Индикаторы тренда для советников. - страница 5
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Самый лучший и самый быстрый и точный индикатор, это наш мозг, который мгновенно обрабатывает визуальные графики.
Тот, который не умеет руками торговать, он никогда не сможет разработать прибыльного советника.
Форекс это не тот случай, когда компьютер используя свои возможности быстро определяет например отпечатки пальцев или учит робота ходить, используя машинное обучение.
В форексе таки вещи не проходят. Он не предсказуем, как футбольная игра.
Мозги да. Они реально круче компа, но хотелось бы на этой ветке обсудить трендовые индюки, а не мозги.
А так согласен. Ручками научился торговать и сумел свой подход алгоритмировать - написал прибыльную сову (один из путей).
Мозги да. Они реально круче компа, но хотелось бы на этой ветке обсудить трендовые индюки, а не мозги.
А так согласен. Ручками научился торговать и сумел свой подход алгоритмировать - написал прибыльную сову (один из путей).
Вам же ответил уже, никакой индикатор неспособен определить текущий тренд. А прошедший никому не нужен.
Вешаете его по безубытку и будет счастье. Как правильно заметил Petros, начало и конец определить невозможно.
Тогда попробуйте прорыв канала, это хоть что-то дает.
Господа! На просторах интернета можно найти тысячи индикаторов, что используются для идентификации тренда.
Вопрос у меня к активным разработчикам советников, что изучили эту проблему на практике: «Какие индикаторы, действительно, на Ваш взгляд, перспективно использовать в советниках для уверенного определения начала тренда?»
Для советников желательно, на мой взгляд, обсуждать (на предмет достоинств и недостатков) индикаторы со шкалами, допустим, сила тренда изменяется от –1 до 1.
Сложность идентификации тренда в том, что граница между флэтом и трендом - это предмет нечёткой логики.
Частично этот вопрос рассмотрен в статье "Как снизить риски трейдера" https://www.mql5.com/ru/articles/4233
Самый лучший и самый быстрый и точный индикатор, это наш мозг, который мгновенно обрабатывает визуальные графики.
Тот, который не умеет руками торговать, он никогда не сможет разработать прибыльного советника.
Форекс это не тот случай, когда компьютер используя свои возможности быстро определяет например отпечатки пальцев или учит робота ходить, используя машинное обучение.
В форексе таки вещи не проходят. Он не предсказуем, как футбольная игра.
Опять Вы не правы строгой категоричностью. АТС реализует результат деятельности Вашего мозга в режиме спокойного обсуждения проблем рынка и мозг должен воспроизводить адекватные решения. Ваш мозг сотни раз проверяет и перепроверяет Ваш ход мысли и выносит правильный вердикт. А в процессе реальной торговли, в условиях дефицита времени, мозг может ошибаться и этого Вы можете не заметить, поскольку, работает и подсознание, не подконтрольное Вам. А компьютер точно и без ошибок исполняет волю Вашего мозга в рамках АТС. Есть еще доводы против АТС?
Да это я хорошо понимаю. Хотелось бы мнения по трендовым индюкам здесь позитивное услышать, а оно пока негативное (может в этом, правда, и есть истина).
Позитив так позитив....
Индикатор тренда линия?
Торгуйте, вот он (допустим правильный):
Сколько раз для советника сигнал менялся?
Вам же ответил уже, никакой индикатор неспособен определить текущий тренд. А прошедший никому не нужен.
Ваше мнение я понял. Спасибо. Хотелось бы и иные мнения услышать.
Сложность идентификации тренда в том, что граница между флэтом и трендом - это предмет нечёткой логики.
Частично этот вопрос рассмотрен в статье "Как снизить риски трейдера" https://www.mql5.com/ru/articles/4233
Вот - по делу. Одного индюкана уже сочинили. Сварить его (написать код) - дело пяти мин. Давайте и дальше по сути.
Господа! На просторах интернета можно найти тысячи индикаторов, что используются для идентификации тренда.
Вопрос у меня к активным разработчикам советников, что изучили эту проблему на практике: «Какие индикаторы, действительно, на Ваш взгляд, перспективно использовать в советниках для уверенного определения начала тренда?»
Для советников желательно, на мой взгляд, обсуждать (на предмет достоинств и недостатков) индикаторы со шкалами, допустим, сила тренда изменяется от –1 до 1.
По хорошему, стоит для начала определиться со статистической моделью тренда (хотя бы и с простой). Основных вариантов два: TS-ряд или DS-ряд. Возможно, этот выглядит излишним усложнением, но может быть полезно в дальнейшем. Например, это может дать некоторую возможность отличать коррекцию от слома тренда.