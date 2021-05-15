Критерии для попадания сигналов в ТОП - страница 20

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Vasiliy Pushkaryov:
ТП в 20 пунктов по трем ордерам дает 60% прибыли за месяц. Стоплосса нет. Движение чуть больше 30 пунктов не в ту сторону - это слив депозита. Плюс обычно на счетах такого рода сделки проходят раз в месяц. Всегда в плюс. Ранее видел несколько счетов, на которых 8 месяцев были только прибыльные сделки. А после подключения мониторинга стиль торговли меняется. Счет начинает болтаться около нуля, либо начинается мартингейл-усредняющая торговля и потом слив. Скорее всего, такой "трейдер" запускает несколько десятков счетов, на которых каждый месяц открывает разнонаправленные сделки. Слитые счета в топку, счета с прибылью на следующий месяц делит пополам и опять запускает разнонаправленные ордера. Оставшийся после такой отбраковки счет-победитель подключают к мониторингу в самом начале месяца и потом можно два месяца только собирать подписчиков, открывая раз в неделю ордер для поддержания активности.

Все верно, это взято со счета Сахара, как результат, просадка в 95%

 

начальный депо 1044 если центовик $10 снятие 100 значит $1 - это что значит так сильно блефует, может просто хорошо знает как в струю попасть...)))

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Критерии для попадания сигналов в ТОП

Andrey Karachev, 2018.10.19 20:44

Ну, так-то неплохо с 300-м плечом рубанул, с удержанием сделки всю ночь ))) Но в последнее время на mql специально для таких изобретателей придумали предупреждения вроде этого:



 
Сергей Криушин:

начальный депо 1044 если центовик $10 снятие 100 значит $1 - это что значит так сильно блефует, может просто хорошо знает как в струю попасть...)))


Так "попасть в струю" может абсолютно любой, даже вообще не умеющий торговать "трейдер". Выше Василий Пушкарёв описал методику создания сверхприбыльного сигнала из пары десятков центовых счетов. Большая часть их в процессе естественного отбора сольётся, зато подписка на копирование с оставшегося на плаву счёта сотен инвесторов в короткий срок с лихвой отобьёт все затраты.

Самое обидное, что именно сигналы, созданные таким образом, быстрее всего попадают в топ рейтинга - подписка на них обычно принимает вирусный характер и рейтинг взлетает уже за счёт количества подписчиков.

 
Здесь пофиг на сливы, эти жёлтые предупреждения для отвода глаз.

Центовые счета уже столько посливали, но никто не обращает внимание на это. Вот, мелочь - пожелание годичной давности - добавление кнопки "в избранное" возле сигналов или продуктов появилось только пару недель назад. А вы про фундаментальнве изменения...
 
Я вот считаю так, чем меньше ты в рынке тем больше шансов пропустить слив......а значит заходить нужно точно, рискованно и редко.....и если ты из 100% к депозиту сливаешь 30% то ты в прибыли. 
 
Такие понятия как запас хода при неправильно открытой позиции, не актуальны в условиях непредсказуемости цены
 

А я то думал: "Почему мой сигнал перестал быть публичным, когда его прибыльность превысила 60% в месяц?"

Считаю, что надо сделать закладку кроме "В плюсе за месяц", еще "В плюсе более 100% за месяц", думаю всех интересует.

 

Ммм, бесполезный рейтинг снова в деле. Загнал рисовальщика в топ, собрал деньжат и слил их депо. Причём не последовательно в течение долгого промежутка времени, следуя оговорённой(!) в подписи сигнала оферты (которую переписал), а сразу же! Тупо наплевав на обещанный ММ.
Здесь не хотят вводить предложенную мной годом ранее историю счетов в открытом доступе каждого сигналиста, как это делают брокеры с управляющими, где можно наблюдать историю со счетами и видеть, жахал ли сигналист и обещал ли низкий риск и отсутствие мартингейла. И ответственность в виде запрета на торговлю на определённое время, либо другие ограничения, в связи с нарушением оферты в описании, чтобы дважды подумали над своими сигналами. В который раз одни и те же грабли, боже мой :D)))








 
Ivan Butko:

Здесь не хотят вводить предложенную мной годом ранее историю счетов в открытом доступе каждого сигналиста, как это делают брокеры с управляющими, где можно наблюдать историю со счетами и видеть, жахал ли сигналист и обещал ли низкий риск и отсутствие мартингейла. И ответственность в виде запрета на торговлю на определённое время, либо другие ограничения, в связи с нарушением оферты в описании, чтобы дважды подумали над своими сигналами. В который раз одни и те же грабли, боже мой :D)))

А по-моему, очень немногие подписчики смотрят на историю слитых счетов. Они видят нынешний красивый график, и хотят "прохода в дамки" - прямо сейчас. Смысла хранить историю слитых счетов - никакого. Она интересует крайне небольшой процент подписчиков, которые погоды не делают ни для провайдера сигнала, ни для МетаКвотов.

 
Georgiy Merts:

А по-моему, очень немногие подписчики смотрят на историю слитых счетов. Они видят нынешний красивый график, и хотят "прохода в дамки" - прямо сейчас. Смысла хранить историю слитых счетов - никакого. Она интересует крайне небольшой процент подписчиков, которые погоды не делают ни для провайдера сигнала, ни для МетаКвотов.

Я бы так категорично не утверждал. Думаю, что если бы в профиле каждого горе-трейдера красовались мини-графики слитых сигналов, то желающих подписываться на новые сигналы таких деятелей было бы гораздо меньше :)
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