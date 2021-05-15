Критерии для попадания сигналов в ТОП - страница 29

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JusticeForAll:
У меня в закладках сохранено три слитых сигнала, один из которых набрал 1300 подписчиков, остальные разделили сотню подписчиков.

Примечательны они тем и отличаются от слитого сигнала Тараса Гончара (напомню, 3000 подписчиков, 36 долларов сигнал), что в один день слили свои депозиты и депозиты подписчиков. И ещё примечательны тем, что слили мартином, естественно. Ну, и самое главное - один из них был под номером 1 в топе. 

Вот такой вот сервис, не дает нормальным сигналам поднятся на первые строчки, у которых низкий риск и надежносиь, зато "лохотронщиков поощряет" только так. 

Сейчас в топе опять появился какой-то монстр со 190% в месяц. Кто знает, как он закончит свою торговлю. 

Я уже не раз говорил, что нужна комиссия в администрации по выявлению надежных сигналов и закреплению их в топах,либо предоставлению дополнительного балла при расчёте рейтинга. Пусть и субьективно.

Формула не заменил человеческий опыт.
Что правда то правда! сигнальщиков  много толку мало. Я согласен что сигналить успешный реже будет чем не успешный я сигнал оставил ради эксперимента  на маленьком депозите  с запредельным риском на старте. и то он больше для меня тк это мой эксперимент! а счет с торговой системой как был прикрыт так и висит он же кормит, чем больше людей одниково тогруют тем изменчивее рынок
 
Aliaksei Chyzhyk:
Что правда то правда! сигнальщиков  много толку мало. Я согласен что сигналить успешный реже будет чем не успешный я сигнал оставил ради эксперимента  на маленьком депозите  с запредельным риском на старте. и то он больше для меня тк это мой эксперимент! а счет с торговой системой как был прикрыт так и висит он же кормит, чем больше людей одниково тогруют тем изменчивее рынок
Если вы все торгуете на бирже, то да есть влияние на рынок. А когда подавляющие большинство торгует на кухнях, то и влияния на рынок они ни какого не оказывают. Где вы видали на валютном рынке лот 0.01 USD. Это как минимум уже показатель кухни.
[Удален]  
Georgiy Merts:

Очередной желающий впаривать Граали незадачливым пользователям, и рубить на этом бабло, вместо того, чтобы зарабатывать на торговле ?

Сто раз уже говорилось - обеспечь ежемесячный рост депозита на 100% с просадкой не более 5%, и держи такой темп хотя бы год - в результате подписчики набегут даже безо всяких там рейтингов и топов, на одних слухах. Правда, думаю, тебе они будут совершенно не нужны. Подписчики ведь нужны тогда, когда ты понимаешь, что твой сигнал - в любой момент начнет сливать, и надо как можно скорее "срубить бабла".

Ситуация напоминает ситуацию в медиа-сфере с копирайтом. Если какой автор начинает говорить о копирайте - это верный признак, что он уже ничего хорошего не создаст.

Здесь точно так же - если какой трейдер начинает говорить про "рейтинги" - то это верный признак, что его сигнал и гроша ломаного не стоит. А создан исключительно за тем, чтобы "стричь" баранов, которые поверят в эти самые рейтинги.

лучше бы и асфальтовый каток не проехался! :)

 
Открыл для пробы демо сигнал. Советник на VPS. Вот итоги:
Прирост: -91.32%
Прибыль: -65.00 USD
Средства: 1 772.83 USD
Баланс: 2 874.61 USD
Нач. депозит: 2 000.00 USD
Снятия: 0.00 USD
Пополнения: 939.61 USD
Нижние строки - данные со счета, верхние 2 строки рассчитаны. Прикинем:
Нач. депозит + пополнения = примерно 3000, сейчас баланс чуть меньше, около -2%. Откуда же -91% ?

Посчитаем точно:
Прибыль = Баланс - (Нач. депозит + Пополнения) = 2874.61 - (2000.00 + 939.61) = 2874.61 - 2939.61 = -65.00    Все верно
Прирост = Прибыль / (Нач. депозит + Пополнения) * 100% = -65 / 2939.61 * 100% = -2.21%
или по другому
Прирост = (Средства - (Нач.депозит + Пополнения)) / (Нач.депозит + Пополнения) * 100% =
  (1 772.83 - 2939.61) / 2939.61 * 100% = -39.69%  Откуда же -91% ?

Возможно, эта цифра предназначена для отпугивания потенциальных подписчиков. На откуда же она взята?
 

Konstantin Erin:

Возможно, эта цифра предназначена для отпугивания потенциальных подписчиков. На откуда же она взята?

Формулы тут: Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Кроме того, некоторая статистика обновляется не в реальном времени.
И сигнал мониторится совсем недавно.
И тут лучше мониторить сигнал с нуля, чем сначала торговать, а потом поставить на мониторинг.

И еще -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FAQ по сервису Сигналы

Rashid Umarov, 2018.10.27 16:45

Вы можете считать как угодно для себя. Но алгоритм расчета прироста в сервисе Сигнала не будет изменен - любые балансовые операции при наличии открытых позиций будут трактоваться негативно. Именно чтобы не играть в эти игры "а давайте посчитаем вот так". Вопрос закрыт.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FAQ по сервису Сигналы

Rashid Umarov, 2015.05.27 12:42

Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
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Petros Shatakhtsyan:

Никаких тайн не надо знать. Всё очень просто, я уже не раз проверил.

Торгуйте прибыльно, получая до 20% прироста в месяц и с максимальной просадкой около 20-30% и через несколько месяцев будете в топе.

Это только для МТ5. А для МТ4  надо чуть больше времени. 

Полностью согласен! И размер первоначального депозита роли не играет для попадания в топ.

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