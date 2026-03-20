Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 390
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Ещё раз повторю - имеется опыт. Человек "вручную" разрабатывал систему несколько лет. Почти полгода её кодировали. И в результате - она работала абсолютно точно так же, как и простейшие системы. Ну и смысл в сложных системах?
Ещё раз повторю - имеется опыт. Человек "вручную" разрабатывал систему несколько лет. Почти полгода её кодировали. И в результате - она работала абсолютно точно так же, как и простейшие системы. Ну и смысл в сложных системах?
Дерзай. Почитаем. А главное - посмотрим на результат.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству тороговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Народ, сделал я своего скальпера-канальника.
Вероятно, завтра или послезавтра могу и выложить всем на обозрение и на тестирование.
Проблема в том, что он использует данные из специального файла внутридневных ATR (они используются для генерации сигналов по пробою волатильности). В теории, для МТ5 я мог бы поглядеть, как этот файл запихнуть в ресурсы. Однако, на МТ4 ресурсов нет, а код я пишу совместимый, и эксперт должен работать на обоих платформах. Так что, видимо, желающим в общей папке терминалов надо будет создать папку, как у меня (EALeagueDB) и кинуть этот файл (DATR.dat) в неё. Ну или если не нравится - я готов послушать предложения интересующихся.
Первые тесты - по крайней мере, не пугают. Тест с января этого года на евродолларе (сигналы пробоя волатильности используют М1 таймфрейм) даёт достаточно устойчивые результаты. И это при том, что евродоллар - это не больно-то канальный символ. А вот поставить его на те символы, которые показывают частое появление Chn-стратегий в Лиге... Интересные могут получиться результаты...
Народ, сделал я своего скальпера-канальника.
Вероятно, завтра или послезавтра могу и выложить всем на обозрение и на тестирование.
Проблема в том, что он использует данные из специального файла внутридневных ATR (они используются для генерации сигналов по пробою волатильности). В теории, для МТ5 я мог бы поглядеть, как этот файл запихнуть в ресурсы. Однако, на МТ4 ресурсов нет, а код я пишу совместимый, и эксперт должен работать на обоих платформах. Так что, видимо, желающим в общей папке терминалов надо будет создать папку, как у меня (EALeagueDB) и кинуть этот файл (DATR.dat) в неё. Ну или если не нравится - я готов послушать предложения интересующихся.
Первые тесты - по крайней мере, не пугают. Тест с января этого года на евродолларе (сигналы пробоя волатильности используют М1 таймфрейм) даёт достаточно устойчивые результаты. И это при том, что евродоллар - это не больно-то канальный символ. А вот поставить его на те символы, которые показывают частое появление Chn-стратегий в Лиге... Интересные могут получиться результаты...
И в отбой, и в пробой - в настройках есть два флага, управляющие этим.
Скальпер собирает тики за последнюю минуту. Потом, из информации по историческим минутным ATR оценивает, не произошло ли превышения волатильности.
Как только она превышена - это сигнал ко входу.
Далее - выясняем куда вход. Можно войти по направлению этой минутки, можно войти против (входные флаги управляют этим). Направление выяснено.
Смотрим, где последняя минутка по отношению к каналу - если около границы канала - то входим. На пробой или на отбой, если разрешено флагами.
В данный момент компьютер занимается переоптимизацией ТС Лиги, собралось довольно много ТС, показавших "контрольный выстрел". Так что сегодня, видимо, заниматься скальпером не получится...
Но, в ближайшие дни он будет доделан, и тогда я его выложу в эту тему.
И в отбой, и в пробой - в настройках есть два флага, управляющие этим.
Скальпер собирает тики за последнюю минуту. Потом, из информации по историческим минутным ATR оценивает, не произошло ли превышения волатильности.
Как только она превышена - это сигнал ко входу.
Далее - выясняем куда вход. Можно войти по направлению этой минутки, можно войти против (входные флаги управляют этим). Направление выяснено.
Смотрим, где последняя минутка по отношению к каналу - если около границы канала - то входим. На пробой или на отбой, если разрешено флагами.
Вот это, похоже, перспективнее.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС Лиги по балансу:
Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50: