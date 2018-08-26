Распределение непрерывной величины - страница 8

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Alexander_K2:

Дружище, мне не нужен конкретный алгоритм Грааля, но нужны простые ответы на вопросы.

В одном из своих постов ты вскользь упомянул про энтропию.

Ты действительно используешь ее в расчетах?

Да. Использую.
 
Martin Cheguevara:
Да. Использую.

Спасибо! Попробую.

 
Martin Cheguevara:
Да. Использую.

Alexander_K2:

Спасибо! Попробую.

Однако, товарищ не сказал для чего он это использует. А вариантов много. Все будете пробовать? )

 
Да не нужно все пробовать вы главное теорией поменьше занимайтесь и побольше практикой... Вы понимаете вообще, что Вы знаете около 1000-10000 путей вместо миллиардов, это же ведь  уже ого-го сколько) Я уже тут давно говорил что и как делать. Лично для меня этого было бы достаточно. Мне о том что Я говорю, никто не говорил. Путей миллиарды... сколько на планете людей... А верных все пару может. Но знаете что обидно? Мечты) я мечтал например иметь 1000% в год. Теперь вижу что и 150% достаточно чтобы стать богачом) я беру кредит и кладу его под депозит чисто для себя чтобы бабло было и все.  Я до "бита" знаю как и что у меня работает и почему. Поэтому сплю спокойной по ночам.
Зарабатывать стабильно на рынке это задача примерно такая же как стабильно стрелять и попадать из снайперки с Земли по воробьям на Луне.) 
 

 
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