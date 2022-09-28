ePayments - все? - страница 17

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Andrey Khatimlianskii:

Мне отвечали на тикеты оперативно.

Мне тоже ответили через 36 часов, сложно назвать такое общение оперативным, напрягает. Застрял на верификации, истёк срок у загран паспорта и у водит. прав, а тут ещё и праздники на носу, капец в общем (российский паспорт им не подходит, а вроде можно было).

 
Vasiliy Pushkaryov:

Кто-нибудь знает, почему у ePayments отказывают в картах на территорию Украины?


Это у них на страничке по картам информация.

Успокоили. Их служба поддержки ответила:

Здравствуйте, Василий!

Благодарим за обращение.

За 45 дней до окончания действия карты вам придет уведомление о бесплатном перевыпуске. Получив его, пожалуйста, перейдите в раздел "Карты и счета" вашего личного кабинета ePayments. Для карты, у которой истекает срок действия, будет отображаться уведомление и кнопка "Выпустить новую карту".

Пожалуйста, не беспокойтесь, ваш заказ будет отправлен на верифицированный адрес.

Сообщите, если понадобится дальнейшая помощь.

 
Кто нить знает, для России новые карты выпускают ? или нет?  
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Nikolay Ivanov:
Кто нить знает, для России новые карты выпускают ? или нет?  

Вы спросите в службе поддержки epayments

Всем привет, кто-нибудь знает что с сайтом epayments? Вчера отрубили все сервисы. Ничего не посмотреть:


У всех так или что это? Нет связи с тех.поддержкой. Только через почту

 
Aliaksandr Kryvanos:

Вы спросите в службе поддержки epayments

Всем привет, кто-нибудь знает что с сайтом epayments? Вчера отрубили все сервисы. Ничего не посмотреть:


У всех так или что это? Нет связи с тех.поддержкой. Только через почту

У меня все работает. И сайт и приложение и карта..

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Sergey Kutsko:

У меня все работает. И сайт и приложение и карта..

Да. Ну, ладно карта, она работает, а сайт нет. Я заходил используя и chrome и yandex браузеры

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Нашёл информацию о том, что нужно удалить все файлы куки и кэш браузера. Помогло в общем. Всё доступно теперь
 

для России не дают карты новые, вот что сказали в поддержке

 
Nikolay Ivanov:

для России не дают карты новые, вот что сказали в поддержке

А будут давать?
А то у меня в 2021 году кончается срок
 
Evgeniy Zhdan:
А будут давать?
А то у меня в 2021 году кончается срок

Когда закончится срок - перевыпустят новую, она же с тем же номером будет.

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