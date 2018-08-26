Распределение непрерывной величины - страница 3

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Конечно я не правильно назвал тему, нужно было просто назвать "отбой от уровней канала" или что-то в таком духе.
 

Сразу стоит отметить, что пробой нижнего уровня не означает движение цены вверх и наоборот.  

Вот как вела себя цена (17.07.2018)


Ну ведь нужно как-то определиться куда двигаться?  Возможно, но ещё не факт нужно смотреть сюда...


 

Канал:

Канал в период возврата внутрь и до средней:

Цена:

Движение цены в период вне канала:


 

Переработал весь подход.


Прикрепляю файл с данными, может кому интересно посмотреть.  Может кто найдет или подскажет что-нить интересное!

 


Файлы:
EURUSD_60_min_26_07_2018.zip  205 kb
 


 
Evgeniy Chumakov:


Хорошо!  Пусть будет не случайной, переименовал ветку.  Также напомню, что в отличии от Александра я работаю с минутными графиками.

+ К здравому смыслу))
 
Yury Kirillov:
Уважаемый! Чтобы и эта ветка не стала мусорной свалкой недоработанных математических идей предлагаю Вам следующее:

- Формулировать выводы Ваших математических изысков хотя бы в понятиях "и тогда тут покупаем (продаём)" ибо мы тут не в крестики

нолики выиграть собрались, а деньги зарабатывать и соответственно нам нужно покупать и продавать.

- Возможно даже на первых порах необходимо учитывать влияние таких тем как оптимальные объёмы сделок, торговые сессии,

новости (и праздники), Level2, задержки исполнения, проскальзывания и многое другое. Ибо, Уважаемый, даже не пользуясь высокой,

а тем более неуместно примененной математикой за пять минут можно написать или нагуглить робота, который на абстрактном графике цены

будет давать Вам миллионы процентов в год. Особенно если тестировать на нулевом спреде и обнулить прочие транзакционные издержки.

- Не публиковать скрины графиков и расчетов на которых видно только то, что в день Х произошел выброс на солнце (на графике цены)

и при этом произошло полярное сияние (значительное смещение статистических характеристик). Всегда можно найти на ценовом ряде

за несколько лет несколько моментов (времени, а не вероятностно-статистических моментов), когда будет срабатывать самая безумная

математическая теория. Как и в любом научном эксперименте тут важна статиcтически значимая вероятность повторяемости.

И особенно повторяемости в будующем, которое как смею напомнить "ещё не определено".

Вы пытаетесь определить какой из моментов (не времени, а в статистическом смысле) больше походит на колокол Грааля, не понимая,

что все Ваши граали перевернутые и могут только сливать. Причём сливать вне зависимости от наличия толстых и тонких хвостов, кишок, рогов и копыт.

Сливать только потому, то Вы ищете возможно не то и возможно не там, возможно чёрную кошку или инопланетный разум.

А надо искать где дешевле купить и где дороже продать.

И в заключение фотографии граалей:

Неправильный грааль (ибо в нём невозможно удерживать прибыль - она выльется):


Правильный грааль:


С уважением к Вашим изысканиям! Пишите есчо.

Во первых: колокол распределения выходит далеко за пределы 3 сигм.

Во вторых: вы не правы)

В третьих: то что вы тут описали это прикольно))

Особенно прикольно, что вы интуит, а не практик))

Никогда не зарабатывали но понимаете, что тут не все так просто и просто не "клюете" на удочку как это делает большинство - даже это уже похвально)

 
а в мусорную свалку она превратилась с первых сообщений)))
 
когда программист кур*т и не такая красота получится))))
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