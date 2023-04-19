Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 137

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fxsaber:

Какое неразумное влияние на интерфейс? Речь идет о способе заполнения двух колонок Старт/Стоп. И больше ни о чем.


Есть два способа задания диапазона: Начало/Конец и Центр/Ширина. Каждый способ удобен в зависимости от ситуации и предпочтений.

Центр/Ширина прекрасен для задания окрестностей. В частности, после Оптимизации значение Центр выставляется автоматически запуском самого прохода. И далее пользователь может либо по-старинке вычислить начало и конец диапазона и прописать их руками, либо же, ничего не вычисляя и не прописывая, задать только ширину.

То что вы предлагаете, это только теория.

Во первых надо еще определить по каким критериям  определяется лучшее сочетание входных параметров.

Все дело в том, что когда меняется значение любого параметра из выбранного("лучшего") сочетания, то этот параметр так сильно влияет на других, что приходится заново пропустить грубый тест.

Почему это так, потому что все компоненты в форексе взаимосвязаны. Например нельзя увеличить прибыльность, с уменьшением просадки или увеличить тейк профит и уменьшить стоп лосс.

С такими манипуляциями прибыльность и стабильность торговли не увеличивается.

 
Petros Shatakhtsyan:

То что вы предлагаете, это только теория.

Во первых надо еще определить по каким критериям  определяется лучшее сочетание входных параметров.

Все дело в том, что когда меняется значение любого параметра из выбранного("лучшего") сочетания, то этот параметр так сильно влияет на других, что приходится заново пропустить грубый тест.

Почему это так, потому что все компоненты в форексе взаимосвязаны. Например нельзя увеличить прибыльность, с уменьшением просадки или увеличить тейк профит и уменьшить стоп лосс.

С такими манипуляциями прибыльность и стабильность торговли не увеличивается.

Вы понимаете, что отвечаете совсем на другое? Вот это предлагается

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5

fxsaber, 2019.01.31 07:25

Какое неразумное влияние на интерфейс? Речь идет о способе заполнения двух колонок Старт/Стоп. И больше ни о чем.


Есть два способа задания диапазона: Начало/Конец и Центр/Ширина. Каждый способ удобен в зависимости от ситуации и предпочтений.

Центр/Ширина прекрасен для задания окрестностей. В частности, после Оптимизации значение Центр выставляется автоматически запуском самого прохода. И далее пользователь может либо по-старинке вычислить начало и конец диапазона и прописать их руками, либо же, ничего не вычисляя и не прописывая, задать только ширину.

Вы же приплетаете здесь зачем-то форекс, прибыльности, стоплоссы и стабильность торговли.
 
fxsaber:

Какое неразумное влияние на интерфейс? Речь идет о способе заполнения двух колонок Старт/Стоп. И больше ни о чем.

Любое изменение интерфейса должно быть очень хорошо аргументированно, на мой взгляд.

Я не против этого функционала, и мне он тоже был бы удобен, но я не уверен, что это лучшее решение обсуждаемой проблемы.

 
Andrey Khatimlianskii:

Любое изменение интерфейса должно быть очень хорошо аргументированно, на мой взгляд.

Я не против этого функционала, и мне он тоже был бы удобен, но я не уверен, что это лучшее решение обсуждаемой проблемы.

Несколько неожиданно, что была найдена проблема. Сценариев применения Центр/Ширина очень много.

Почти каждый, кто пользуется Оптимизатором, задает диапазоны через GUI. Осталось только выбрать, каким образом он это будет делать: Начало/Конец или Центр/Ширина.

Изменения в GUI такие

Если бы это было тяжело или что-то нагромождалось, не предложил бы. Ну а раз новый GUI в любом случае выходит, то почему бы его не улучшить не только со стороны user-friendly, но и для удобства решаемых задач.

Насколько знаю, ни в каких других общедоступных Оптимизаторах такой фишки нет. Там только один способ - Начало/Конец.

 
fxsaber:

Вы понимаете, что отвечаете совсем на другое? Вот это предлагается

Вы же приплетаете здесь зачем-то форекс, прибыльности, стоплоссы и стабильность торговли.

Сразу видно что вы математик. 

 
fxsaber:

Несколько неожиданно, что была найдена проблема. Сценариев применения Центр/Ширина очень много.

Почти каждый, кто пользуется Оптимизатором, задает диапазоны через GUI. Осталось только выбрать, каким образом он это будет делать: Начало/Конец или Центр/Ширина.

Изменения в GUI такие

Если бы это было тяжело или что-то нагромождалось, не предложил бы. 

Как будет взаимодействовать "окрестность" с стартом и стопом? Менять их значения? Затемнять, делая не редактируемыми?

Поменяется ли формат сет-файлов? Как должны загружаться старые файлы в новый интерфейс и новые - в старый?


Кхм. Прочел еще раз:

Поэтому предлагаю добавить еще один столбец (во вкладке Параметры) с названием "Окрестность", куда вводить число N. Если N отлично от нуля, то формировать автоматически поля Старт/Стоп. Если ноль - не участвовать в формировании полей.

Так не должно быть противоречий.

 
Предлагаю в тестере стратегий сделать аналог настройки терминала "Макс. баров в окне" - это позволит точней воссоздавать реальные условия работы советника, плюс, и что очень важно, позволит экономить ОЗУ для советников насыщенных индикаторами. Столкнулся с ситуацией, когда не могу использовать агентов из-за большого потребления ОЗУ (2 гигабайта на истории с 2014-2019 на минутках по склейке фьючерса Si).
 
Aleksey Vyazmikin:
Предлагаю в тестере стратегий сделать аналог настройки терминала "Макс. баров в окне" - это позволит точней воссоздавать реальные условия работы советника, плюс, и что очень важно, позволит экономить ОЗУ для советников насыщенных индикаторами. Столкнулся с ситуацией, когда не могу использовать агентов из-за большого потребления ОЗУ (2 гигабайта на истории с 2014-2019 на минутках по склейке фьючерса Si).
Лучше наоборот убрать этот архаизм из МТ.   Экономия должна обеспечиваться за счёт подкачки только требуемых данных, а не всех имеющихся.
 
Alexey Navoykov:
Лучше наоборот убрать этот архаизм из МТ.   Экономия должна обеспечиваться за счёт подкачки только требуемых данных, а не всех имеющихся.

Как Вы это представляете в тестере? Как узнать, важность, если нет информации об истории?

Нет, параметр нужный и важный, который в большей степени нужен для экономии вычислительных ресурсов.

 
Andrey Khatimlianskii:

Как будет взаимодействовать "окрестность" с стартом и стопом? Менять их значения? Затемнять, делая не редактируемыми?

Поменяется ли формат сет-файлов? Как должны загружаться старые файлы в новый интерфейс и новые - в старый?

Сет-файлы, MQL-функции и все остальное менять не требуется. Единственное - доп. возможность через GUI.

Задаем окрестность - меняются Старт/Стоп. Задаем Старт или Стоп - сбрасывается Окрестность.

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