Распределение непрерывной величины - страница 4

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Martin Cheguevara:
когда программист кур*т и не такая красота получится))))


Как я понял из картинки для анализа берётся время, оно же возможно переводится в углы. 
 
Evgeniy Chumakov:


Как я понял из картинки для анализа берётся время, оно же возможно переводится в углы. 

Да Я в шутку прислал)) имел ввиду что Я и сам графиков могу наделать много))а толку то от них)))

Ну а если уж чисто из научного интереса это золотая спираль - золотое сечение.
 

Скорость, если можно так сказать почти константа,  большую часть времени находится около одного значения, а иногда такие пики.  

Что там про постоянную скорость говорилось?

 

Получается, что скорость процесса одинаковая и крутится около значения  60.  Если скорость отклоняется в меньшую сторону, то происходит откат, а если отклонение в большую сторону от 60, то резкое движение по тренду.   

 
Evgeniy Chumakov:

Получается, что скорость процесса одинаковая и крутится около значения  60.  Если скорость отклоняется в меньшую сторону, то происходит откат, а если отклонение в большую сторону от 60, то резкое движение по тренду.   

Только вы забыли что скорость растет почти мгновенно и так же угасает))
 
На стандартном Форексе у вас ничего не выйдет
 
Martin Cheguevara:
Только вы забыли что скорость растет почти мгновенно и так же угасает))

Правильное замечание. На этих событиях рыбы нет если не в рынке правильного направления.

 
Uladzimir Izerski:

Правильное замечание. На этих событиях рыбы нет если не в рынке правильного направления.

Перекрытия резких колебаний плюс спред плюс неторговые риски = убыток . Все просто))
 
Uladzimir Izerski:

Правильное замечание. На этих событиях рыбы нет если не в рынке правильного направления.


Направление как раз известно.

 

П.С. К предыдущей картинке отношения не имеет.

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