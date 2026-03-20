Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 390

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Roman Shiredchenko #:

ты просто еще неюзал нормальную тс про деньги. ИМХО.

Ещё раз повторю - имеется опыт. Человек "вручную" разрабатывал систему несколько лет. Почти полгода её кодировали. И в результате - она работала абсолютно точно так же, как и простейшие системы. Ну и смысл в сложных системах? 

 
Georgiy Merts #:

Ещё раз повторю - имеется опыт. Человек "вручную" разрабатывал систему несколько лет. Почти полгода её кодировали. И в результате - она работала абсолютно точно так же, как и простейшие системы. Ну и смысл в сложных системах? 


Это сообщает лишь о плохой сложной системе. Я напишу еще чуть позже тут  по сути хорошей тс. Они есть.

Вот же есть тема неск стр назад... надо писать.....
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page388#comment_45881951

 
Roman Shiredchenko #:

Это сообщает лишь о плохой сложной системе. Я напишу еще чуть позже тут  по сути хорошей тс. Они есть.

Вот же есть тема неск стр назад... надо писать.....

Дерзай. Почитаем. А главное - посмотрим на результат. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству тороговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 

Народ, сделал я своего скальпера-канальника. 

Вероятно, завтра или послезавтра могу и выложить всем на обозрение и на тестирование. 

Проблема в том, что он использует данные из специального файла внутридневных ATR (они используются для генерации сигналов по пробою волатильности). В теории, для МТ5 я мог бы поглядеть, как этот файл запихнуть в ресурсы. Однако, на МТ4 ресурсов нет, а код я пишу совместимый, и эксперт должен работать на обоих платформах. Так что, видимо, желающим в общей папке терминалов надо будет создать папку, как у меня (EALeagueDB) и кинуть этот файл (DATR.dat) в неё. Ну или если не нравится - я готов послушать предложения интересующихся. 

Первые тесты - по крайней мере, не пугают. Тест с января этого года на евродолларе (сигналы пробоя волатильности используют М1 таймфрейм) даёт достаточно устойчивые результаты. И это при том, что евродоллар - это не больно-то канальный символ.  А вот поставить его на те символы, которые показывают частое появление Chn-стратегий в Лиге... Интересные могут получиться результаты... 

 
Georgiy Merts #:

Народ, сделал я своего скальпера-канальника. 

Вероятно, завтра или послезавтра могу и выложить всем на обозрение и на тестирование. 

Проблема в том, что он использует данные из специального файла внутридневных ATR (они используются для генерации сигналов по пробою волатильности). В теории, для МТ5 я мог бы поглядеть, как этот файл запихнуть в ресурсы. Однако, на МТ4 ресурсов нет, а код я пишу совместимый, и эксперт должен работать на обоих платформах. Так что, видимо, желающим в общей папке терминалов надо будет создать папку, как у меня (EALeagueDB) и кинуть этот файл (DATR.dat) в неё. Ну или если не нравится - я готов послушать предложения интересующихся. 

Первые тесты - по крайней мере, не пугают. Тест с января этого года на евродолларе (сигналы пробоя волатильности используют М1 таймфрейм) даёт достаточно устойчивые результаты. И это при том, что евродоллар - это не больно-то канальный символ.  А вот поставить его на те символы, которые показывают частое появление Chn-стратегий в Лиге... Интересные могут получиться результаты... 


Ура - хоть что то еще....
"Специального файла внутридневных ATR (они используются для генерации сигналов по пробою волатильности)."...


Т.е. получается он в отбой - во внутрь канала входит?
 
Roman Shiredchenko #:

Ура - хоть что то еще....
"Специального файла внутридневных ATR (они используются для генерации сигналов по пробою волатильности)."...


Т.е. получается он в отбой - во внутрь канала входит?

И в отбой, и в пробой - в настройках есть два флага, управляющие этим. 

Скальпер собирает тики за последнюю минуту. Потом, из информации по историческим минутным ATR оценивает, не произошло ли превышения волатильности. 

Как только она превышена - это сигнал ко входу. 

Далее - выясняем куда вход. Можно войти по направлению этой минутки, можно войти против (входные флаги управляют этим). Направление выяснено.

Смотрим, где последняя минутка по отношению к каналу - если около границы канала - то входим. На пробой или на отбой, если разрешено флагами. 

 

В данный момент компьютер занимается переоптимизацией ТС Лиги, собралось довольно много ТС, показавших "контрольный выстрел". Так что сегодня, видимо, заниматься скальпером не получится... 

Но, в ближайшие дни он будет доделан, и тогда я его выложу в эту тему. 

 
Georgiy Merts #:

И в отбой, и в пробой - в настройках есть два флага, управляющие этим. 

Скальпер собирает тики за последнюю минуту. Потом, из информации по историческим минутным ATR оценивает, не произошло ли превышения волатильности. 

Как только она превышена - это сигнал ко входу. 

Далее - выясняем куда вход. Можно войти по направлению этой минутки, можно войти против (входные флаги управляют этим). Направление выяснено.

Смотрим, где последняя минутка по отношению к каналу - если около границы канала - то входим. На пробой или на отбой, если разрешено флагами. 

Вот это, похоже, перспективнее.

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС Лиги по балансу:

Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

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