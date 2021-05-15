Критерии для попадания сигналов в ТОП - страница 19
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Вот этот сигнал тоже центовый ***
Нельзя на форуме обсуждать и рекламировать платные продукты и сигналы.
Нельзя на форуме обсуждать и рекламировать платные продукты и сигналы.
Жаль, но правила есть правила...
Ольга, если не затруднит, отправьте ссылку в личку. Собираю для себя информацию о мошенниках, иногда благодаря ей удаётся сохранить людям нервы и деньги.
Не зависимо от брокера, заходим в начало истории сигнала и смотрим... если вот так, то мошенник
Не зависимо от брокера, заходим в начало истории сигнала и смотрим... если вот так, то мошенник
Ну, так-то неплохо с 300-м плечом рубанул, с удержанием сделки всю ночь ))) Но в последнее время на mql специально для таких изобретателей придумали предупреждения вроде этого:
Ну, так-то неплохо с 300-м плечом рубанул, с удержанием сделки всю ночь ))) Но в последнее время на mql специально для таких изобретателей придумали предупреждения вроде этого:
Это абсолютно ничего не значит. Я в основном торгую своими ночниками и у меня ко всем сигналам такое предупреждение, так как торговля ведётся от силы пару часов в сутки и далеко не каждый день.
А плечо при этом 10-40.
Это абсолютно ничего не значит. Я в основном торгую своими ночниками и у меня ко всем сигналам такое предупреждение, так как торговля ведётся от силы пару часов в сутки и далеко не каждый день.
А плечо при этом 10-40.
Плечо в пределах 50 на спокойном рынке достаточно безопасно, тогда как 200-300 и выше - явный признак азартной игры.
А предупреждения, что 80-85% прироста сделано за 3-5 дней чаще всего означают удачный разгон счёта с помощью робота - стабильной работы там ждать не приходится.
Уважаемые админы!
Вчера с огромным удивлением узнал от участников обсуждения данной темы, что у некоторых брокеров центовые счета в мониторинге mql могут отображаться как долларовые. Это даёт мошенникам из числа поставщиков сигналов огромные возможности показывать впечатляющие результаты, не рискуя собственным капиталом, т.к. реальные средства, задействованные в торговле, в 100 раз меньше отображаемых в статистике. Из-за этого тысячи подписчиков вводятся в заблуждение и рискуют очень большими средствами, видя, что провайдеры работают с суммами 5000-10000$, хотя реально у них 50-100$ на центовых счетах. Недавний пример - счета 2 лидеров рейтинга, каждый из которых набрал более тысячи подписчиков с суммарным капиталом несколько миллионов долларов. В итоге люди получили огромные убытки, не сопоставимые с убытками этих "провайдеров".
Прошу вас рассмотреть предложение о включении в систему предупреждений по платным сигналам от провайдеров, торгующих с серверов брокеров Welltrade, Forts, FXOpen (список может быть дополнен) сообщений следующего содержания:
"Долларовые и центовые счета этого брокера обслуживаются одним сервером, из-за чего сумма на счёте провайдера может отображаться некорректно".
Не зависимо от брокера, заходим в начало истории сигнала и смотрим... если вот так, то мошенник
Что то не пойму в чем тут мошенничество?
Что то не пойму в чем тут мошенничество?