из-за этого
При этом вкладка "Бэктест" не появилась. Однако, вкладка, График есть, но оборванный:
Посмотрел лог соответствующего Агента. По нему видно, что проход выполнен полноценно (final balance, log written и т.д.). Однако, есть настораживающие строки
Еще желтым выделил 19-секундную паузу. Воспроизвести не получается, проблема происходит довольно редко.
ЗЫ Обращу внимание, что в логе Тестера о совершаемых сделках ни слова, а в логе Агента - все в них, как при полноценном проходе. Т.е. во время бэктеста данные графика баланса передавались, а лог действий советника - нет. Ну и в конце какая-то ошибка (красным) уже помечена самим Агентом.
Проблема здесь
Звоните без этой линии
Таким образом, работает. Смотри второй "клац" не заменен хорошо компилятором
Всем привет.
Подскажите плиз, есть ли в mql5 функции для распечатывания многомерных массивов или структур, типа php-шных print_r или var_dump?
Что то в документации ничего не получается найти подобного.
Вижу ArrayPrint(), но она не распечатывает структуры и сложные массивы.
Кто что использует для отладки?
А что значит эта строчка в журнале терминала, появившаяся после обновления 1973?
Проблема здесь
Звоните без этой линии
As I undestand, "clazz::clazz()" in your macro, will be expanded to "Test3::Test3(), not to "Test3::Test2()"
А что значит эта строчка в журнале терминала, появившаяся после обновления 1973?
Означает ровно то же, что и до этого "exit initiated". Начало процесса остановки терминала
Так как терминал может завершаться с разными кодами после запуска с конфигурационным файлом, а также завершаться экспертом при помощи функции TerminalClose, то мы решили, что не мешает выводить код завершения терминала в лог
Запустил одиночный прогон, получил в логе такое (это полный лог, без пропусков)
При этом вкладка "Бэктест" не появилась. Однако, вкладка, График есть, но оборванный:
Посмотрел лог соответствующего Агента. По нему видно, что проход выполнен полноценно (final balance, log written и т.д.). Однако, есть настораживающие строки
Еще желтым выделил 19-секундную паузу. Воспроизвести не получается, проблема происходит довольно редко.
ЗЫ Обращу внимание, что в логе Тестера о совершаемых сделках ни слова, а в логе Агента - все в них, как при полноценном проходе. Т.е. во время бэктеста данные графика баланса передавались, а лог действий советника - нет. Ну и в конце какая-то ошибка (красным) уже помечена самим Агентом.
В логах тестера о сделках ни слова может быть по той причине, что эксперт ничего не пишет в лог по этому поводу (либо ему перекрыли логгирование чем-то типа CTrade::LogLevel(LOG_LEVEL_NO))
Явна видна задержка в 19 секунд между аналогичными записями в логе вгента и в логе тестера
Обычно такие записи задерживаются максимум на 1 секунду. Ищите проблему в Вашей операционной системе