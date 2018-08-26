Распределение непрерывной величины - страница 5

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Evgeniy Chumakov:

П.С. К предыдущей картинке отношения не имеет.

Интересно. Что считается на графике, согласовано ли время?

Почему так на большом пузыре 60 отстаёт от 240?

 
Uladzimir Izerski:

согласовано ли время?


Естественно!

 
Evgeniy Chumakov:

П.С. К предыдущей картинке отношения не имеет.

супер
 
Renat Akhtyamov:
супер


Серьёзно или прикалываетесь?

 
Evgeniy Chumakov:


Серьёзно или прикалываетесь?

серъезно

хороший индикатор

 
Evgeniy Chumakov:

П.С. К предыдущей картинке отношения не имеет.

Это уже что то)) ну наконец-то один нашелся кто вершину айсберга увидел!) Поздравляю вас вы пошли дальше чем 98% тут находящихся) правда вопрос как на этом заработать и теперь приставка возможно ли никуда не делся:)
 
Martin Cheguevara:
правда вопрос как на этом заработать и теперь приставка возможно ли никуда не делся:)


Главное сделан первый шаг.  

 
 
Evgeniy Chumakov:


Главное сделан первый шаг.  

Да.Верно. но не слишком обольщайтесь ещё много впереди ждёт интересного:)
 
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