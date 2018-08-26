Распределение непрерывной величины - страница 3
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Сразу стоит отметить, что пробой нижнего уровня не означает движение цены вверх и наоборот.
Вот как вела себя цена (17.07.2018)
Ну ведь нужно как-то определиться куда двигаться? Возможно, но ещё не факт нужно смотреть сюда...
Канал:
Канал в период возврата внутрь и до средней:
Цена:
Движение цены в период вне канала:
Переработал весь подход.
Прикрепляю файл с данными, может кому интересно посмотреть. Может кто найдет или подскажет что-нить интересное!
Хорошо! Пусть будет не случайной, переименовал ветку. Также напомню, что в отличии от Александра я работаю с минутными графиками.
Уважаемый! Чтобы и эта ветка не стала мусорной свалкой недоработанных математических идей предлагаю Вам следующее:
- Формулировать выводы Ваших математических изысков хотя бы в понятиях "и тогда тут покупаем (продаём)" ибо мы тут не в крестики
нолики выиграть собрались, а деньги зарабатывать и соответственно нам нужно покупать и продавать.
- Возможно даже на первых порах необходимо учитывать влияние таких тем как оптимальные объёмы сделок, торговые сессии,
новости (и праздники), Level2, задержки исполнения, проскальзывания и многое другое. Ибо, Уважаемый, даже не пользуясь высокой,
а тем более неуместно примененной математикой за пять минут можно написать или нагуглить робота, который на абстрактном графике цены
будет давать Вам миллионы процентов в год. Особенно если тестировать на нулевом спреде и обнулить прочие транзакционные издержки.
- Не публиковать скрины графиков и расчетов на которых видно только то, что в день Х произошел выброс на солнце (на графике цены)
и при этом произошло полярное сияние (значительное смещение статистических характеристик). Всегда можно найти на ценовом ряде
за несколько лет несколько моментов (времени, а не вероятностно-статистических моментов), когда будет срабатывать самая безумная
математическая теория. Как и в любом научном эксперименте тут важна статиcтически значимая вероятность повторяемости.
И особенно повторяемости в будующем, которое как смею напомнить "ещё не определено".
Вы пытаетесь определить какой из моментов (не времени, а в статистическом смысле) больше походит на колокол Грааля, не понимая,
что все Ваши граали перевернутые и могут только сливать. Причём сливать вне зависимости от наличия толстых и тонких хвостов, кишок, рогов и копыт.
Сливать только потому, то Вы ищете возможно не то и возможно не там, возможно чёрную кошку или инопланетный разум.
А надо искать где дешевле купить и где дороже продать.
И в заключение фотографии граалей:
Неправильный грааль (ибо в нём невозможно удерживать прибыль - она выльется):
Правильный грааль:
С уважением к Вашим изысканиям! Пишите есчо.
Во первых: колокол распределения выходит далеко за пределы 3 сигм.
Во вторых: вы не правы)
В третьих: то что вы тут описали это прикольно))
Особенно прикольно, что вы интуит, а не практик))
Никогда не зарабатывали но понимаете, что тут не все так просто и просто не "клюете" на удочку как это делает большинство - даже это уже похвально)