Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 155
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По не выясненной пока причине, торговля на Сигналах отличается от торговли Лиги у Георгия. Я писал об этом раньше #1494.
Пытаюсь разобраться.
Думаю, разница в котировках. Достаточно часто бывает, что разница даже в пару пятизначных пунктов - приводит к тому, что условие сигнала не выполняется. И дальше - на одном счету позиция открыта, и сопровождается, а на другом - нет, и откроется в совсем другом месте.
Одна и та же картина может быть только в случае совершенно одинаковых котировок и совершенно одинакового проскальзывания.
Если надо - как я уже говорил, могу предоставить инвест-пароль Высшего Дивизиона Лиги ТС - выбирай оттуда сделки по нужному магику, проверяй.
На мой взгляд, это не имеет смысла.
Думаю, разница в котировках. Достаточно часто бывает, что разница даже в пару пятизначных пунктов - приводит к тому, что условие сигнала не выполняется. И дальше - на одном счету позиция открыта, и сопровождается, а на другом - нет, и откроется в совсем другом месте.
Одна и та же картина может быть только в случае совершенно одинаковых котировок и совершенно одинакового проскальзывания.
Если надо - как я уже говорил, могу предоставить инвест-пароль Высшего Дивизиона Лиги ТС - выбирай оттуда сделки по нужному магику, проверяй.
На мой взгляд, это не имеет смысла.
А зачем проверять-то? Ты считаешь, что я не доверю отчётам? А я доверяю.
Т.к. у нас один и тот же брокер (Альп), то разницы в котировках быть не должно. Проскальзывание как мне кажется в твоих ТС существенной роли играть не может.
У Романа другой брокер, а результаты - лучше.
А зачем проверять-то? Ты считаешь, что я не доверю отчётам? А я доверяю.
Т.к. у нас один и тот же брокер (Альп), то разницы в котировках быть не должно. Проскальзывание как мне кажется в твоих ТС существенной роли играть не может.
У Романа другой брокер, а результаты - лучше.
Должно-должно. У меня на ECN и не-ECN счетах - на больших движениях запросто разница в котировках доходит до десятка пятизначных пунктов. Хотя, ДЦ - один и тот же.
А опознание сигнала - оно ж строгое, и даже один пятизначный пункт может повлиять на решение.
И проскальзывание - тоже самое. Скажем, у тебя открылась сделка - на три пятизначных пункта выше, чем у меня - но в результате и трейлинг (если это ТС с трейлингом) - будет постоянно на эти три пункта "сдвинут". А значит, и закрыться он может совсем в другое время.
Должно-должно. У меня на ECN и не-ECN счетах - на больших движениях запросто разница в котировках доходит до десятка пятизначных пунктов. Хотя, ДЦ - один и тот же.
А опознание сигнала - оно ж строгое, и даже один пятизначный пункт может повлиять на решение.
И проскальзывание - тоже самое. Скажем, у тебя открылась сделка - на три пятизначных пункта выше, чем у меня - но в результате и трейлинг (если это ТС с трейлингом) - будет постоянно на эти три пункта "сдвинут". А значит, и закрыться он может совсем в другое время.
Должно-должно. У меня на ECN и не-ECN счетах - на больших движениях запросто разница в котировках доходит до десятка пятизначных пунктов. Хотя, ДЦ - один и тот же.
А опознание сигнала - оно ж строгое, и даже один пятизначный пункт может повлиять на решение.
И проскальзывание - тоже самое. Скажем, у тебя открылась сделка - на три пятизначных пункта выше, чем у меня - но в результате и трейлинг (если это ТС с трейлингом) - будет постоянно на эти три пункта "сдвинут". А значит, и закрыться он может совсем в другое время.
Я правильно понимаю, что для торговли ЛИГИ ТС надо чтобы инструмент торгуемый присутствовал в обзоре рынка и все?
Т.е. ТС ЛИГИ с заданным магиком будет торговать по той паре для которой предназначалась, вне зависимости на какую пару "брошен" исполнимый модуль на М15.
USDCHF - вылетает. Видимо ошибка в регкоде... остальные встали на торги.
и сейчас обновил модуль исполнимый - перезапустил терминал и получается, что например EURCHF - не встает на торги потому что он переоптимизирован и такого магика по сути больше не существует?
т.е. в правом верхнем поле был эксп после загрузки сет файла он удаляется от туда...
Я правильно понимаю, что для торговли ЛИГИ ТС надо чтобы инструмент торгуемый присутствовал в обзоре рынка и все?
Т.е. ТС ЛИГИ с заданным магиком будет торговать по той паре для которой предназначалась, вне зависимости на какую пару "брошен" исполнимый модуль на М15.
USDCHF - вылетает. Видимо ошибка в регкоде... остальные встали на торги.
и сейчас обновил модуль исполнимый - перезапустил терминал и получается, что например EURCHF - не встает на торги потому что он переоптимизирован и такого магика по сути больше не существует?
т.е. в правом верхнем поле был эксп после загрузки сет файла он удаляется от туда...
200640 - не правильный магик.
Ошибка в запрошенном магике.
понял. Т.е. его уже нет. Просто я их не снимал с торгов и они открывали сделки, как например здесь
после нажатия на кл ОК - его уже нет...
понял. Т.е. его уже нет. Просто я их не снимал с торгов и они открывали сделки, как например здесь
после нажатия на кл ОК - его уже нет...
Могу только утверждать следующее: магик 200640 - не существующий, такого никогда и не было.
Все остальные магики и регкоды, по идее, не должны зависеть от даты исполнимого модуля, если только они не ушли на переоптимизацию. Но это можно посмотреть в еженедельном отчёте - есть там нужные магики или нет.
Как вариант, я так делаю: разные даты исполнимого модуля у меня имеют разные имена. В итоге новые (недавно переоптимизированные) магики работают на новой сборке модуля, а у старых я не трогаю тот модуль на котором они работают. Т.е. одновременно использую несколько сборок исполнимого модуля.
Откати нужные тебе магики на старую сборку исполнимого модуля.
Как вариант, я так делаю: разные даты исполнимого модуля у меня имеют разные имена. В итоге новые (недавно переоптимизированные) магики работают на новой сборке модуля, а у старых я не трогаю тот модуль на котором они работают. Т.е. одновременно использую несколько сборок исполнимого модуля.
Откати нужные тебе магики на старую сборку исполнимого модуля.