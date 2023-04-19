Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 137
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Какое неразумное влияние на интерфейс? Речь идет о способе заполнения двух колонок Старт/Стоп. И больше ни о чем.
Есть два способа задания диапазона: Начало/Конец и Центр/Ширина. Каждый способ удобен в зависимости от ситуации и предпочтений.
Центр/Ширина прекрасен для задания окрестностей. В частности, после Оптимизации значение Центр выставляется автоматически запуском самого прохода. И далее пользователь может либо по-старинке вычислить начало и конец диапазона и прописать их руками, либо же, ничего не вычисляя и не прописывая, задать только ширину.
То что вы предлагаете, это только теория.
Во первых надо еще определить по каким критериям определяется лучшее сочетание входных параметров.
Все дело в том, что когда меняется значение любого параметра из выбранного("лучшего") сочетания, то этот параметр так сильно влияет на других, что приходится заново пропустить грубый тест.
Почему это так, потому что все компоненты в форексе взаимосвязаны. Например нельзя увеличить прибыльность, с уменьшением просадки или увеличить тейк профит и уменьшить стоп лосс.
С такими манипуляциями прибыльность и стабильность торговли не увеличивается.
То что вы предлагаете, это только теория.
Во первых надо еще определить по каким критериям определяется лучшее сочетание входных параметров.
Все дело в том, что когда меняется значение любого параметра из выбранного("лучшего") сочетания, то этот параметр так сильно влияет на других, что приходится заново пропустить грубый тест.
Почему это так, потому что все компоненты в форексе взаимосвязаны. Например нельзя увеличить прибыльность, с уменьшением просадки или увеличить тейк профит и уменьшить стоп лосс.
С такими манипуляциями прибыльность и стабильность торговли не увеличивается.
Вы понимаете, что отвечаете совсем на другое? Вот это предлагается
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2019.01.31 07:25
Какое неразумное влияние на интерфейс? Речь идет о способе заполнения двух колонок Старт/Стоп. И больше ни о чем.
Есть два способа задания диапазона: Начало/Конец и Центр/Ширина. Каждый способ удобен в зависимости от ситуации и предпочтений.
Центр/Ширина прекрасен для задания окрестностей. В частности, после Оптимизации значение Центр выставляется автоматически запуском самого прохода. И далее пользователь может либо по-старинке вычислить начало и конец диапазона и прописать их руками, либо же, ничего не вычисляя и не прописывая, задать только ширину.
Какое неразумное влияние на интерфейс? Речь идет о способе заполнения двух колонок Старт/Стоп. И больше ни о чем.
Любое изменение интерфейса должно быть очень хорошо аргументированно, на мой взгляд.
Я не против этого функционала, и мне он тоже был бы удобен, но я не уверен, что это лучшее решение обсуждаемой проблемы.
Любое изменение интерфейса должно быть очень хорошо аргументированно, на мой взгляд.
Я не против этого функционала, и мне он тоже был бы удобен, но я не уверен, что это лучшее решение обсуждаемой проблемы.
Несколько неожиданно, что была найдена проблема. Сценариев применения Центр/Ширина очень много.
Почти каждый, кто пользуется Оптимизатором, задает диапазоны через GUI. Осталось только выбрать, каким образом он это будет делать: Начало/Конец или Центр/Ширина.
Изменения в GUI такие
Если бы это было тяжело или что-то нагромождалось, не предложил бы. Ну а раз новый GUI в любом случае выходит, то почему бы его не улучшить не только со стороны user-friendly, но и для удобства решаемых задач.
Насколько знаю, ни в каких других общедоступных Оптимизаторах такой фишки нет. Там только один способ - Начало/Конец.
Вы понимаете, что отвечаете совсем на другое? Вот это предлагается
Сразу видно что вы математик.
Несколько неожиданно, что была найдена проблема. Сценариев применения Центр/Ширина очень много.
Почти каждый, кто пользуется Оптимизатором, задает диапазоны через GUI. Осталось только выбрать, каким образом он это будет делать: Начало/Конец или Центр/Ширина.
Изменения в GUI такие
Если бы это было тяжело или что-то нагромождалось, не предложил бы.
Как будет взаимодействовать "окрестность" с стартом и стопом? Менять их значения? Затемнять, делая не редактируемыми?
Поменяется ли формат сет-файлов? Как должны загружаться старые файлы в новый интерфейс и новые - в старый?
Кхм. Прочел еще раз:
Поэтому предлагаю добавить еще один столбец (во вкладке Параметры) с названием "Окрестность", куда вводить число N. Если N отлично от нуля, то формировать автоматически поля Старт/Стоп. Если ноль - не участвовать в формировании полей.
Так не должно быть противоречий.
Предлагаю в тестере стратегий сделать аналог настройки терминала "Макс. баров в окне" - это позволит точней воссоздавать реальные условия работы советника, плюс, и что очень важно, позволит экономить ОЗУ для советников насыщенных индикаторами. Столкнулся с ситуацией, когда не могу использовать агентов из-за большого потребления ОЗУ (2 гигабайта на истории с 2014-2019 на минутках по склейке фьючерса Si).
Лучше наоборот убрать этот архаизм из МТ. Экономия должна обеспечиваться за счёт подкачки только требуемых данных, а не всех имеющихся.
Как Вы это представляете в тестере? Как узнать, важность, если нет информации об истории?
Нет, параметр нужный и важный, который в большей степени нужен для экономии вычислительных ресурсов.
Как будет взаимодействовать "окрестность" с стартом и стопом? Менять их значения? Затемнять, делая не редактируемыми?
Поменяется ли формат сет-файлов? Как должны загружаться старые файлы в новый интерфейс и новые - в старый?
Сет-файлы, MQL-функции и все остальное менять не требуется. Единственное - доп. возможность через GUI.
Задаем окрестность - меняются Старт/Стоп. Задаем Старт или Стоп - сбрасывается Окрестность.