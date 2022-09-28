ePayments - все? - страница 16

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Sergey Golubev:

Обычная общая ветка (как эта).
Просто товарищ нашел баг (подробности не знаю), и сообщил в сервис.
После этого CardPay выключили, наверное, на проверку.

Там всего у него три поста (два я привел выше), а тут третий (пост #178), где он переживает, что выключили из-за него, и шутит, что его может даже потом наградят .. посмертно ... (в разный странах есть одинаковые по смыслу шутки).

Ясно. Бум ждать.

ЗЫ. Да, проверяют на предмет действительного присутствия бага. После проверки подключат.

 
CardPay вернулся 
 
Vladislav Andruschenko:
CardPay вернулся 

Ну вот, а меня с утра застыдили)) Я же в будущее смотрел ;)

 

Кто-нибудь знает, почему у ePayments отказывают в картах на территорию Украины?


Это у них на страничке по картам информация.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Кто-нибудь знает, почему у ePayments отказывают в картах на территорию Украины?


Это у них на страничке по картам информация.

2 карты получил , одну в этом году. Одну года 2 3 назад. 
Все нормально. 
А с какой территории? 
 
Vladislav Andruschenko:
2 карты получил , одну в этом году. Одну года 2 3 назад. 
Все нормально. 
А с какой территории? 

Одесская область. У меня в феврале уже срок подходит к концу.

Я написал им в поддержку из кабинета вопрос, это временная проблема или как? Посмотрим, что ответят.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Одесская область. У меня в феврале уже срок подходит к концу.

Я написал им в поддержку из кабинета вопрос, это временная проблема или как? Посмотрим, что ответят.

У меня тоже скоро подходит срок первой карты. Я поэтому и заказывал заранее евровую. 
[Удален]  
Ребят, а у них (ePayments) поддержка всегда такая нерасторопная? Написал им, сутки ни ответа ни привета.
[Удален]  
Никто в поддрежку не писал? Ну да ладно, 2-е сутки, что-то пропадает желание с ними связываться. А кто подскажет систему с подобием обенника DSX? Ну webmoney (ну там что-то уж слишком с верификацией замудрённо), а ещё?
 
Vict:
Ребят, а у них (ePayments) поддержка всегда такая нерасторопная? Написал им, сутки ни ответа ни привета.

Мне отвечали на тикеты оперативно.

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