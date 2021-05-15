Критерии для попадания сигналов в ТОП - страница 20
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ТП в 20 пунктов по трем ордерам дает 60% прибыли за месяц. Стоплосса нет. Движение чуть больше 30 пунктов не в ту сторону - это слив депозита. Плюс обычно на счетах такого рода сделки проходят раз в месяц. Всегда в плюс. Ранее видел несколько счетов, на которых 8 месяцев были только прибыльные сделки. А после подключения мониторинга стиль торговли меняется. Счет начинает болтаться около нуля, либо начинается мартингейл-усредняющая торговля и потом слив. Скорее всего, такой "трейдер" запускает несколько десятков счетов, на которых каждый месяц открывает разнонаправленные сделки. Слитые счета в топку, счета с прибылью на следующий месяц делит пополам и опять запускает разнонаправленные ордера. Оставшийся после такой отбраковки счет-победитель подключают к мониторингу в самом начале месяца и потом можно два месяца только собирать подписчиков, открывая раз в неделю ордер для поддержания активности.
Все верно, это взято со счета Сахара, как результат, просадка в 95%
начальный депо 1044 если центовик $10 снятие 100 значит $1 - это что значит так сильно блефует, может просто хорошо знает как в струю попасть...)))
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Критерии для попадания сигналов в ТОП
Andrey Karachev, 2018.10.19 20:44
Ну, так-то неплохо с 300-м плечом рубанул, с удержанием сделки всю ночь ))) Но в последнее время на mql специально для таких изобретателей придумали предупреждения вроде этого:
начальный депо 1044 если центовик $10 снятие 100 значит $1 - это что значит так сильно блефует, может просто хорошо знает как в струю попасть...)))
Так "попасть в струю" может абсолютно любой, даже вообще не умеющий торговать "трейдер". Выше Василий Пушкарёв описал методику создания сверхприбыльного сигнала из пары десятков центовых счетов. Большая часть их в процессе естественного отбора сольётся, зато подписка на копирование с оставшегося на плаву счёта сотен инвесторов в короткий срок с лихвой отобьёт все затраты.
Самое обидное, что именно сигналы, созданные таким образом, быстрее всего попадают в топ рейтинга - подписка на них обычно принимает вирусный характер и рейтинг взлетает уже за счёт количества подписчиков.
А я то думал: "Почему мой сигнал перестал быть публичным, когда его прибыльность превысила 60% в месяц?"
Считаю, что надо сделать закладку кроме "В плюсе за месяц", еще "В плюсе более 100% за месяц", думаю всех интересует.
Ммм, бесполезный рейтинг снова в деле. Загнал рисовальщика в топ, собрал деньжат и слил их депо. Причём не последовательно в течение долгого промежутка времени, следуя оговорённой(!) в подписи сигнала оферты (которую переписал), а сразу же! Тупо наплевав на обещанный ММ.
Здесь не хотят вводить предложенную мной годом ранее историю счетов в открытом доступе каждого сигналиста, как это делают брокеры с управляющими, где можно наблюдать историю со счетами и видеть, жахал ли сигналист и обещал ли низкий риск и отсутствие мартингейла. И ответственность в виде запрета на торговлю на определённое время, либо другие ограничения, в связи с нарушением оферты в описании, чтобы дважды подумали над своими сигналами. В который раз одни и те же грабли, боже мой :D)))
Здесь не хотят вводить предложенную мной годом ранее историю счетов в открытом доступе каждого сигналиста, как это делают брокеры с управляющими, где можно наблюдать историю со счетами и видеть, жахал ли сигналист и обещал ли низкий риск и отсутствие мартингейла. И ответственность в виде запрета на торговлю на определённое время, либо другие ограничения, в связи с нарушением оферты в описании, чтобы дважды подумали над своими сигналами. В который раз одни и те же грабли, боже мой :D)))
А по-моему, очень немногие подписчики смотрят на историю слитых счетов. Они видят нынешний красивый график, и хотят "прохода в дамки" - прямо сейчас. Смысла хранить историю слитых счетов - никакого. Она интересует крайне небольшой процент подписчиков, которые погоды не делают ни для провайдера сигнала, ни для МетаКвотов.
А по-моему, очень немногие подписчики смотрят на историю слитых счетов. Они видят нынешний красивый график, и хотят "прохода в дамки" - прямо сейчас. Смысла хранить историю слитых счетов - никакого. Она интересует крайне небольшой процент подписчиков, которые погоды не делают ни для провайдера сигнала, ни для МетаКвотов.