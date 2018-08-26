Распределение непрерывной величины - страница 4
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когда программист кур*т и не такая красота получится))))
Как я понял из картинки для анализа берётся время, оно же возможно переводится в углы.
Как я понял из картинки для анализа берётся время, оно же возможно переводится в углы.
Да Я в шутку прислал)) имел ввиду что Я и сам графиков могу наделать много))а толку то от них)))Ну а если уж чисто из научного интереса это золотая спираль - золотое сечение.
Скорость, если можно так сказать почти константа, большую часть времени находится около одного значения, а иногда такие пики.
Что там про постоянную скорость говорилось?
Получается, что скорость процесса одинаковая и крутится около значения 60. Если скорость отклоняется в меньшую сторону, то происходит откат, а если отклонение в большую сторону от 60, то резкое движение по тренду.
Получается, что скорость процесса одинаковая и крутится около значения 60. Если скорость отклоняется в меньшую сторону, то происходит откат, а если отклонение в большую сторону от 60, то резкое движение по тренду.
Только вы забыли что скорость растет почти мгновенно и так же угасает))
Правильное замечание. На этих событиях рыбы нет если не в рынке правильного направления.
Правильное замечание. На этих событиях рыбы нет если не в рынке правильного направления.
Правильное замечание. На этих событиях рыбы нет если не в рынке правильного направления.
Направление как раз известно.
П.С. К предыдущей картинке отношения не имеет.