ePayments - все? - страница 39
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Прям как сиамские близнецы отделились... На бумагах да, а по факту вы в это сами верите? Просто так подарили кому-то бизнес-кормушку? :)
Конечно не верю.
Проблемы общие и разгребают вместе.
В чате писали ответ поддержки DSX
кто-то спросил видать напрямую
В чате писали ответ поддержки DSX
кто-то спросил видать напрямую
А вы думали, они это в чате ответят? Вы серьезно?...
А вы думали, они это в чате ответят? Вы серьезно?...
Да не в чате, когда прислали сообщения всем от DSX, то кто-то спросил у поддержки dsx про ePayments и вот ответ. Хотя, если что-то касается юридических вопросов, поддержка может просто не знать ничего. Или им нельзя отвечать. Хотя странно, директор и там и там один. Мог бы чего и сказать пользователям
Да не в чате, когда прислали сообщения всем от DSX, то кто-то спросил у поддержки dsx про ePayments и вот ответ. Хотя, если что-то касается юридических вопросов, поддержка может просто не знать ничего. Или им нельзя отвечать. Хотя странно, директор и там и там один. Мог бы чего и сказать пользователям
У них одни и те же люди в поддержке сидят :) Офис общий, контора одна. Юр лица разные. И делают вид, что ничего не знают :)
У них одни и те же люди в поддержке сидят :) Офис общий, контора одна. Юр лица разные. И делают вид, что ничего не знают :)
Вот сайт меняют, отрубили ввод и вывод пока что
https://blog.epayments.com/update-on-improvement-plan-progress/
Новый пост
https://blog.epayments.com/update-on-improvement-plan-progress/
Новый пост