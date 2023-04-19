Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 114
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Мне, чтобы выяснить, где и что не инициализируется нужно воспроизвести ваши результаты.
Но у меня это не получается сделать. Результаты всегда одни и те же. Такие же, как у вас на первом запуске:
Slava:
Для быстроты эксперимента генерация тиков m1 ohlc
Первый запуск
Что можно сделать в таком случае?
Мне, чтобы выяснить, где и что не инициализируется нужно воспроизвести ваши результаты.
Но у меня это не получается сделать. Результаты всегда одни и те же. Такие же, как у вас на первом запуске:
Что можно сделать в таком случае?
Ваша оптимизация происходит исключительно на Ваших локальных агентах? Или используется ещё локальная ферма и клауд?
Только на локальных.
Я уже воспроизвёл такой же результат, как у вас. То есть, иногда разные результаты получаются на одних и тех же внешних параметрах эксперта.
Подготовил и отправил максимально краткий код для тестов.
Тоже пытаюсь найти проблему.
Только на локальных.
Я уже воспроизвёл такой же результат, как у вас. То есть, иногда разные результаты получаются на одних и тех же внешних параметрах эксперта.
Подготовил и отправил максимально краткий код для тестов.
Тоже пытаюсь найти проблему.
Есть время первого входа эталонного запуска. Отпринтуйте все данные для входа на этот момент с максимально возможной точностью.
И для первого входа (вообще для первого) также отпринтуйте значения.
После получения другого результата может оказаться, что первый вход получился раньше, чем у эталона. Тогда на этот момент времени тоже сделайте принт.
Когда будут данные, тогда будет ясно, в какую сторону копать
1972 - посыпались ошибки компиляции здесь.
Так можно ведь
typename не возвращает полиморфный тип. А речь речь шла именно об этом.
но в плюсах получать имя типа - бесполезное занятие, идентичность имени не гарантируется для одного и того же объекта и может совпадать для разных типов, ерунда в общем.
1972 - посыпались ошибки компиляции здесь.
Локализовал одну из проблемНе компилируется этот код.
Есть время первого входа эталонного запуска. Отпринтуйте все данные для входа на этот момент с максимально возможной точностью.
И для первого входа (вообще для первого) также отпринтуйте значения.
После получения другого результата может оказаться, что первый вход получился раньше, чем у эталона. Тогда на этот момент времени тоже сделайте принт.
Когда будут данные, тогда будет ясно, в какую сторону копать
Провёл такие тесты и получил вот такие результаты.
Настройки:
//---
Результаты оптимизации:
//---
Тестируем выделенный в таблице выше результат. Количество трейдов 697. В файл записываются значения, которые участвуют в условиях для совершения сделки. А также время, когда условие исполнилось (первая строка).
Первый запуск. Результат отличается от того, что в таблице.
//---
Второй запуск. Результат отличается от предыдущего и от того, что в таблице результатов оптимизации. Записанные данные в файл идентичны предыдущей записи.
//---
Архив с новыми файлами для тестов отправил в личных сообщениях.
Локализовал одну из проблемНе компилируется этот код.
На мой взгляд логичней писать так
Провёл такие тесты и получил вот такие результаты.
Настройки:
//---
Результаты оптимизации:
//---
Тестируем выделенный в таблице выше результат. Количество трейдов 697. В файл записываются значения, которые участвуют в условиях для совершения сделки. А также время, когда условие исполнилось (первая строка).
Первый запуск. Результат отличается от того, что в таблице.
//---
Второй запуск. Результат отличается от предыдущего и от того, что в таблице результатов оптимизации. Записанные данные в файл идентичны предыдущей записи.
//---
Архив с новыми файлами для тестов отправил в личных сообщениях.
Для начала добавьте в Ваш индикатор свойство
#property tester_everytick_calculate