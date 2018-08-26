Распределение непрерывной величины - страница 8
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Дружище, мне не нужен конкретный алгоритм Грааля, но нужны простые ответы на вопросы.
В одном из своих постов ты вскользь упомянул про энтропию.
Ты действительно используешь ее в расчетах?
Да. Использую.
Спасибо! Попробую.
Да. Использую.
Alexander_K2:
Спасибо! Попробую.
Однако, товарищ не сказал для чего он это использует. А вариантов много. Все будете пробовать? )