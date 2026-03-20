Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 164

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Roman Shiredchenko:

Георгий, нужны рег- коды:

мой аккаунт 2599118.

магики: 640150, 443040, 742350.

Отчет в мониторинге предоставлю.

Account: 2599118
Magic: 640150

RegCode: 68934379

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 443040

RegCode: 1134287667

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 742350

RegCode: 983292817

 
Georgiy Merts:

Account: 2599118
Magic: 640150

RegCode: 68934379

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 443040

RegCode: 1134287667

-----------------------------------


Account: 2599118
Magic: 742350

RegCode: 983292817

Спасибо. Сегодня поставлю на торги. Ссылка на  мониторинг в моем профиле.



 
Roman Shiredchenko:

Спасибо. Сегодня поставлю на торги. Ссылка на  мониторинг в моем профиле.



А почему так скачет лотность от 0.42 до 0.01 ?

 
Eduard_D:

А почему так скачет лотность от 0.42 до 0.01 ?

Где "скачет" ???

Лотность - достаточно стабильна. Ты, видимо, смотришь на разные ТС, рассчитанные на разную волатильность ?

 
Georgiy Merts:

Где "скачет" ???

Лотность - достаточно стабильна. Ты, видимо, смотришь на разные ТС, рассчитанные на разную волатильность ?

Не понял.  В настройках можно задать только  Риск в процентах, поясни, плиз, как работает этот параметр. 

 
Eduard_D:

Не понял.  В настройках можно задать только  Риск в процентах, поясни, плиз, как работает этот параметр. 

Риск - это процент депозита, который мы теряем в случае стоплосса.

На разных системах и парах СЛ сильно отличается в пунктах. Соответственно, чтобы риск оставался неизменным, объем берется существенно разным.

 
Eduard_D:

Логику - понял. Но фактическую реализацию - нет.

У Романа баланс примерно 8000$. Риск 5%. Значит максимальный убыток, который он может потерять в случае СЛ составляет 400$.  Всё верно?

Объёмом 0.01 у него открываются USDCAD.  Какой СЛ должен стоять, чтобы получить 400$ убытка?    52400 пятизначных пунктов.   Реально? 

Eduard_D:

А почему так скачет лотность от 0.42 до 0.01 ?

USDCAD - это я так балуюсь...

не более

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТОРГУЮТСЯ Magics: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - при риске 5%

 
Georgiy Merts:

Где "скачет" ???

Лотность - достаточно стабильна. Ты, видимо, смотришь на разные ТС, рассчитанные на разную волатильность ?

Да, и одна из этих ТС - ручная.  :))

Нам с вами таким манером скоро и Баскаков не потребуется. :))

 

Провёл сопоставление результатов торговли за три недели (с 17 июня по 05 июля) у себя на Сигнале и по отчётам Георгия.

Выбрал 6 магиков, которые все эти три недели торговали и там и там без вылета.  Первый столбик - результат из отчётов Лиги ; второй - результат на Сигнале.

 

МАГИК

ЛИГА

СИГНАЛ

642250

14,62

9,34

742350

3,58

3,65

642422

17,45

2,12

642750

7,6

4,09

642350

10,26

2,49

640150

5,92

4,00


Не вооружённым взглядом - у меня результат существенно хуже. Объяснить никак не могу.

 
Roman Shiredchenko:

USDCAD - это я так балуюсь...

не более

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТОРГУЮТСЯ Magics: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - при риске 5%

Если у тебя тоже все эти три недели была торговля 642750, 642350, 640150, 742350,  то дополни таблицу своими результатами (только надо пересчитать на лотность 0.01).

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