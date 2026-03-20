Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 163
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Есть предложение: воспроизведи с помощью EMAFlatRTS ту же самую переоптимизацию, которая была сделана 23.07.2018 на EURUSD. Совпадут или не совпадут результаты? М.б. это добавит нам информации для понимания выявленной аномалии.
И какой смысл переоптимизировать на истории, которая была почти год назад ?
И какой смысл переоптимизировать на истории, которая была почти год назад ?
Единственный смысл - проверить совпадут ли результаты переоптимизаций.
А почему нельзя просто блог вести со своей песочницей. Как форум ни откроешь все лига в топе, а общаются два человека
Потому, что Джо, как школьник с моно-колонкой. Врубит на всю и идёт по улице слушает, какой-нибудь овно-рэп. И пок на всех. :D
Ну, автор ветки, которому интересно и клоун, который приходит поразвлекаться... Все в порядке. Потому и в топе. А если бы не он - Лига бы появлялась в топе один раз вначале недели, и после этого - сразу уходила бы вниз.
А почему нельзя просто блог вести со своей песочницей. Как форум ни откроешь все лига в топе, а общаются два человека
дак вы лесом - то идите, что вы тут третесь попусту, ничего дельного не сообщая, спамите просто и все, плюя и гадя.
Хоть два, хоть десять, тема интересна Вам, прежде всего, поэтому она и в топе.
дак вы лесом - то идите, что вы тут третесь попусту, ничего дельного не сообщая, спамите просто и все, плюя и гадя.
Хоть два, хоть десять, тема интересна Вам, прежде всего, поэтому она и в топе.
Согласен , ветку можно перенести из раздела Общих в какой-то другой. Тогда и мешаться не будет. Например раздел Автом торговые системы, идеально подходит.
И, думаешь, теперь о на тебе меньше мозолить глаза будет ???
Теперь она ВСЕГДА будет на виду... :)))
И, думаешь, теперь о на тебе меньше мозолить глаза будет ???
Теперь она ВСЕГДА будет на виду... :)))
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Георгий, нужны рег- коды:
мой аккаунт 2599118.
магики: 640150, 443040, 742350.
Отчет в мониторинге предоставлю.