ePayments - все? - страница 17
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Мне отвечали на тикеты оперативно.
Мне тоже ответили через 36 часов, сложно назвать такое общение оперативным, напрягает. Застрял на верификации, истёк срок у загран паспорта и у водит. прав, а тут ещё и праздники на носу, капец в общем (российский паспорт им не подходит, а вроде можно было).
Кто-нибудь знает, почему у ePayments отказывают в картах на территорию Украины?
Это у них на страничке по картам информация.
Успокоили. Их служба поддержки ответила:
Здравствуйте, Василий!
Благодарим за обращение.
За 45 дней до окончания действия карты вам придет уведомление о бесплатном перевыпуске. Получив его, пожалуйста, перейдите в раздел "Карты и счета" вашего личного кабинета ePayments. Для карты, у которой истекает срок действия, будет отображаться уведомление и кнопка "Выпустить новую карту".
Пожалуйста, не беспокойтесь, ваш заказ будет отправлен на верифицированный адрес.
Сообщите, если понадобится дальнейшая помощь.
Кто нить знает, для России новые карты выпускают ? или нет?
Вы спросите в службе поддержки epayments
Всем привет, кто-нибудь знает что с сайтом epayments? Вчера отрубили все сервисы. Ничего не посмотреть:
У всех так или что это? Нет связи с тех.поддержкой. Только через почту
Вы спросите в службе поддержки epayments
Всем привет, кто-нибудь знает что с сайтом epayments? Вчера отрубили все сервисы. Ничего не посмотреть:
У всех так или что это? Нет связи с тех.поддержкой. Только через почту
У меня все работает. И сайт и приложение и карта..
У меня все работает. И сайт и приложение и карта..
Да. Ну, ладно карта, она работает, а сайт нет. Я заходил используя и chrome и yandex браузеры
для России не дают карты новые, вот что сказали в поддержке
для России не дают карты новые, вот что сказали в поддержке
А будут давать?
Когда закончится срок - перевыпустят новую, она же с тем же номером будет.