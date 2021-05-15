Критерии для попадания сигналов в ТОП - страница 21
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Я бы так категорично не утверждал. Думаю, что если бы в профиле каждого горе-трейдера красовались мини-графики слитых сигналов, то желающих подписываться на новые сигналы таких деятелей было бы гораздо меньше :)
Такое есть в ПАММ-системах. И это вовсе не мешает народу подписываться на рискованные ПАММы.
Такое есть в ПАММ-системах. И это вовсе не мешает народу подписываться на рискованные ПАММы.
Так подписываются-то после слива счёта управляющим на рискованные ПАММы других управляющих, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы ))
Всё же, не так много найдётся маньяков, которые, увидев, что управляющий слил уже не один счёт, будут продолжать настойчиво инвестировать в его ПАММы.
Сравниваю сигнал из первой сотни одного украинского товарища со своим и понимаю, что до сих пор ничего не понимаю в системе рейтинга сигналов mql. Его сигнал живёт 10 недель, мой - 9; у него прибыль 43%, у меня 49%; у него просадка достигала 40%, у меня 18%, а максимальная загрузка депозита 92% и 8 % соответственно.
Количество подписчиков у него побольше - 11, у меня - 2, но это разница всё же не в десятки раз, чтобы так сильно влиять на рейтинг. Единственное, что приходит в голову, чтобы логически объяснить разницу в рейтинге - это сумма на депозите: у него 14300, у меня 370. Правда, у него сумма в центах, а у меня в долларах, но это, судя по всему, не важно :)
В итоге получаем вердикт автоматизированной системы распределения рейтинга сигналов: у него 68-е место в списке, у меня - почётное 1722-е )))
В этой теме чуть выше отмечали, что центовые счета некоторых мелких брокеров отображаются как долларовые, чем и пользуются мошенники.
Раньше меня сильно удивляло, как управляющие работают с десятками тысяч долларов с таким сумасшедшим риском (передерживание до 70-90% просадки и в итоге полный слив), теперь всё стало на свои места.
Сравниваю сигнал из первой сотни одного украинского товарища со своим и понимаю, что до сих пор ничего не понимаю в системе рейтинга сигналов mql. Его сигнал живёт 10 недель, мой - 9; у него прибыль 43%, у меня 49%; у него просадка достигала 40%, у меня 18%, а максимальная загрузка депозита 92% и 8 % соответственно.
Количество подписчиков у него побольше - 11, у меня - 2, но это разница всё же не в десятки раз, чтобы так сильно влиять на рейтинг. Единственное, что приходит в голову, чтобы логически объяснить разницу в рейтинге - это сумма на депозите: у него 14300, у меня 370. Правда, у него сумма в центах, а у меня в долларах, но это, судя по всему, не важно :)
В итоге получаем вердикт автоматизированной системы распределения рейтинга сигналов: у него 68-е место в списке, у меня - почётное 1722-е )))
У меня сигнал вообще не в рейтинге и ничего страшного в этом нет)
У меня сигнал вообще не в рейтинге и ничего страшного в этом нет)
Что ж, посмотрим сколько он продержится
Что ж, посмотрим сколько он продержится
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Критерии для попадания сигналов в ТОП
Rashid Umarov, 2018.11.05 20:11
Что ж, посмотрим сколько он продержится
где на странице написано сколько стоит сигнал???
уже всё поперемешивали! ничего не найдешь!
Я бы так категорично не утверждал. Думаю, что если бы в профиле каждого горе-трейдера красовались мини-графики слитых сигналов, то желающих подписываться на новые сигналы таких деятелей было бы гораздо меньше :)
Я себе в закладку поставил сигнал, за несколько месяцев прибыль 860%. На прошлой неделе просадка стала 86%, сейчас прибыль за 1000%, просадка +-30%. Правда подписка запрещена(было ~15к$ в подписке на 15 подписчиков). На второй-третий месяц вывел исходное депо и "забыл". Большинство из тех кто смотрят на такие % прекрасно понимают что можно и слиться и хорошо хайпануть. Даже если по году из десяти таких советников пять будут сливаться это все равно будет хороший результат.
Я себе в закладку поставил сигнал, за несколько месяцев прибыль 860%. На прошлой неделе просадка стала 76%, сейчас прибыль за 1000%, просадка +-30%. Правда подписка запрещена(было ~15к$ в подписке на 15 подписчиков). На второй-третий месяц вывел исходное депо и "забыл". Большинство из тех кто смотрят на такие % прекрасно понимают что можно и слиться и хорошо хайпануть. Даже если по году из десяти таких советников пять будут сливаться это все равно будет хороший результат.
Красиво сказано -- да всё только на словах.
Потому что на деле -- смотрим внимательно статистику сигнала:
Здесь красными линиями показано -- что спустя 2 недели жизни сигнала -- была достигнута просадка в 86% и сигнал не был слит только благодаря пополнению баланса на 44$ -- при начальном лоте 100$ это было пополнение в 50% баланса.
Нетрудно понять, что любой подписчик такого сигнала -- слил бы на второй неделе -- и показанные (пусть и по факту) 1000$ прибыли -- для любого без исключения подписчика -- это не более чем гарантированно слитый баланс подписчика.
Красиво сказано -- да всё только на словах.
Потому что на деле -- смотрим внимательно статистику сигнала:
Здесь красными линиями показано -- что спустя 2 недели жизни сигнала -- была достигнута просадка в 86% и сигнал не был слит только благодаря пополнению баланса на 44$ -- при начальном лоте 100$ это было пополнение в 50% баланса.
Нетрудно понять, что любой подписчик такого сигнала -- слил бы на второй неделе -- и показанные (пусть и по факту) 1000$ прибыли -- для любого без исключения подписчика -- это не более чем гарантированно слитый баланс подписчика.
я про вот этот *** на деле как сливаются так и разгоняются пачками. Выжившие выглядят эффектно. Можно вообще торговать по сервису сигналов, смотришь как у всех выживших сопли под 90% нарисовались и начинаешь потихоньку входить ))). Если у автора будет 2-а под 1000% и 8 слитых, я думаю что подписантов меньше не станет.