Критерии для попадания сигналов в ТОП - страница 19

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Вот этот сигнал тоже центовый ***
 
Olga Devitsyna:
Вот этот сигнал тоже центовый ***

Нельзя на форуме обсуждать и рекламировать платные продукты и сигналы.

 
Vladimir Karputov:

Нельзя на форуме обсуждать и рекламировать платные продукты и сигналы.

Жаль, но правила есть правила...

Ольга, если не затруднит, отправьте ссылку в личку. Собираю для себя информацию о мошенниках, иногда благодаря ей удаётся сохранить людям нервы и деньги.

 

Не зависимо от брокера, заходим в начало истории сигнала и смотрим... если вот так, то мошенник


 
Olga Devitsyna:

Не зависимо от брокера, заходим в начало истории сигнала и смотрим... если вот так, то мошенник


Ну, так-то неплохо с 300-м плечом рубанул, с удержанием сделки всю ночь ))) Но в последнее время на mql специально для таких изобретателей придумали предупреждения вроде этого:


 
Andrey Karachev:

Ну, так-то неплохо с 300-м плечом рубанул, с удержанием сделки всю ночь ))) Но в последнее время на mql специально для таких изобретателей придумали предупреждения вроде этого:


Это абсолютно ничего не значит. Я в основном торгую своими ночниками и у меня ко всем сигналам такое предупреждение, так как торговля ведётся от силы пару часов в сутки и далеко не каждый день.

А плечо при этом 10-40.

 
Boris Gulikov:

Это абсолютно ничего не значит. Я в основном торгую своими ночниками и у меня ко всем сигналам такое предупреждение, так как торговля ведётся от силы пару часов в сутки и далеко не каждый день.

А плечо при этом 10-40.

Плечо в пределах 50 на спокойном рынке достаточно безопасно, тогда как 200-300 и выше - явный признак азартной игры.

А предупреждения, что 80-85% прироста сделано за 3-5 дней чаще всего означают удачный разгон счёта с помощью робота - стабильной работы там ждать не приходится.

 

Уважаемые админы!

Вчера с огромным удивлением узнал от участников обсуждения данной темы, что у некоторых брокеров центовые счета в мониторинге mql могут отображаться как долларовые. Это даёт мошенникам из числа поставщиков сигналов огромные возможности показывать впечатляющие результаты, не рискуя собственным капиталом, т.к. реальные средства, задействованные в торговле, в 100 раз меньше отображаемых в статистике. Из-за этого тысячи подписчиков вводятся в заблуждение и рискуют очень большими средствами, видя, что провайдеры работают с суммами 5000-10000$, хотя реально у них 50-100$ на центовых счетах. Недавний пример - счета 2 лидеров рейтинга, каждый из которых набрал более тысячи подписчиков с суммарным капиталом несколько миллионов долларов. В итоге люди получили огромные убытки, не сопоставимые с убытками этих "провайдеров".

Прошу вас рассмотреть предложение о включении в систему предупреждений по платным сигналам от провайдеров, торгующих с серверов брокеров Welltrade, Forts, FXOpen (список может быть дополнен) сообщений следующего содержания:

"Долларовые и центовые счета этого брокера обслуживаются одним сервером, из-за чего сумма на счёте провайдера может отображаться некорректно".

 
Olga Devitsyna:

Не зависимо от брокера, заходим в начало истории сигнала и смотрим... если вот так, то мошенник


Что то не пойму в чем тут мошенничество?

 
Vasiliy Vilkov:

Что то не пойму в чем тут мошенничество?

ТП в 20 пунктов по трем ордерам дает 60% прибыли за месяц. Стоплосса нет. Движение чуть больше 30 пунктов не в ту сторону - это слив депозита. Плюс обычно на счетах такого рода сделки проходят раз в месяц. Всегда в плюс. Ранее видел несколько счетов, на которых 8 месяцев были только прибыльные сделки. А после подключения мониторинга стиль торговли меняется. Счет начинает болтаться около нуля, либо начинается мартингейл-усредняющая торговля и потом слив. Скорее всего, такой "трейдер" запускает несколько десятков счетов, на которых каждый месяц открывает разнонаправленные сделки. Слитые счета в топку, счета с прибылью на следующий месяц делит пополам и опять запускает разнонаправленные ордера. Оставшийся после такой отбраковки счет-победитель подключают к мониторингу в самом начале месяца и потом можно два месяца только собирать подписчиков, открывая раз в неделю ордер для поддержания активности.
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