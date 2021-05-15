Критерии для попадания сигналов в ТОП - страница 7
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Эквити можно сделать всегда выше баланса если локировать, так что надо смотреть не на эквити, а на минимальное между балансом и эквити и это и будет реальное состояние счета.
Сколько угодно локируй. Пусть баланс будет даже отрицателен, на него можно не смотреть. Смотрим только на Эквити. И этого достаточно, чтобы определять, веришь ли ты в свою ТС или нет.
Дык какая разница сколько он там набрал ? Главное, что Эквити на этом счету - фигня. А значит, и стоит этот счет фигню, ты в него не веришь.
Как вы ошибаетесь сударь, еще как верю и недопущу его слития.
Сколько угодно локируй. Пусть баланс будет даже отрицателен, на него можно не смотреть. Смотрим только на Эквити. И этого достаточно, чтобы определять, веришь ли ты в свою ТС или нет.
а зачем тогда подписываться? если вы свободно можете разрулить просадку в 30%?
ну и график эквити наверное наиболее важная часть информации при анализе. практически достаточная
Как вы ошибаетесь сударь, еще как верю и недопущу его слития.
Главное - ежемесячно по 20тр откладывай на этот счет с зарплаты. И уверен, дойдем до миллиона рублей, бро !
а вот абсолютное значение эквити почти пофиг. хоть 10 долларов хоть 10 тыщ.
Пофиг для чего ?
Для того, чтобы знать, что думает провайдер по поводу своей торговли ? Не согласен.
Провайдер, на счету которого $10К Эквити - в тысячу раз более уверен в своей ТС, чем провайдер, который боится держать на счету больше $10
Главное - ежемесячно по 20тр откладывай на этот счет с зарплаты. И уверен, дойдем до миллиона рублей, бро !
Да нет же, при локировании баланс важен, а не эквити. Если он на нуле то и счет там же...
Повторю - баланс хоть с локированием, хоть без локирования может быть любым. Главное - только Эквити.
Имеем $100. Открываем две сделки. На одной - Эквити $300, на другой Эквити - $200. Закрываем вторую сделку - получаем Эквити $300, баланс -$100. Локируем сделку, через некоторое время у нас две разнонаправленные сделки, на одной Эквити $250 (уменьшилась), на другой $50, баланс - по-прежнему -$100
Но баланс нам совершенно неважен. Важно только общее Эквити, в данном случае $300. За такой сигнал разумно ежемесячно платить $3. Не более. Пофиг, какой там баланс.
Пофиг для чего ?
Для того, чтобы знать, что думает провайдер по поводу своей торговли ? Не согласен.
Провайдер, на счету которого $10К Эквити - в тысячу раз более уверен в своей ТС, чем провайдер, который боится держать на счету больше $10
Вы дорогой мой друг забываете про психологию трейдера. Я к примеру , когда держал в руках 1,5 миллиона в руках, я чувствовал волнение и небольшой трепет в груди(25000 долларов примерно).
Вспоминая это, я понимаю, что торговать такой суммой мне было бы не комфортно и совершал бы ошибки в торговле ( из за волнений ). 10000 тысяч долларов к примеру вполне нормальная сумма.
Человек ко всему привыкает и даже трейдер. И даже к большим суммам на руках. В последствии сумма эта будет расти (баланс счета ). Так же не будем забывать и про ДЦ , которые могут ограничить вывод средств.
Это я слышал где то. Типа не дадут выводить сотни тысяч сразу.