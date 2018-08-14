Индикаторы тренда для советников. - страница 11

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Yousufkhodja Sultonov:

Я стараюсь делиться, но, мои наработки никого не заинтересовали - все думают, что, они сами с усами.

Возможно не всем нравиться ваш стиль анализа, для кого то сложно или непонятно, а некоторые с усами).

Кое кто вашу идею всё же подхватывает. Важно чтобы система давала положительный стабильный результат, тогда всех будет интересовать.

 
Renat Akhtyamov:

Я бы сказал так

Пока новичок - каждое новое интереснее предыдущего

Потом, где то на полпути уже нет почти ничего нового

Потом начинает тошнить от старого

А потом тошнить от последнего....

Это скорее всего неудовлетворённость результатами исследований. :(

Если поставлена задача и найдено решение в реализации, должны быть положительные эмоции. :-)

 
Uladzimir Izerski:

Это скорее всего неудовлетворённость результатами исследований. :(

Если поставлена задача и найдено решение в реализации, должны быть положительные эмоции. :-)

просто повседневка уже

сначала было интересно

 
Yousufkhodja Sultonov:

... . После долгих раздумий я пришел именно к такому выводу. Отдельно созданный трендовый индикатор сливает при флэтте, а флэттовый - при тренде.

Индикатор не сливает, сливает человек, который неправильно его использует. Опытный трейдер и на зигзаге и на Ма получит при торговле прибыль. А индикатора, используя который, будет получать прибыль любой человек, не существует. Вот сегодня получил прибыль исключительно по зигзагу:


Это тестирую на центовом счёте новый вариант ТС.
 
khorosh:

Индикатор не сливает, сливает человек который неправильно его использует. Опытный трейдер и на зигзаге и на Ма получит при торговле прибыль.

и без индюков тоже

)

 
Renat Akhtyamov:

и без индюков тоже

)

Это если по быстрому срубить капусты.))

 
Renat Akhtyamov:

и без индюков тоже

)

Само собой,  человек первичен, а инструменты вторичны.)

 

Вот один индикатор (который мне нравится), и по которому можно определять рыночные состояния. По этому индикаторы сделаны другие индикаторы как dashboard, и включили этот индикатор во многие известные советники (особенно - в мартингейлы), чтобы они торговали в момент определенных рыночных состояний.

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Gold is Reaching at 1270

Sergey Golubev, 2013.07.01 21:04

How can we know: correction, or bullish etc (in case of using indicator for example)?

well ... let's take AbsoluteStrength indicator from MT5 CodeBase.

bullish (Bull market) :

bearish (Bear market) :

ranging (choppy market - means: buy and sell on the same time) :


flat (sideways market - means: no buy and no sell) :

correction :

correction in a bear market (Bear Market Rally) :



 

У меня есть ветка в англ части форума, которая называется: Оценка рыночного состояния на основе стандартных показателей в Metatrader 5 

Там 226 листов, два советника, три системы ручной торговли (всё - с настройками, оптимизацией с клаудом и т.д.).
Демарк, и т.д. - и со всеми объяснениями (цифровых фильтров только нет).

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Короче, как я понял из этого своего "практического занятия" в этой ветке - практически любой индикатор можно использовать для определения рыночного состояния рынка сейчас и в прошлом.

 

Торговая стратегия на паре разных трендовых индикаторов:

Внутридневный анализ по евро/доллару (EUR/USD) на 06-08-2018 

Главное в свойствах трендовых индикаторов:

1. Достаточно точное определение разворота тренда...

2. Индикатор должен быть плавным, что позволяет избежать кучи ложных сигналов...

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