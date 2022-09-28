ePayments - все? - страница 39

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Ivan Pochta:
Прям как сиамские близнецы отделились... На бумагах да, а по факту вы в это сами верите? Просто так подарили кому-то бизнес-кормушку? :) 
Конечно не верю. 
Я про то, что вряд ли epayments разблокируют вместе с dsx. 
Каждая "контора" теперь сама за себя.....
 
Vladislav Andruschenko:
Конечно не верю. 
Я про то, что вряд ли epayments разблокируют вместе с dsx. 
Каждая "контора" теперь сама за себя.....
Проблемы общие и разгребают вместе. 
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Ivan Pochta:
Проблемы общие и разгребают вместе. 

В чате писали ответ поддержки DSX

кто-то спросил видать напрямую

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А как долго они "разгребались" с этим? 
 
Aliaksandr Kryvanos:

В чате писали ответ поддержки DSX

кто-то спросил видать напрямую

А вы думали, они это в чате ответят? Вы серьезно?...

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Ivan Pochta:

А вы думали, они это в чате ответят? Вы серьезно?...

Да не в чате, когда прислали сообщения всем от DSX, то кто-то спросил у поддержки dsx про ePayments и вот ответ. Хотя, если что-то касается юридических вопросов, поддержка может просто не знать ничего. Или им нельзя отвечать. Хотя странно, директор и там и там один. Мог бы чего и сказать пользователям

 
Aliaksandr Kryvanos:

Да не в чате, когда прислали сообщения всем от DSX, то кто-то спросил у поддержки dsx про ePayments и вот ответ. Хотя, если что-то касается юридических вопросов, поддержка может просто не знать ничего. Или им нельзя отвечать. Хотя странно, директор и там и там один. Мог бы чего и сказать пользователям

У них одни и те же люди в поддержке сидят :) Офис общий, контора одна. Юр лица разные. И делают вид, что ничего не знают :)

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Ivan Pochta:

У них одни и те же люди в поддержке сидят :) Офис общий, контора одна. Юр лица разные. И делают вид, что ничего не знают :)

Вот сайт меняют, отрубили ввод и вывод пока что

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https://blog.epayments.com/update-on-improvement-plan-progress/

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Update on improvement plan progress
Update on improvement plan progress
  • 2020.03.26
  • blog.epayments.com
We would like to start by saying that we hope everyone is keeping safe and healthy during these incredibly tough times. Our team is continuing to work hard to put in place the necessary improvements and bring ePayments’ services back online. We’ve made further progress. We...
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Aliaksandr Kryvanos:

https://blog.epayments.com/update-on-improvement-plan-progress/

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Вода, вода, вода 
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