Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 163

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Eduard_D:
Есть предложение: воспроизведи с помощью EMAFlatRTS ту же самую переоптимизацию, которая была сделана 23.07.2018 на EURUSD. Совпадут  или не совпадут результаты?    М.б. это добавит нам информации для понимания выявленной аномалии. 

И какой смысл переоптимизировать на истории, которая была почти год назад ?

 
Georgiy Merts:

И какой смысл переоптимизировать на истории, которая была почти год назад ?

Единственный смысл  - проверить совпадут ли результаты переоптимизаций. 

 
Vladimir Baskakov:
А почему нельзя просто блог вести со своей песочницей. Как форум ни откроешь все лига в топе, а общаются два человека

Потому, что Джо, как школьник с моно-колонкой. Врубит на всю и идёт по улице слушает, какой-нибудь овно-рэп. И пок на всех. :D
 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Ну, автор ветки, которому интересно и клоун, который приходит поразвлекаться... Все в порядке. Потому и в топе. А если бы не он - Лига бы появлялась в топе один раз вначале недели, и после этого - сразу уходила бы вниз.

А кто-то просит публиковать раз в неделю? Может раз в пол года, все равно все одинаково
 
Vladimir Baskakov:
А почему нельзя просто блог вести со своей песочницей. Как форум ни откроешь все лига в топе, а общаются два человека

дак вы лесом - то идите, что вы тут третесь попусту, ничего дельного не сообщая, спамите просто и все, плюя и гадя.

Хоть два, хоть десять, тема интересна Вам, прежде всего, поэтому она и в топе.

[Удален]  
Roman Shiredchenko:

дак вы лесом - то идите, что вы тут третесь попусту, ничего дельного не сообщая, спамите просто и все, плюя и гадя.

Хоть два, хоть десять, тема интересна Вам, прежде всего, поэтому она и в топе.

Согласен , ветку можно перенести из раздела Общих в какой-то другой. Тогда и мешаться не будет. Например раздел Автом торговые системы, идеально подходит.
 
Vladimir Baskakov:
Согласен , ветку можно перенести из раздела Общих в какой-то другой. Тогда и мешаться не будет. Например раздел Автом торговые системы, идеально подходит.

И, думаешь, теперь о на тебе меньше мозолить глаза будет ???

Теперь она ВСЕГДА будет на виду... :)))

[Удален]  
Georgiy Merts:

И, думаешь, теперь о на тебе меньше мозолить глаза будет ???

Теперь она ВСЕГДА будет на виду... :)))

Думаю , по логике, тут её место
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

 

Георгий, нужны рег- коды:

мой аккаунт 2599118.

магики: 640150, 443040, 742350.

Отчет в мониторинге предоставлю.

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