ePayments - все? - страница 16
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Обычная общая ветка (как эта).
Просто товарищ нашел баг (подробности не знаю), и сообщил в сервис.
После этого CardPay выключили, наверное, на проверку.
Там всего у него три поста (два я привел выше), а тут третий (пост #178), где он переживает, что выключили из-за него, и шутит, что его может даже потом наградят .. посмертно ... (в разный странах есть одинаковые по смыслу шутки).
Ясно. Бум ждать.
ЗЫ. Да, проверяют на предмет действительного присутствия бага. После проверки подключат.
CardPay вернулся
Ну вот, а меня с утра застыдили)) Я же в будущее смотрел ;)
Кто-нибудь знает, почему у ePayments отказывают в картах на территорию Украины?
Это у них на страничке по картам информация.
Кто-нибудь знает, почему у ePayments отказывают в картах на территорию Украины?
Это у них на страничке по картам информация.
2 карты получил , одну в этом году. Одну года 2 3 назад.
Одесская область. У меня в феврале уже срок подходит к концу.
Я написал им в поддержку из кабинета вопрос, это временная проблема или как? Посмотрим, что ответят.
Одесская область. У меня в феврале уже срок подходит к концу.
Я написал им в поддержку из кабинета вопрос, это временная проблема или как? Посмотрим, что ответят.
Ребят, а у них (ePayments) поддержка всегда такая нерасторопная? Написал им, сутки ни ответа ни привета.
Мне отвечали на тикеты оперативно.