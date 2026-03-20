Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 377

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Roman Shiredchenko #:


Запускай- демо на демо тогда....
Демо по своим критериям выбора. По лучшим на твое  понимание тс из лиги. У самого время будет - думаю согласуем. Сам по твоей лиги тс - если данные предоставишь по номерам тс - сам на центовике  стартану....   еще раз щас статью про адаптивные перечитаю.... про выбор критериев под тс из пула для торгов.

Первый раз откатки в основном  из лиги не пошли.... ;-)

Сейчас - посмотрим.....
Так Жорж инвест пароли даёт)
 
Valeriy Yastremskiy #:
Так Жорж инвест пароли даёт)

Да, со всех трёх дивизионов... Но, разбираться никому не хочется.. 

 
Georgiy Merts #:

Да, со всех трёх дивизионов... Но, разбираться никому не хочется.. 


Вот именно - не нать.... ;-)

Сразу - не будем устраивать никакой турнир..... ;-) 


Если уж, Жорж транслируешь индикатор, плз, если не сложно, можно менять критерии выбора и прочее - необходима трансляция лучших тс хоть  и на демо от тебя на твое ИМХО .....


Для полноты картины......


Я попрошу у тебя номера магиков экспов для  торгов на реале - возможно и микро.... не важно.



В общем давай движ дальше - продолжай!!!!
 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:



Давай демо заряжай лучших из лучших.....
 
Roman Shiredchenko #:

Не устал еще от демо мазохизма и тупиковых фантазийных упражнений, с отсутствующей смысловой нагрузкой и тешеньем ЧСВ лажей с завышенными ожиданиями?
 П.с. по доьрому, с улыбочкой.... если за 5 лет нет критериев выбора торгов  и все еще демо у тебя - с пулом лаже систем - это ли не мазохизм и пустая трата времени и сил на классы, ООП  да и тупо подгонку под историю части из говно пула тс для их шаро прибыли подтверждений, что якобы да - все таки 20 процентов из них способны торговать в деио плюс???
Не ужели тебе до сих пор не понятно, что из самой логики движения цены символа - по любому 20 процентов из 100 говно тс способны чисто по случайке даже без подгонки рисовать утешающий тебя демо профит, чисто на шАру и случайку? Неужели тебе до сих пор это не понятно?
Для чего ты этим продолжаешь заниматься? Для себя? Как ты пишешь.... зачем тогда комьюнити упражняешь? ;-)

Чтобы не скучали? ;-)

Тут адепт Юсуфа Ходжи - вроде на приближенном к его тс СЛАУ подходе - вроде  что то рисовать начал. В верхнем разделе....

Чем то по первости напомнила твоя ветвь формуле (18) Юсуфа - но там какая никакая философия  торгов и подход....


У тебя же чистая случайка и шара - без критериальная. Естественно в долгую сольет на перспективе - отсутствие критериев отбора, подгонка под историю и амебные тс.

100 зайцев не заменят одного льва. ;-)

сколько еще раз ты скажешь, что понял и не будешь тут больше появляться?

сколько раз ты ****не *** будешь его принижать тут?

 
lynxntech #:

сколько еще раз ты скажешь, что понял и не будешь тут больше появляться?

сколько раз ты ****не *** будешь его принижать тут?

не актуально

 
Roman Shiredchenko #:

не актуально

так и беги, трепло.

 
lynxntech #:

так и беги, трепло.

твои мнения тут - не интересны. ты повторяешься. скучно.

 
Roman Shiredchenko #:

твои мнения тут - не интересны. ты повторяешься. скучно.

что там тебе не интересно, ты одно и тоже Жоржу повторил много раз, 

проверь что такое повторение.

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