Распределение непрерывной величины - страница 5
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П.С. К предыдущей картинке отношения не имеет.
Интересно. Что считается на графике, согласовано ли время?
Почему так на большом пузыре 60 отстаёт от 240?
согласовано ли время?
Естественно!
П.С. К предыдущей картинке отношения не имеет.
супер
Серьёзно или прикалываетесь?
Серьёзно или прикалываетесь?
серъезно
хороший индикатор
П.С. К предыдущей картинке отношения не имеет.
правда вопрос как на этом заработать и теперь приставка возможно ли никуда не делся:)
Главное сделан первый шаг.
Главное сделан первый шаг.