Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 377
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Так Жорж инвест пароли даёт)
Да, со всех трёх дивизионов... Но, разбираться никому не хочется..
Да, со всех трёх дивизионов... Но, разбираться никому не хочется..
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
сколько еще раз ты скажешь, что понял и не будешь тут больше появляться?
сколько раз ты ****не *** будешь его принижать тут?
сколько еще раз ты скажешь, что понял и не будешь тут больше появляться?
сколько раз ты ****не *** будешь его принижать тут?
не актуально
не актуально
так и беги, трепло.
так и беги, трепло.
твои мнения тут - не интересны. ты повторяешься. скучно.
твои мнения тут - не интересны. ты повторяешься. скучно.
что там тебе не интересно, ты одно и тоже Жоржу повторил много раз,
проверь что такое повторение.