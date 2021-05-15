Критерии для попадания сигналов в ТОП - страница 24
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Подписчиков не интересуют сигналы, которые зарабатывают 5-10% от времени, а остальное время пережевывают рынок. Поэтому они должны знать, что представляет собою данная стратегия.
Подписчикам абсолютно всё равно сколько процентов от общего торгового времени есть ордера в рынке.
Главное, чтобы сигнал был прибыльным и чтобы просадка для подписчиков была приемлемой.
Этот показатель важен только для лудоманов.
Идеально, если сигнал приносит 500% прибыли в неделю при просадке 1% - тогда подписчики повалят толпами уже со дня его опубликования )))
И неважно, что счёт центовый и очень быстро сольётся - главное, что цифры в статистике красивые.
Andrey Karachev:
А как, например, объяснить логически, что мой самый агрессивный сигнал больше месяца был вне рейтинга и вернулся туда только после получения первого убытка? Он безопаснее что ли стал с точки зрения авторов системы, когда депозит уменьшился за день на 20%? ;) Зато сразу же исчезло предупреждение о слишком высоком среднемесячном приросте, несмотря на то, что подписчиков это не сильно порадовало. И судя во всему, когда убыток будет восстановлен, то это предупреждение вернётся обратно и сигнал снова вылетит из рейтинга :)
Именно так и получилось: после восстановления большей части убытка за 2 торговых дня сигнал снова выпал из рейтинга )))
Из этого следует простая рекомендация для провайдеров: хотите, чтобы ваши сигналы были в рейтинге - непременно ограничивайте среднемесячную прибыль ;)
Идеально, если сигнал приносит 500% прибыли в неделю при просадке 1% - тогда подписчики повалят толпами уже со дня его опубликования )))
И неважно, что счёт центовый и очень быстро сольётся - главное, что цифры в статистике красивые.
О том и речь.
И всякие рейтинги-топы тут тоже не нужны. Главное - большой прирост при очень малой просадке. И - вуаля, можно заняться "стрижкой баранов".
Идеально, если сигнал приносит 500% прибыли в неделю при просадке 1% - тогда подписчики повалят толпами уже со дня его опубликования )))
И неважно, что счёт центовый и очень быстро сольётся - главное, что цифры в статистике красивые.
Jozsef Regenye 2018.11.11 10:46 (изменен 2018.11.11 12:41)
# RU
I’m her first copier on this signal. I expect a very good result after I saw her past performance. I will update my review every week. Let’s rock’n’roll! 😁
"Я ее первый копир по этому сигналу. Я ожидаю очень хорошего результата после того, как увижу ее прошлую работу."
"Я ее первый копир по этому сигналу. Я ожидаю..."
"Я ожидаю..."
5 звёзд... пять! Сразу. Просто за то, что светится 500%
Главное - большой прирост при очень малой просадке. И - вуаля, можно заняться "стрижкой баранов".
Причём, большой прирост за короткое время можно сделать с просадками даже больше 90%. Главное, после регистрации сигнала на mql стараться не превышать 30%, а лучше - не выходить за пределы 10-15%, пока не наберётся побольше подписчиков. Не имеет никакого значения, какой после этого будет прирост - пару месяцев можно вполне успешно набирать подписчиков по инерции. Обычно только через полтора-два месяца начинают появляться возмущённые отзывы, что на сигнале не заработать. Очень много встречал популярных сигналов, продвигаемых по такому принципу.
Поэтому, ещё раз повторю предложение к администрации mql, высказанное выше: необходимо полностью отсекать всю историю работы провайдера по счёту до момента регистрации сигнала на сайте. Запустился мониторинг сигнала - началось формирование статистики с чистого листа. Тогда не будет сигналов с 500% прибыли в неделю при просадке 1% - проделать такое станет просто невозможно.
5 звёзд... пять! Сразу. Просто за то, что светится 500%
Теперь уже светится 750% при просадке 10%, за 5 дней работы сигнала набралось 11 подписчиков с капиталом 8 килобаксов. На центовый счёт, на котором сейчас 20$, со сроком жизни 2 недели.
Похоже, что девушка скоро сильно обойдёт по популярности свою египетскую коллегу Сахар, если сможет удержать просадку в пределах 20-30%.
Прав всё же Георгий, при такой статистике никакие рейтинги не нужны ;)
Причём, большой прирост за короткое время можно сделать с просадками даже больше 90%. Главное, после регистрации сигнала на mql стараться не превышать 30%, а лучше - не выходить за пределы 10-15%, пока не наберётся побольше подписчиков. Не имеет никакого значения, какой после этого будет прирост - пару месяцев можно вполне успешно набирать подписчиков по инерции. Обычно только через полтора-два месяца начинают появляться возмущённые отзывы, что на сигнале не заработать. Очень много встречал популярных сигналов, продвигаемых по такому принципу.
Поэтому, ещё раз повторю предложение к администрации mql, высказанное выше: необходимо полностью отсекать всю историю работы провайдера по счёту до момента регистрации сигнала на сайте. Запустился мониторинг сигнала - началось формирование статистики с чистого листа. Тогда не будет сигналов с 500% прибыли в неделю при просадке 1% - проделать такое станет просто невозможно.
Такие манипуляции не новость, об этом все знают и такое предложение сделано не один раз.
Такие манипуляции не новость, об этом все знают и такое предложение сделано не один раз.
Новички не знают, они в первую очередь и теряют деньги на подобных сигналах.
Хорошо ещё, что по графикам видно, с какой даты история счёта мониторится на mql. Со временем многие начинают обращать внимание только на эту часть истории.
Жаль, что администрация не заинтересована в повышении достоверности статистики. Всё же без мониторинга можно создать множество счетов, открывать на них рискованные разнонаправленные сделки, а потом на выжившем счёте с фантастическими результатами открыть сигнал. Последующие результаты, разумеется, будут гораздо хуже, но на красивую статистику прошлого периода новичков поведётся много.
Новички не знают, они в первую очередь и теряют деньги на подобных сигналах.
Хорошо ещё, что по графикам видно, с какой даты история счёта мониторится на mql. Со временем многие начинают обращать внимание только на эту часть истории.
Жаль, что администрация не заинтересована в повышении достоверности статистики. Всё же без мониторинга можно создать множество счетов, открывать на них рискованные разнонаправленные сделки, а потом на выжившем счёте с фантастическими результатами открыть сигнал. Последующие результаты, разумеется, будут гораздо хуже, но на красивую статистику прошлого периода новичков поведётся много.