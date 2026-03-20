Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 155

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Eduard_D:

По не выясненной пока причине, торговля на Сигналах отличается от торговли Лиги у Георгия. Я писал об этом раньше #1494.

Пытаюсь разобраться.

Думаю, разница в котировках. Достаточно часто бывает, что разница даже в пару пятизначных пунктов - приводит к тому, что условие сигнала не выполняется. И дальше - на одном счету позиция открыта, и сопровождается, а на другом - нет, и откроется в совсем другом месте.

Одна и та же картина может быть только в случае совершенно одинаковых котировок и совершенно одинакового проскальзывания.

Если надо - как я уже говорил, могу предоставить инвест-пароль Высшего Дивизиона Лиги ТС - выбирай оттуда сделки по нужному магику, проверяй.

На мой взгляд, это не имеет смысла.

 
Georgiy Merts:

Думаю, разница в котировках. Достаточно часто бывает, что разница даже в пару пятизначных пунктов - приводит к тому, что условие сигнала не выполняется. И дальше - на одном счету позиция открыта, и сопровождается, а на другом - нет, и откроется в совсем другом месте.

Одна и та же картина может быть только в случае совершенно одинаковых котировок и совершенно одинакового проскальзывания.

Если надо - как я уже говорил, могу предоставить инвест-пароль Высшего Дивизиона Лиги ТС - выбирай оттуда сделки по нужному магику, проверяй.

На мой взгляд, это не имеет смысла.

А зачем проверять-то? Ты считаешь, что я не доверю отчётам?  А я доверяю.

Т.к. у нас один и тот же брокер (Альп), то разницы в котировках быть не должно. Проскальзывание как мне кажется в твоих ТС существенной роли играть не может.

У Романа другой брокер, а результаты - лучше. 

 
Eduard_D:

А зачем проверять-то? Ты считаешь, что я не доверю отчётам?  А я доверяю.

Т.к. у нас один и тот же брокер (Альп), то разницы в котировках быть не должно. Проскальзывание как мне кажется в твоих ТС существенной роли играть не может.

У Романа другой брокер, а результаты - лучше. 

Должно-должно.  У меня на ECN и не-ECN счетах - на больших движениях запросто разница в котировках доходит до десятка пятизначных пунктов. Хотя, ДЦ - один и тот же.

А опознание сигнала - оно ж строгое, и даже один пятизначный пункт может повлиять на решение.

И проскальзывание - тоже самое. Скажем, у тебя открылась сделка - на три пятизначных пункта выше, чем у меня - но в результате и трейлинг (если это ТС с трейлингом) - будет постоянно на эти три пункта "сдвинут". А значит, и закрыться он может совсем в другое время.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Должно-должно.  У меня на ECN и не-ECN счетах - на больших движениях запросто разница в котировках доходит до десятка пятизначных пунктов. Хотя, ДЦ - один и тот же.

А опознание сигнала - оно ж строгое, и даже один пятизначный пункт может повлиять на решение.

И проскальзывание - тоже самое. Скажем, у тебя открылась сделка - на три пятизначных пункта выше, чем у меня - но в результате и трейлинг (если это ТС с трейлингом) - будет постоянно на эти три пункта "сдвинут". А значит, и закрыться он может совсем в другое время.

Что вы привязались к этому проскальзыванию. У вас что, лига скальперов что ли. Откроют одну позу раз в неделю и мощно так следят за ней. Делать больше нечего?
 
Georgiy Merts:

Должно-должно.  У меня на ECN и не-ECN счетах - на больших движениях запросто разница в котировках доходит до десятка пятизначных пунктов. Хотя, ДЦ - один и тот же.

А опознание сигнала - оно ж строгое, и даже один пятизначный пункт может повлиять на решение.

И проскальзывание - тоже самое. Скажем, у тебя открылась сделка - на три пятизначных пункта выше, чем у меня - но в результате и трейлинг (если это ТС с трейлингом) - будет постоянно на эти три пункта "сдвинут". А значит, и закрыться он может совсем в другое время.

Я правильно понимаю, что для торговли ЛИГИ ТС надо чтобы инструмент торгуемый присутствовал в обзоре рынка и все?

Т.е. ТС ЛИГИ с заданным магиком будет торговать по той паре для которой предназначалась, вне зависимости на какую пару "брошен" исполнимый модуль на М15.

USDCHF - вылетает. Видимо ошибка в регкоде... остальные встали на торги.


и сейчас обновил модуль исполнимый - перезапустил терминал  и получается, что например EURCHF - не встает на торги потому что он  переоптимизирован и такого магика по сути больше не существует?


т.е.  в правом верхнем поле был эксп после загрузки сет файла он удаляется от туда...


 
Roman Shiredchenko:

Я правильно понимаю, что для торговли ЛИГИ ТС надо чтобы инструмент торгуемый присутствовал в обзоре рынка и все?

Т.е. ТС ЛИГИ с заданным магиком будет торговать по той паре для которой предназначалась, вне зависимости на какую пару "брошен" исполнимый модуль на М15.

USDCHF - вылетает. Видимо ошибка в регкоде... остальные встали на торги.


и сейчас обновил модуль исполнимый - перезапустил терминал  и получается, что например EURCHF - не встает на торги потому что он  переоптимизирован и такого магика по сути больше не существует?


т.е.  в правом верхнем поле был эксп после загрузки сет файла он удаляется от туда...


200640 - не правильный магик.

 
Eduard_D:

Ошибка в запрошенном магике.

понял. Т.е. его уже нет. Просто я их не снимал с торгов и они открывали сделки, как например здесь


после нажатия на кл ОК - его уже нет...


 
Roman Shiredchenko:

понял. Т.е. его уже нет. Просто я их не снимал с торгов и они открывали сделки, как например здесь


после нажатия на кл ОК - его уже нет...


Могу только утверждать следующее: магик 200640 - не существующий, такого никогда и не было.

Все остальные магики и регкоды, по идее, не должны зависеть от даты исполнимого модуля, если только они не ушли на переоптимизацию. Но это можно посмотреть в еженедельном отчёте - есть там нужные магики или нет.

 

Как вариант, я так делаю: разные даты исполнимого модуля у меня имеют разные имена. В итоге новые (недавно переоптимизированные) магики работают на новой сборке модуля, а у старых я не трогаю тот модуль на котором они работают. Т.е. одновременно использую несколько сборок исполнимого модуля.

Откати нужные тебе магики на старую сборку исполнимого модуля.

 
Eduard_D:

Как вариант, я так делаю: разные даты исполнимого модуля у меня имеют разные имена. В итоге новые (недавно переоптимизированные) магики работают на новой сборке модуля, а у старых я не трогаю тот модуль на котором они работают. Т.е. одновременно использую несколько сборок исполнимого модуля.

Откати нужные тебе магики на старую сборку исполнимого модуля.

о кстати... у меня похоже она есть... можно исполнимые модули переназывать под новые варианты не затирая старые?
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