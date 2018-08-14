Индикаторы тренда для советников. - страница 11
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Я стараюсь делиться, но, мои наработки никого не заинтересовали - все думают, что, они сами с усами.
Возможно не всем нравиться ваш стиль анализа, для кого то сложно или непонятно, а некоторые с усами).
Кое кто вашу идею всё же подхватывает. Важно чтобы система давала положительный стабильный результат, тогда всех будет интересовать.
Я бы сказал так
Пока новичок - каждое новое интереснее предыдущего
Потом, где то на полпути уже нет почти ничего нового
Потом начинает тошнить от старого
А потом тошнить от последнего....
Это скорее всего неудовлетворённость результатами исследований. :(
Если поставлена задача и найдено решение в реализации, должны быть положительные эмоции. :-)
Это скорее всего неудовлетворённость результатами исследований. :(
Если поставлена задача и найдено решение в реализации, должны быть положительные эмоции. :-)
сначала было интересно
... . После долгих раздумий я пришел именно к такому выводу. Отдельно созданный трендовый индикатор сливает при флэтте, а флэттовый - при тренде.
Индикатор не сливает, сливает человек, который неправильно его использует. Опытный трейдер и на зигзаге и на Ма получит при торговле прибыль. А индикатора, используя который, будет получать прибыль любой человек, не существует. Вот сегодня получил прибыль исключительно по зигзагу:
Это тестирую на центовом счёте новый вариант ТС.
Индикатор не сливает, сливает человек который неправильно его использует. Опытный трейдер и на зигзаге и на Ма получит при торговле прибыль.
и без индюков тоже
)
и без индюков тоже
)
Это если по быстрому срубить капусты.))
и без индюков тоже
)
Само собой, человек первичен, а инструменты вторичны.)
Вот один индикатор (который мне нравится), и по которому можно определять рыночные состояния. По этому индикаторы сделаны другие индикаторы как dashboard, и включили этот индикатор во многие известные советники (особенно - в мартингейлы), чтобы они торговали в момент определенных рыночных состояний.
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Gold is Reaching at 1270
Sergey Golubev, 2013.07.01 21:04
How can we know: correction, or bullish etc (in case of using indicator for example)?
well ... let's take AbsoluteStrength indicator from MT5 CodeBase.
bullish (Bull market) :
bearish (Bear market) :
ranging (choppy market - means: buy and sell on the same time) :
flat (sideways market - means: no buy and no sell) :
correction :
correction in a bear market (Bear Market Rally) :
У меня есть ветка в англ части форума, которая называется: Оценка рыночного состояния на основе стандартных показателей в Metatrader 5
Там 226 листов, два советника, три системы ручной торговли (всё - с настройками, оптимизацией с клаудом и т.д.).
Демарк, и т.д. - и со всеми объяснениями (цифровых фильтров только нет).
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Короче, как я понял из этого своего "практического занятия" в этой ветке - практически любой индикатор можно использовать для определения рыночного состояния рынка сейчас и в прошлом.
Торговая стратегия на паре разных трендовых индикаторов:
Внутридневный анализ по евро/доллару (EUR/USD) на 06-08-2018
Главное в свойствах трендовых индикаторов:
1. Достаточно точное определение разворота тренда...
2. Индикатор должен быть плавным, что позволяет избежать кучи ложных сигналов...