Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 164
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Георгий, нужны рег- коды:
мой аккаунт 2599118.
магики: 640150, 443040, 742350.
Отчет в мониторинге предоставлю.
Account: 2599118
Magic: 640150
RegCode: 68934379
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 443040
RegCode: 1134287667
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 742350
RegCode: 983292817
Account: 2599118
Magic: 640150
RegCode: 68934379
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 443040
RegCode: 1134287667
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 742350
RegCode: 983292817
Спасибо. Сегодня поставлю на торги. Ссылка на мониторинг в моем профиле.
Спасибо. Сегодня поставлю на торги. Ссылка на мониторинг в моем профиле.
А почему так скачет лотность от 0.42 до 0.01 ?
А почему так скачет лотность от 0.42 до 0.01 ?
Где "скачет" ???
Лотность - достаточно стабильна. Ты, видимо, смотришь на разные ТС, рассчитанные на разную волатильность ?
Где "скачет" ???
Лотность - достаточно стабильна. Ты, видимо, смотришь на разные ТС, рассчитанные на разную волатильность ?
Не понял. В настройках можно задать только Риск в процентах, поясни, плиз, как работает этот параметр.
Не понял. В настройках можно задать только Риск в процентах, поясни, плиз, как работает этот параметр.
Риск - это процент депозита, который мы теряем в случае стоплосса.
На разных системах и парах СЛ сильно отличается в пунктах. Соответственно, чтобы риск оставался неизменным, объем берется существенно разным.
Логику - понял. Но фактическую реализацию - нет.
У Романа баланс примерно 8000$. Риск 5%. Значит максимальный убыток, который он может потерять в случае СЛ составляет 400$. Всё верно?
Объёмом 0.01 у него открываются USDCAD. Какой СЛ должен стоять, чтобы получить 400$ убытка? 52400 пятизначных пунктов. Реально?
А почему так скачет лотность от 0.42 до 0.01 ?
USDCAD - это я так балуюсь...
не более
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТОРГУЮТСЯ Magics: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - при риске 5%
Где "скачет" ???
Лотность - достаточно стабильна. Ты, видимо, смотришь на разные ТС, рассчитанные на разную волатильность ?
Да, и одна из этих ТС - ручная. :))
Нам с вами таким манером скоро и Баскаков не потребуется. :))
Провёл сопоставление результатов торговли за три недели (с 17 июня по 05 июля) у себя на Сигнале и по отчётам Георгия.
Выбрал 6 магиков, которые все эти три недели торговали и там и там без вылета. Первый столбик - результат из отчётов Лиги ; второй - результат на Сигнале.
МАГИК
ЛИГА
СИГНАЛ
642250
14,62
9,34
742350
3,58
3,65
642422
17,45
2,12
642750
7,6
4,09
642350
10,26
2,49
640150
5,92
4,00
Не вооружённым взглядом - у меня результат существенно хуже. Объяснить никак не могу.
USDCAD - это я так балуюсь...
не более
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТОРГУЮТСЯ Magics: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - при риске 5%
Если у тебя тоже все эти три недели была торговля 642750, 642350, 640150, 742350, то дополни таблицу своими результатами (только надо пересчитать на лотность 0.01).