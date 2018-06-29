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BBands for RSI - индикатор для MetaTrader 4
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BBands for RSI представляет из себя индикатор Bollinger Bands, построенный на индикаторе RSI. В итоге получается канал BB, который время от времени пробивается самим индикатором RSI. Некоторые трейдеры, чтобы не ждать стандартных уровней перекупленности или перепроданности, ждут пересечения уровней BB избранного ими периода (они чаще находятся ближе).
Имеется возможность показывать или скрывать стрелками и вертикальными линиями места пересечения уровней BB:
- Для продажи - пересечение верхнего уровня BB сверху вниз;
- Для покупки - пересечение нижнего уровня BB снизу вверх.
Настройки индикатора
- RSI Period - период индикатора RSI;
- Max signal level - уровень перекупленности индикатора RSI;
- Min signal level - уровень перепроданности индикатора RSI;
- RSI color - цвет индикатора RSI;
- RSI width - толщина линии индикатора RSI;
- BB Period - период индикатора Bollinger Bands;
- BB Deviation - отклонение индикатора Bollinger Bands;
- BB Color - цвет линии индикатора Bollinger Bands;
- BB Width - толщина линии индикатора Bollinger Bands;
- BB line style - стиль линии индикатора Bollinger Bands;
- Candle which look for the signal (0 = current candle) - с какой свечки брать сигналы: 1 - с первой, 0 - с нулевой;
- Show vertical lines - рисовать вертикальные линии (false отключает данную функцию);
- Show arrows - рисовать стрелки (false отключает данную функцию).
- Enable alerts - включить звуковое оповещение
Отображение времени, затраченного на формирование свечи. Актуально для графиков, не зависящих от времени (Range-бары, Renko, эквиобъемные).First RSI level
Индикатор показывающий на графике уровни, на которых индикатор RSI первый раз стал перекуплен или перепродан.
Стрелочный индикатор Envelopes для RSI.3 EMA Levels
Три горизонтальных линии по 200й средней (EMA) периодов с периодами H1, H4, D1.